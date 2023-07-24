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  •   ChatGPT Kurucusu Sam Altman’ın Projesi Worldcoin (WLD) Resmen Listelendi: Sakın Bu Hataya Düşmeyin!

ChatGPT Kurucusu Sam Altman’ın Projesi Worldcoin (WLD) Resmen Listelendi: Sakın Bu Hataya Düşmeyin!

Özet

  • OpenAI'in kurucusu Sam Altman tarafından öncülük edilen kripto para projesi Worldcoin (WLD), resmi olarak piyasaya sürüldü ve büyük borsalar tarafından listelendi.
  • Worldcoin, kullanıcıların retinalarını tarayarak özel bir kimlik oluşturan bir projedir ve Orb adı verilen cihazlar aracılığıyla bu kimlikler oluşturulmaktadır.
  • Ancak, sektörde Worldcoin (WLD) dışında WorldCoin (WDC) adında başka bir kripto para birimi de bulunuyor ve yanıltıcı yükselişe neden olan bu durum, yatırımcıların yanlışlıkla bu kripto paraya yatırım yapmasına neden olabilir.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
12:00
24 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Open AI’in kurucusu Sam Altman’ın öncülük ettiği kripto para projesi Worldcoin (WLD), resmen piyasaya sürüldü. Binance gibi önde gelen kripto para borsalarının listelediği Worldcoin, sektöre çok hızlı bir giriş yaptı ve bunun sinyalini bir gün önceden verdi. Peki Worldcoin tam olarak nedir ve projeden nasıl bir fayda elde edilebilir?

Worldcoin Sektöre Giriş Yaptı

Worldcoin, insanların retinalarını tarayarak herkesin kimliğini kaydeden ve buna göre World ID isimli kimlik çıkarmayı planlayan bir proje olarak biliniyor.

Projenin piyasaya sürülmesi ile beraber World App isimli uygulama resmen indirilmeye hazır. Şu an için Türkiye’den bunu indirmek isteyenler uygulamanın bu bölgede desteklenmediği hatasını alıyor. Protokol ile uyumlu ilk cüzdan olduğu da belirtilen World App, çok daha fazla özelliği de beraberinde getiriyor. Kullanıcıların World App’i kullanmak ve retinaları taratıp kimliklerini almak adına ise “Orb” adı verilen küreleri ziyaret etmesi gerekiyor.

Kullanıcılar Orb üzerinden gözlerini taratarak kendilerine özel kimliklerini alabilirler ve aktarılan bilgilere göre “grant” adı altında çeşitli ödemelerden faydalanabilirler.

Peki sözü edilen Orbs, tam olarak hangi konumlarda bulunuyor? Şu an için Worldcoin internet sayfasına bakıldığında Arjantin, Brezilya, Şili, Fransa, Almanya, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Kenya, Kore, Meksika, Portekiz, Singapur, İspanya, Uganda, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve ABD gibi ülkelerde bunun yer aldığı görülüyor.

Türkiye’de henüz Orbs olmasa da kısa süre içerisinde talebe göre bunun gelebileceği de düşünülmekte. Worldcoin piyasaya çıktığından beri %51 yükseliş elde etti ve 2,63 dolara kadar yükseldi. Toplam arzı 10 milyar adet olan Worldcoin, ilginç bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor.

Worldcoin (WLD), tamamen farklı bir kripto para iken sektörde WorldCoin (WDC) adında başka bir kripto para da bulunuyor. Bu kripto para da %41 yükseliş elde etmiş ve yatırımcılar yanlış kripto paraya yatırım yapıyor olabilir.

Bu kripto para %42 yükseliş elde etse de kısa sürede bunun söz konusu kripto para birimi olmadığı görüldüğünde  fiyatta çok ciddi bir düşüş görülebilir.

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