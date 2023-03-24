ABD medyasında sık sık gündem olan dev kripto para borsası Binance, bu kez CNBC'ın dikkat çeken haberi ile gündemde.

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ABD medyasında sık sık gündem olan dev kripto para borsası Binance, bu kez CNBC’ın haberi ile gündemde. CNBC, Binance’ın kontrolündeki bir Discord sunucusu ve Telegram grubunda kullanıcıların çalışanlar tarafından illegal yöntemlere itildiklerini iddia etti.

Binance’ın Koruyucu Melekleri İş Başında

CNBC’nin 22 Mart Çarşamba günü Binance kontrolündeki bir Discord sunucusu ve bir Telegram grubundan gelen Çince mesajlara dayandırdığı haberinde, bazı Binance çalışanlarının ve eğitimli gönüllülerinin Çin ve diğer ülkelerdeki kullanıcıların Binance’in Müşterini Tanı (KYC – Know Your Customer) denetim mekanizmasından kaçmalarına yardımcı olduğunu iddia edildi.

Habere göre, “Angels” başka bir deyişle “Melekler” olarak adlandırılan Binance’ın deyimi ile “Koruyucu Melekler”in denetimindeki resmi mesaj grubundaki yetkililer, kullanıcıların platformdaki denetim mekanizmasını atlamasına ve Binance banka kartı almasına imkan sağlamak için banka belgelerini taklit etme, adresleri tahrif etme ve menşe ülkeyi gizleme gibi teknikleri paylaşıyor.

Bilindiği gibi Çin, 2017 yılında aldığı sert bir kararla kripto para borsalarını, 2021 yılında ise kripto paralara yasak getirmişti. CNBC, haberinde özellikle Binance’in Çin’in yasak kararını deldiği üzerinde durduğu duruluyor.

Borsa Sözcüsünden Açıklama Geldi: Derhal İşten Çıkarılırlar

Haberin ardından CNBC’ye açıklamada bulunan bir borsa sözcüsü, Binance çalışanlarının, kullanıcılara yerel yasaları ve düzenleyici politikaları atlatmalarına dönük tavsiyeler vermeleri veya bu tip yöntemleri desteklemelerinin açıkça yasak olduğunu ve bu politikaları ihlal ettiklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri derhal fesih edilerek işten çıkarılacaklarını veya soruşturma ile karşı karşıya kalacaklarını belirtti.

Borsa, internet sitesinde yer alan bir makalede “Bir Binance Angel Ne Yapar” başlığı altında koruyucu meleklerinin neler yaptıklarını şu şekilde özetliyor: