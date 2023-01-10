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2022, kripto dünyası için en zor yıllardan biriydi. FTX iflası sonunda kullanıcıların merkezi borsalara olan güvenini zedeledi ve kullanıcılar, müşteri fonlarının depolanmasının gerçekten güvenli olup olmadığını merak etmeye başladılar. Binance dahil olmak üzere neredeyse tüm büyük borsaları bir güvensizlik dalgası sardı.

Topluluk, üçüncü kaynakların müdahalesi olmadan fonları güvenli bir şekilde cüzdanlarında tutmak ve aynı zamanda merkezi platformlardakiyle aynı hız ve komisyonlarla çeşitli araçlara yatırım yapmak istiyor. Uniswap ve Maker DAO bir zamanlar uzun bir kripto kışının ardından pazara girip sektörü sonsuza dek değiştirdiğinden,Civilization Network ekibine göre belki de şimdi yeni bir şeye başlamak için en iyi zaman olabilir.

Proje hakkında:

2022’nin sonunda Civilization Network, borsada alım satımın yanı sıra 25’in üzerinde iyi bilinen kripto para birimini birleştiren merkezi olmayan bir ekosistemi tanıttı. Ve tüm bunlar ekibin açıklamalarına göre, Revolut gibi ana rakiplerden büyük bir farkla geliyor: Topluluk ekosistemi merkezi değil ve müşteri fonlarını depolamaz. Aynı zamanda likidite ile hazine tamamen şeffaf olarak sunuluyor.

Ekibin iddialarına göre komisyonlar bugün dünyanın en düşük komisyonları olarak sunuluyor: %0,01, bu herhangi bir CeFi veya DeFi borsasından daha düşük olarak lanse ediliyor.

Projenin ekibi bu projeyi önceden oluşturduklarını ve bu zamanı bilinçli olarak seçtiklerini ifade ediyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, “Tüm ürünler önceden hazır olduğu ve uygulama zaten AppStore testini geçtiği için artık iOS’ta da mevcut.” sözlerini kullanıyor. Kuruculara göre, şimdi merkezi hizmetlerin yerini almanın, Visa ve MasterCard gibi ödeme devlerine meydan okumanın ve uzun bir kripto kışının ardından pazarın tersine dönmesi sırasında hızlı bir büyüme göstermenin en iyi zamanı. Açıklamalara göre, lansmandan sonraki ilk 3 gün içinde projeye 35.000’den fazla kişi katıldı ve Asya, Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ve Afrika dahil olmak üzere farklı bölgelerde izleyici çok hızlı büyüyor.

Plana göre önümüzdeki günlerde gezegenin bilinen tüm yerlerinde büyük reklam çalışmaları olacak. Ayrıca spor etkinliklerinde reklam, Londra’da otobüs çıkartmaları, metroda reklam ve çok daha fazlasının satın alınması planlanıyor.

Yapılan açıklamalara göre 23 Ocak 2023 tarihinde kendi uygulaması dahil olmak üzere en az 2 borsada token satın alınabilir olacak. Ardından, küresel pazarlama genişlemesi artacak ve proje 2023 yazına kadar 2 milyonluk bir izleyici kitlesine ulaşmayı planlıyor. Yapılan açıklamalara göre proje, küresel para birimi transferleri ve engelleme sorununu çözüyor ve SWIFT’in yerini alabilir. Civilization Network web sitesinde veya telegram messenger aracılığıyla ön kayıt yapılabilir.

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