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Circle’ın USDC’si World Chain Ekosistemine Entegre Edildi

Özet

  • Circle hisseleri USDC’nin World Chain’e entegrasyonuyla yükseldi.
  • World Chain’in kullanıcı tabanı ve USDC ile yeni olanaklar geliştiriliyor.
  • Düzenleyici baskılar ve düşük WLD değeri ise ekosistemin temel sorunları arasında.
İlayda Peker
İlayda Peker

Circle’ın hisseleri, şirketin USDC stablecoin’inin Sam Altman’ın World Chain ağına entegre edilmesiyle %10 oranında yükseliş gösterdi. Bu gelişme, Worldcoin’in Ekim ayında isim değiştirerek World adını almasının ardından gerçekleşti. Söz konusu entegrasyon, Circle’ın stablecoin’i USDC’nin artık World Chain üzerinde doğrudan ve yerel olarak üretilebileceği anlamına geliyor.

Alt Başlıklar
USDC’nin World Chain Üzerindeki RolüWorld Chain’deki Son Gelişmeler ve ZorluklarPiyasaya Etkiler ve Gelecek Beklentileri

USDC’nin World Chain Üzerindeki Rolü

USDC’nin World Chain ekosistemine doğrudan entegrasyonu, daha önce köprü yoluyla getirilen ve yaklaşık iki milyon kullanıcı tarafından tutulan sürümünün yerine geçiyor. Bu şekilde, kullanıcılar artık fiat para birimlerini Circle Mint arayüzüyle doğrudan USDC’ye çevirebiliyor. Ayrıca Circle’ın zincirler arası transfer protokolü CCTP V2 sayesinde, farklı blockchain ağları arasında USDC’nin kolayca transfer edilmesi mümkün hale geldi.

Circle, bu gelişmenin geleneksel stablecoin entegrasyonlarından farklı olduğunu belirtti. World Chain’in tipik bir blockchain olmaması, bu entegrasyonun ekosistem için daha özel bir önem taşımasına neden oldu.

Circle, yaptığı blog açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu sıradan bir stablecoin entegrasyonu değil çünkü World Chain sıradan bir blockchain değil.”

World Chain’deki Son Gelişmeler ve Zorluklar

World Chain ağı, 2023 yılında piyasaya sürüldü ancak lansmandan bu yana çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldı. En önemli sorunlardan biri, kullanıcıların kimlik doğrulama amacıyla iris taramasıyla biyometrik veri vermesini gerektiren süreç oldu. Bu uygulama, düzenleyiciler tarafından çeşitli itirazlara neden oldu ve ekosistemin benimsenmesini olumsuz etkiledi.

Ekosisteme ait yerel token WLD ise lansman sırasında sınırlı kullanım alanına sahipti. Staking ödülleri, yönetim hakları ya da finansal uygulamalara entegrasyon gibi özelliklerin başlangıçta eksik olması, tokena olan ilgiyi düşürdü. Şu anda WLD, en yüksek değerinin %90 altında işlem görüyor.

Piyasaya Etkiler ve Gelecek Beklentileri

Circle’ın USDC’sini World Chain ağına entegre etmesi, finansal uygulamaların kullanıcılar tarafından daha etkin ve hızlı bir şekilde kullanılmasına zemin hazırlayabilir. Zincirler arası transfer imkânları ile doğrudan dönüştürme yolları sunulması, kullanıcı deneyimi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ekosistemin genişlemesiyle birlikte, World Chain’in karşı karşıya olduğu düzenleyici sorunların nasıl aşılacağı ve kullanıcıların platforma olan ilgisinin nasıl tekrar artırılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Benzer şekilde, yerel token olan WLD’nin işlevselliği ve piyasa değerindeki değişiklikler de sektörde yakından takip ediliyor.

World Chain’in giderek daha fazla blockchain projesiyle entegrasyon sağlaması, platformun işlevselliğini ve piyasadaki itibarını olumlu yönde etkileyebilir. Circle’ın USDC desteği de ekosistem için yeni fırsatlar sunuyor. Ancak, yüksek volatilite ve düzenleyici baskılar, gelişimin önündeki temel engeller olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, World Chain gibi zincirlerde daha güvenli, hızlı ve doğrudan işlem yapabilme imkânı sayesinde ekosistemi daha verimli kullanabilir. Ayrıca USDC’nin çeşitli blockchainlerde doğrudan kullanılabilir olması, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için avantaj sağlayabilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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