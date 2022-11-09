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Yapılan açıklamalara göre geçtiğimiz günlerde Dogecoin (DOGE) fiyatındaki artış, CleverMinu’nun piyasaya sürülmesi ile ilgili olabilir. Ekibe göre CleverMinu’nun piyasaya sürülmesi tüm meme token’lar üzerinde etkili olmuş olabilir.

Yapılan açıklamalarda, meme token piyasasındaki büyümenin CleverMinu’nun web’deki devasa kripto topluluk tokenına ve DOGE, Baby Doge ve Shiba gibi tüm meme tokenlara sürekli desteğine dayandığı iddia ediliyor.

CleverMinu, meme ve Inu kripto paralarını destekleyen bir kripto topluluğu olarak tanımlanıyor ve bunun token’ların 2022’de piyasadaki gücünü pekiştirdiği ifade ediliyor. Yapılan açıklamalara göre dünya, CleverMinu tokenini yakından izliyor ve şu ana kadar 45000 kişiye ulaştı ve fiyatının ise son 10 günde %450 arttığı iddia ediliyor. Şirket, token arzının %46’sını satın aldı ve yaktı. Ayrıca fiyat 0.0001$’dan 0.00043$’a çıktı ve bunun da son 7 yıldaki en iyi ön satış olduğu ifade ediliyor.

Buna ek olarak ekibin açıklamalarına göre Shiba, kendini “Dogecoin katili” ilan etti, ancak ekibin iddialarına göre CleverMinu desteğiyle, borsalarda listelenmeden önce 0,1 dolara ulaşabilir ve yatırımcı kapasitesini artırabilir. Yapılan açıklamalara göre Metamsak ve Trust Wallet üzerinde bulunan token’ın tavsiye programına katılan yatırımcılar %10 kazanma hakkına sahip oluyor.

CleverMinu’nun Özellikleri

Yapılan açıklamalara göre CleverMinu, token fiyatını ve likiditeyi istikrarlı hale getirirken topluluğa kontrol veren bir sistem yarattı. “Demokratik” bir token olarak, CleverMinu IMO satışları, alıcı tarafından satın alınana eşit miktarda kripto parayı yakacak. Örneğin, bir alıcı 100 adet satın alırsa 100 CleverMinu tokenı yakılır. Bu süreç IMO satışı bitene kadar devam edecek.

Bu yaklaşım ekibin açıklamalarına göre, topluluğun Inu ve Meme tokenlerinin en iyi özelliklerini birleştirirken piyasayı, fiyatı, arz ve talebi takip etmesini sağlar.

Initial Minu Offering (IMO) Nedir?

Initial Minu Offering (IMO), kripto para birimi endüstrisinde Cleverminu tarafından bir ilk halka arzın (IPO) eşdeğeri olarak tanıtılan yeni token satışı olarak tanımlanıyor.

Firma ise kullanıcıların token fiyatını ve arzını yönetebilecekleri yeni bir topluluk tokenı oluşturmak için para toplamak isteyen bir şirket olarak lanse ediliyor.

Şirket konuyla ilgili açıklamalarında, “Cleverminu’daki amacımız, DeFi ekosistemine heyecan verici yeni yapılandırılmış ürünler getirmek, alanın sınırlarını genişletmek ve risk ve ödülleri doğru ellere yeniden dağıtarak piyasayı daha verimli hale getirmektir. IMO satışının tamamlanmasından sonra, tüm token’ların geri kalanı yakım cüzdana gönderilecektir, çünkü burada token fiyatını manipüle edecek bir yönetici yoktur, bu tamamen topluluk için ayrılmış topluluk tabanlı bir token.” ifadelerini kullanıyor.

Minu Nedir?

Cleverminu hibrit bir INU x MEME tokenı olarak tanımlanıyor. CleverMinu, sahiplerine tokenlarının değerine sahip olma ve değerini koruma gücü veren bir token oluşturmak için meme ve inu tokenlarının benzersizliğini ve karmaşıklığını birleştirdiği için dünyanın en eşsiz tokenı olarak tanımlanıyor. Açıklamalara göre token, istikrarsız bir piyasada volatilitesini korumak için kullanıcılara otomatik olarak token yakma şansı vererek kullanıcılara token akışını kontrol etme gücü veriyor.

Ayrıca, her satın alma yapıldığında topluluk tabanlı büyüyen bir token olduğu da iddia ediliyor. Her token alımında, dolaşımdaki sayıları kontrol altında tutmak için miktar token otomatik olarak yakılıyor.

IMO Satışı Devam Ediyor

Yapılan açıklamalara göre projenin IMO satışı devam ediyor ve 27 Ekim 2022 09:00 UTC’de başladı. Ekosistemde fark yaratacağını ifade eden Cleverminu ekibi, önemli gelişmelerin de açıklanacağını belirtiyor.

Açıklamalara göre IMO satışı 0.0000001 USD’den başladı ve topluluk ilk turda toplam arzın yaklaşık %13’ünü (130000000000 CLEVERMINU) satın alarak likidite havuzuna 13.000 dolar ekledi. Topluluk daha sonra tokenların kıtlığını artırmak ve fiyatı artırmak için tokenların %13’ünü bir “yakım cüzdanına” gönderdi.

Toplam arzın %10’u (1000000000 CLEVERMINU) topluluk tarafından 0.000001$ karşılığında satın alındı, likidite havuzuna 100.000 USD eklendi ve tokenlerin %10’u yakım cüzdanına gönderildi. Yapılan açıklamalara göre bugüne kadar toplam arzın %46’sı yakım cüzdanına aktarılarak token fiyatı ve likidite dengelendi.

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