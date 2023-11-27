ChatGPT’den Cardano ve BorroeFinance Fiyat Tahminleri: Yatırım Seçimleri 

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Yapay zeka modeli tabanlı bir chatbot olan ChatGPT, kripto paralar Cardano (ADA) ve BorroeFinance ($ROE) için bir fiyat tahmini paylaştı. Bu tahmin, bu kripto varlıkları için potansiyel seviyeleri belirlemeye yardımcı olabilir.

ChatGPT Cardano’nun 1,00 Dolara Ulaşabileceğini Söylüyor

8 Kasım’da, önde gelen üretici yapay zeka modeli ChatGPT, Cardano’nun (ADA) gelecekteki fiyat seviyelerine ilişkin perspektifini sundu. Yapay zeka aracı, 2024 boğa piyasasına odaklanarak ADA için kapsamlı bir projeksiyon sundu. ADA’nın aylarca süren düşüşten sonra toparlanmaya başladığını ve bunun da parabolik bir dalgalanmanın başlangıcına işaret edebileceğini belirtti.

ChatGPT ayrıca Cardano ağında, stake etme dinamiklerindeki olumlu değişimlerin teşvik ettiği artan aktiviteye de dikkat çekti. Özellikle Ekim ayı, Cardano ağındaki stake faaliyetlerinde önemli bir artışa tanık oldu. Toplam ADA coin hissesi 23 Ekim’de 23,05 milyar $ ile 90 günün en yüksek seviyesine ulaştı.

ADA’nın işlem fiyatının yaklaşık 0,27 dolar olduğu düşünüldüğünde, hissenin toplam değeri 6,20 milyar dolara ulaştı. Stake verilerini toplayan bir platform olan StakeRewards.com, Kasım ayında çeşitli staking protokollerinde 22,94 milyar ADA coininin kümülatif olarak stake edildiğini gösteriyor.

Mevcut piyasa değerlerine göre, akıllı sözleşmelerde stake edilen kolektif ADA 8,90 milyar $ tutarında olup, dolaşımdaki toplam coinlerin yaklaşık %65,02’sini oluşturmaktadır.

İyimser bakış açısı göz önüne alındığında, Cardano’nun önümüzdeki haftalarda daha yüksek bir stake katılımına hazır olduğuna dair göstergeler var. Bu hareket ADA’nın fiyatını olumlu yönde etkileyebilir.

Grafik, Cardano’nun (ADA) 1 Kasım ile 21 Kasım arasında %27,41 artarak 0,29 dolardan 0,37 dolara yükseldiğini gösteriyor.

Çeşitli faktörleri bir araya getiren ChatGPT, Cardano coin’in 2024 yılında tam olarak ortaya çıkacak olan önemli kazançlar için hazır olduğunu öne sürdü. AI, boğa piyasası başladıktan sonra ADA’nın 1,00 $’a ulaşmasını bekliyor. Bu artış, Cardano coin’de %170,27’lik potansiyel bir büyümeyi temsil ediyor.

BorroeFinance Fiyat Tahmini

Yapay zeka teknolojisi, BorroeFinance‘ın yerel tokenı olan $ROE’nin potansiyel fiyat seviyeleri hakkında da fikir verdi.

İddialara göre BorroeFinance’in kendi başına, ön satış aşamasındayken önemli bir fiyat artışı kaydetmesi bekleniyor. Bununla birlikte ChatGPT, merkezi ve merkezi olmayan borsalarda piyasaya sürüldükten sonra $ROE için bir fiyat tahmini paylaştı.

Ama önce, BorroeFinance nedir?

BorroeFinance, Web3 içerik oluşturucularının telif hakları, faturalar ve abonelikler gibi gelecekteki kazançlarını anında nakit olarak takas etmeleri için tasarlanmış bir platform olarak tanımlanıyor.

İçerik sahipleri bu öğeleri non fungible tokenlara dönüştürür ve BorroeFinance pazarında indirimli fiyatlarla satışa sunar. Alıcılara güven aşılamak için BorroeFinance otomatik bir geri ödeme sistemi içerir.

Web3: Herkes İçin Finansman

Ekibin açıklamalarına göre platform, Web3’ün ilkeleriyle uyumludur, kullanıcının güçlendirilmesini ve sahipliğini vurgular ve Web3’e katkıda bulunanların katkılarından ödül almaları için bir kanal sağlar.

Ayrıca iddialara göre $ROE, yatırımcıların hak edişlerinden elde ettikleri getirileri optimize etmelerine olanak tanıyarak kendisini dijital ortamdaki kripto para yatırımlarından biri olarak konumlandırıyor.

Şu anda ekibin açıklamasına göre BorroeFinance, $ROE’nin 0,01 dolardan %50 artışla 0,015 dolara satıldığı ön satışının ikinci aşamasındadır. Satış öncesi projeksiyonuna göre, $ROE, 0,04 $ ‘lık nihai satış öncesi fiyatın%166,66’lık bir artış için hazırlanıyor olabilir.

Bununla birlikte, iddialara göre ChatGPT’nin boğa piyasası yaklaşırken $ROE için çok belirgin bir projeksiyonu var. ChatGPT, 2024 yılında $ROE’nin 0,10 dolara ulaşmasını bekliyor ve bu da DeFi coin fiyatında %150’lik bir artışı temsil ediyor.

Presale – Telegram – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.