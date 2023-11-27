Sponsorlu Makale

ChatGPT’den Cardano ve BorroeFinance Fiyat Tahminleri: Yatırım Seçimleri 

Özet

  • Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir. Yapay zeka modeli tabanlı bir […]
COINTURK
COINTURK
Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Yapay zeka modeli tabanlı bir chatbot olan ChatGPT, kripto paralar Cardano (ADA) ve BorroeFinance ($ROE) için bir fiyat tahmini paylaştı. Bu tahmin, bu kripto varlıkları için potansiyel seviyeleri belirlemeye yardımcı olabilir. 

İçerikler
ChatGPT Cardano’nun 1,00 Dolara Ulaşabileceğini Söylüyor BorroeFinance Fiyat Tahmini Web3: Herkes İçin Finansman 

ChatGPT Cardano’nun 1,00 Dolara Ulaşabileceğini Söylüyor 

8 Kasım’da, önde gelen üretici yapay zeka modeli ChatGPT, Cardano’nun (ADA) gelecekteki fiyat seviyelerine ilişkin perspektifini sundu. Yapay zeka aracı, 2024 boğa piyasasına odaklanarak ADA için kapsamlı bir projeksiyon sundu. ADA’nın aylarca süren düşüşten sonra toparlanmaya başladığını ve bunun da parabolik bir dalgalanmanın başlangıcına işaret edebileceğini belirtti. 

ChatGPT ayrıca Cardano ağında, stake etme dinamiklerindeki olumlu değişimlerin teşvik ettiği artan aktiviteye de dikkat çekti. Özellikle Ekim ayı, Cardano ağındaki stake faaliyetlerinde önemli bir artışa tanık oldu. Toplam ADA coin hissesi 23 Ekim’de 23,05 milyar $ ile 90 günün en yüksek seviyesine ulaştı. 

ADA’nın işlem fiyatının yaklaşık 0,27 dolar olduğu düşünüldüğünde, hissenin toplam değeri 6,20 milyar dolara ulaştı. Stake verilerini toplayan bir platform olan StakeRewards.com, Kasım ayında çeşitli staking protokollerinde 22,94 milyar ADA coininin kümülatif olarak stake edildiğini gösteriyor.  

Mevcut piyasa değerlerine göre, akıllı sözleşmelerde stake edilen kolektif ADA 8,90 milyar $ tutarında olup, dolaşımdaki toplam coinlerin yaklaşık %65,02’sini oluşturmaktadır. 

İyimser bakış açısı göz önüne alındığında, Cardano’nun önümüzdeki haftalarda daha yüksek bir stake katılımına hazır olduğuna dair göstergeler var. Bu hareket ADA’nın fiyatını olumlu yönde etkileyebilir.  

Grafik, Cardano’nun (ADA) 1 Kasım ile 21 Kasım arasında %27,41 artarak 0,29 dolardan 0,37 dolara yükseldiğini gösteriyor. 

Çeşitli faktörleri bir araya getiren ChatGPT, Cardano coin’in 2024 yılında tam olarak ortaya çıkacak olan önemli kazançlar için hazır olduğunu öne sürdü. AI, boğa piyasası başladıktan sonra ADA’nın 1,00 $’a ulaşmasını bekliyor. Bu artış, Cardano coin’de %170,27’lik potansiyel bir büyümeyi temsil ediyor. 

BorroeFinance Fiyat Tahmini 

Yapay zeka teknolojisi, BorroeFinance‘ın yerel tokenı olan $ROE’nin potansiyel fiyat seviyeleri hakkında da fikir verdi.  

İddialara göre BorroeFinance’in kendi başına, ön satış aşamasındayken önemli bir fiyat artışı kaydetmesi bekleniyor. Bununla birlikte ChatGPT, merkezi ve merkezi olmayan borsalarda piyasaya sürüldükten sonra $ROE için bir fiyat tahmini paylaştı.  

Ama önce, BorroeFinance nedir? 

BorroeFinance, Web3 içerik oluşturucularının telif hakları, faturalar ve abonelikler gibi gelecekteki kazançlarını anında nakit olarak takas etmeleri için tasarlanmış bir platform olarak tanımlanıyor.  

İçerik sahipleri bu öğeleri non fungible tokenlara dönüştürür ve BorroeFinance pazarında indirimli fiyatlarla satışa sunar. Alıcılara güven aşılamak için BorroeFinance otomatik bir geri ödeme sistemi içerir. 

Web3: Herkes İçin Finansman 

Ekibin açıklamalarına göre platform, Web3’ün ilkeleriyle uyumludur, kullanıcının güçlendirilmesini ve sahipliğini vurgular ve Web3’e katkıda bulunanların katkılarından ödül almaları için bir kanal sağlar.  

Ayrıca iddialara göre $ROE, yatırımcıların hak edişlerinden elde ettikleri getirileri optimize etmelerine olanak tanıyarak kendisini dijital ortamdaki kripto para yatırımlarından biri olarak konumlandırıyor. 

Şu anda ekibin açıklamasına göre BorroeFinance, $ROE’nin 0,01 dolardan %50 artışla 0,015 dolara satıldığı ön satışının ikinci aşamasındadır. Satış öncesi projeksiyonuna göre, $ROE, 0,04 $ ‘lık nihai satış öncesi fiyatın%166,66’lık bir artış için hazırlanıyor olabilir. 

Bununla birlikte, iddialara göre ChatGPT’nin boğa piyasası yaklaşırken $ROE için çok belirgin bir projeksiyonu var. ChatGPT, 2024 yılında $ROE’nin 0,10 dolara ulaşmasını bekliyor ve bu da DeFi coin fiyatında %150’lik bir artışı temsil ediyor. 

PresaleTelegramTwitter 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

You Might Also Like

418 Milyar Pepe Dağıtılacak, Shiba Inu İvme Kazanıyor: InQubeta ve Yapay Zeka 

Önde Gelen Üç Meme Coin 100 Kat Büyüme Potansiyeline Mi Hazırlanıyor? 

Willy Woo Bitcoin Tahmini 30.000 Dolar, Chainlink Rakibi Coin Dikkat Mi Çekiyor? 

Bir Sonraki Boğa Koşusundan Önce Takip Edilebileceği İddia Edilen 5 Kripto 

InQubeta, Polygon ve Kaspa: 2024’te Kripto Portföyünüz 100 Kat Artabilir Mi? 

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
COINTURK
By COINTURK
Follow:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin İçin Sırada Ne Var? İşte En Büyük Kripto Para İçin Muhtemel 2 Senaryo!
Bir Sonraki Yazı Bitcoin’de Short Pozisyonu İçin Bekleyen Analistten Yeni BTC Tahmini
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de Short Pozisyonu İçin Bekleyen Analistten Yeni BTC Tahmini
BITCOIN (BTC)
Bitcoin İçin Sırada Ne Var? İşte En Büyük Kripto Para İçin Muhtemel 2 Senaryo!
BITCOIN (BTC)
Cosmos Kurucusu Oylamanın Ardından Konuştu! Yeni Ağ Geliyor
Altcoin
Bitcoin, ETH, XRP ve ADA’yı Unutun! Terra Classic (LUNC) Fiyatı Uçtu! İşte Haftaya Bomba Gibi Başlayan 3 Altcoin!
Kripto Para
Lost your password?