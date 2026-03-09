Coinbase, Avrupa’da Regüle Bitcoin ve Kripto Vadeli İşlemlerini Başlattı

Coinbase, Almanya, Fransa ve Hollanda dahil 26 Avrupa ülkesindeki kullanıcılara doğrudan kripto türev işlemleri sunmaya başladı. Şirket, Avrupa piyasasına ilk kez kendi platformu üzerinden regüle edilmiş vadeli kripto ürünler hizmeti vermeye başladığını duyurdu. Bu ürünler, Coinbase Advanced isimli gelişmiş alım satım platformu üzerinden erişime açıldı.

Gelişmiş Risk Yönetimi ve Regülasyon

Coinbase’in Avrupa’daki vadeli işlemler hizmeti, MiFID lisanslı yerel iştiraki aracılığıyla yürütülüyor. Böylece Avrupa Birliği düzenlemelerine tam uyum sağlanırken, geçmişte Avrupalı yatırımcıların sıklıkla tercih ettiği ve regülasyona tabi olmayan offshore platformlara bir alternatif yaratılmış oldu.

Yeni hizmet kapsamındaki vadeli işlemler, Bitcoin ve kripto bağlantılı hisse senedi endeksleriyle birlikte sunuluyor. “Mag7 + Crypto Equity Index Futures” adı verilen endeks vadeli işlemleri, teknoloji şirketleri, Coinbase hissesi ve spot kripto ETF’lerine aynı anda maruz kalma imkanı tanıyor.

Farklı Vadeli İşlem Seçenekleri ve Kaldıraç

Sunulan ürünlerin arasında iki ana sözleşme tipi bulunuyor. Sürekli vadeli işlemler beş yıl vadeli olarak işlem görüyor, saatlik finansman mekanizmasıyla varlık fiyatlarına yakın şekilde güncelleniyor ve günlük takas gerçekleştiriyor. Diğer tarihlendirilmiş sözleşmeler ise aylık veya üç aylık vadelere sahip; yine günlük olarak piyasa değerine çekiliyor ve vade sonunda nakit olarak kapanıyor.

Kullanıcılar, Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen kripto varlıkların yanı sıra bazı endeks ürünlerinde 10 kata kadar kaldıraç kullanabiliyor. Diğer vadeli işlemler ise 4 ila 5 kat aralığında kaldıraç sunuyor. İşlem ücretleri kontrat başına yüzde 0,02’ten başlarken, borsa, takas ve diğer maliyetler ayrıca yansıtılıyor.

Hesap Doğrulama ve Uygunluk Kriterleri

Vadeli işlem platformuna erişmek isteyen kullanıcıların, deneyim kontrolü ve Kimlik Doğrulama (KYC) sürecini tamamlaması gerekiyor. Hesaba fonlama işlemleri ise euro veya USDC stablecoin ile yapılabiliyor. Şirket, vadeli işlemlerin karmaşık finansal araçlar olduğunu ve kaldıraç nedeniyle hızlı kayıplar yaşanabileceğini, bu nedenle profesyonel danışmanlığa başvurulmasını öneriyor.

Coinbase, işlemlerle ilgili olarak, “Vadeli türevler karmaşık ürünlerdir. Kaldıraç, hızlı değer kaybı riskini artırır. Kullanıcıların deneyim ve durumlarına uygun olarak hareket etmeleri önerilir.” vurgusunu yaptı.

Coinbase, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir kripto para borsası olarak 2012’den bu yana faaliyet gösteriyor. Şirket; kripto, hisse senedi ve geleneksel varlıklar arasında köprü kurma stratejisiyle öne çıkıyor.

Avrupa Açılımına Paralel Gelişmeler

Coinbase, Avrupa’daki hamlesinin yanı sıra ABD kullanıcılarına borsa üzerinden Apple ve Tesla gibi şirketlerin hisselerinin de işlem görmesini sağladı. Ayrıca, tahmin piyasaları ve geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde temsil edilmesi için yeni adımlar atıyor.

Avrupa açılımı, piyasada yaşanan genel düşüş döneminde gerçekleşti. Kripto piyasasının toplam değeri, Ekim 2025’teki seviyesinin yarısına kadar düşmüş durumda. Bu gerilemede jeopolitik belirsizlikler, ABD’nin ticaret politikaları, Ortadoğu’daki çatışmalar ve yapay zeka alanındaki gelişmelerin etkili olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Nasdaq, ABD dışında yatırımcılara yönelik halka açık hisselerin tokenlaştırılması için kripto borsası Kraken ile iş birliği yapacağını açıkladı. Bu girişimle, blokzincir altyapısı geleneksel finans piyasalarına entegre edilmeye çalışılıyor.