Coinbase Avrupa’da Regüle Edilen Kripto Vadeli İşlemlerine Başladı

Coinbase, Avrupa’da düzenlenmiş kripto vadeli işlem sözleşmelerini kullanıma sunduğunu duyurdu. Bu adım, bölgedeki kripto türev ürünlerine erişimde önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor. Platform, Almanya, Fransa ve Hollanda’nın da yer aldığı 26 ülkede Coinbase Advanced üzerinden kullanıcıların kripto paralara ve borsa endekslerine dayalı sözleşmelerde işlem yapmasına imkan tanıyor. Coinbase, merkezi ABD’de bulunan ve kripto paralarda düzenli işlem olanağı sunan büyük borsalar arasında öne çıkıyor.

Avrupa’da Vadeli İşlemlere Düzenli Erişim

Avrupa’daki kripto yatırımcıları, bugüne dek çoğunlukla denetimsiz platformlar üzerinden türev işlemler gerçekleştiriyordu. Coinbase’in bu hamlesiyle, düzenlenmiş bir ortamda kripto türev ürünlerine doğrudan erişim imkanı sağlanmış oldu. Platformda iki temel sözleşme türü dikkat çekiyor: Sürekli tarzda vadeli kontratlar (beş yıl vadeli ve saatlik fonlama ile güncelleme) ile belirli süresi olan, aylık ya da üç aylık şekilde uzlaşması yapılan vadeli sözleşmeler. Birincisi günlük olarak takas edilirken, diğeri ise vade sonunda nakit olarak kapatılıyor. Bu iki model, kripto türev işlemlerine farklı düzeyde esneklik kazandırıyor.

Yüksek Kaldıraç ve Düşük Komisyonlar

Coinbase Advanced kullanıcıları; Bitcoin, Ethereum ve bazı endeks ürünlerinde 10 kata kadar, diğer ürünlerde ise 4 ila 5 kat kaldıraçla işlem yapabiliyor. Platform, sözleşme başına yüzde 0,02’den başlayan komisyon oranları sunuyor. Ayrıca, Mag7 + Crypto Equity Index Futures gibi yeni endeks vadeli iş sözleşmeleri ile yatırımcılar birden fazla dijital varlıkta çeşitlendirme yapabiliyor.

Platformda işlem yapmak isteyen kullanıcıların standart kimlik ve uygunluk kontrollerini tamamlaması gerekiyor. Akabinde euro veya USDC ile hesaplarını fonladıktan sonra web ve mobil uygulama üzerinde “türev ürünler” sekmesinden işlemlere başlanabiliyor.

Coinbase’in Genişleyen Stratejisi

Avrupa’daki bu yeni vadeli sözleşmeler lansmanı, Coinbase’in kripto ve geleneksel finansal enstrümanları bir araya getirip kapsamlı bir platform olma hedefinin parçası olarak görülüyor. Şirket, regüle edilen türev ürünlerin portföydeki yeriyle birlikte kripto, borsa endeksleri ve diğer varlık türlerini kullanıcılar için tek bir çatı altında sunmayı amaçlıyor.

Bu stratejinin bir uzantısı olarak Interactive Brokers, kendi platformunda Coinbase Derivatives LLC çatısı altında nano Bitcoin ve nano Ether vadeli işlemlerini başlattı. Bu ürünler, aylık vade veya sürekli stil ile sunuluyor ve kullanıcıların düşük maliyetli, yedi gün yirmi dört saat ulaşılabilen bir ortamda kriptoya maruz kalmasına olanak tanıyor.

Diğer yandan Coinbase, kripto teminatlı kredi hizmetini XRP, Dogecoin, Cardano ve Litecoin’i de kapsayacak şekilde genişletti. ABD’deki uygun kullanıcılar, ellerindeki bu dört dijital varlık üzerinden satış yapmadan kredi alabiliyor.