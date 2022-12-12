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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Cardano, piyasadaki en popüler ikinci kripto para birimi olan Ethereum’un rakibi olarak bilinir. Aynı zamanda yüksek düzeyde ölçeklenebilirlik, düşük işlem ücretlerine sahip olan ve en merkezi olmayan kripto para birimlerinden biri olduğu için de topluluk tarafından yüksek benimsenme ile karşılanıyor.

Sizler için bu makalede Cardano alternatifi olarak görülen yükselmesi beklenen kripto paraların neler olduğu ve yaptıkları, Cardano yorum nedir bunlar açıklanacak.

Cardano (ADA) Nedir?

Kripto para piyasasındaki yüksek volatilite sebebiyle birçok yatırımcının Cardano akıllı bir yatırım mı diye merak etmesi oldukça doğal. Bu yazıda size verilen bilgilerden yola çıkarak Cardano’nun 2023’te satın almaya değer bir kripto para olup olmadığına karar verebilecek durumda olacağınız ümit ediliyor.

Cardano, Ethereum’un kurucu ortaklarından Charles Hoskinson tarafından 2015 yılında oluşturulan devrim niteliğinde yeni bir blok zinciri platformu olarak tanımlanıyor. Merkezi olmayan uygulamalar ve akıllı sözleşmeler oluşturmak isteyen geliştiriciler için önde gelen bir kripto para birimi olmayı hedefleyen bu proje 2017’de resmi olarak piyasada işlem görmeye başladı.

Cardano, Bitcoin gibi Proof of Work sistemi yerine bir Proof of Stake algoritması kullanan Ouroboros adlı yenilikçi bir protokolü kullanıyor. Bu sistem temelde geleneksel blok zincir teknolojilerinden daha fazla güvenlik ve verimlilik sağlamayı vaat ediyor. Genel olarak Cardano, iddialara göre, yeni nesil merkezi olmayan uygulamalar ve sistemler geliştirmek için son derece güçlü ve kullanışlı bir araç olarak şekilleniyor.

Ancak açıklamalara göre, güçlü özelliklerine rağmen, Cardano 2022’de diğer birçok kripto para birimi gibi sağlam darbe aldı. Bu sebeple yatırımcılar, Cardano’nun 2023’te akıllı bir kripto para yatırımı olup olmadığı sorusuna yanıt arıyor.

Cardano’nun en önemli satış noktası, merkezsizlikten ödün vermeden ölçeklenebilmesi olarak görülüyor. Bu, bugün piyasadaki çoğu platform blok zincirinin başaramadığı bir şey olarak görülüyor. Cardano aynı zamanda son derece enerji verimli. Bugün, dünyanın giderek artan bir iklim krizi haline gelen şeyle başa çıkmanın bir yolunu aradığı göz önüne alındığında büyük bir sorun. Cardano geleceği hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız bir alt başlığı inceleyebilirsiniz.

Cardano’nun Geleceği

Cardano geleceği, piyasada yer alan çoğu projeye göre çok daha iyi yerlerde konumlanacağını düşünülüyor. Cardano, merkezsizlik, ölçeklenebilirlik ve güvenlik blok zinciri üçlemesini çözen birkaç Ethereum rakibinden biri olarak görülüyor. Kripto sektörüne yönelik ilgi her geçen gün arttığı düşünüldüğünde ölçeklenebilir blok zinciri çözümleri arayan insan sayısı her geçen gün artacağı için Cardano ‘yeni’ yatırımcıların beğenisini kazanabilir.

Ölçeklenebilirliği ve güvenliği sayesinde Cardano, zaman içinde değerinin artmasına yardımcı olabilecek çeşitli kullanım örneklerine sahip.

Aşağıda, Cardano’nun gelecekte değerini etkileyebilecek kullanım örneklerinden bazıları veriliyor:

Cardano, DeFi’den NFT’lere kadar her türlü merkezi olmayan uygulamayı oluşturmak için kullanılabilir.

Cardano güvenli olarak görülüyor ve düşük işlem ücretlerine sahip. Bu, para birimi olarak kullanım için ADA’yı mükemmel hale getiriyor olabilir.

Cardano’da süreçlerin resmi doğrulaması, akıllı sözleşmedeki hataların ciddi sonuçlara yol açabileceği hassas uygulamalar için iyi bir blok zinciri yapar.

Cardano, akıllı sözleşmeler sunduğundan beri, Metaverse projesi de dahil olmak üzere üzerine inşa edilen projelerin sayısı arttı. Bu, Cardano’nun geleceğe yönelik potansiyel benimseme ve değer artışının iyi bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Cardano’nun iyi bir yatırım olduğuna inanıyor ve satın almak istiyorsanız, düşünmeniz gereken bir sonraki şey nereden satın alacağınız. Cardano’yu güvenilir bir kripto para borsasından satın almanız gerekiyor. Aksi takdirde paranızı dolandırıcılara kaptırabilirsiniz. Cardano tokenlerinizi dolandırıcılardan uzak tutmanıza yardımcı olacak güçlü bir kripto para cüzdanı bulmayı düşünmeniz de yardımcı olacaktır.

Dash 2 Trade (D2T)

2022 yılının son çeyreğinde duyurulan Dash 2 Trade, oldukça yeni bir proje olmasına rağmen Cardano alternatifi olarak listesinin 1.sırasında yer alıyor. Bunun en temel sebebi whitepaper’in oldukça sağlam olması ve ekibinin yüksek azmi olarak gösteriliyor.

Dash 2 Trade, yatırımcıların yatırım yapmadan önce atmaları gereken adımları sade bir arayüz üzerinden belirten, yatırımcıya yardım etme odaklı ortaya çıkmış projedir. Köklü ya da yeni yatırımcı fark etmeksizin her tür yatırımcıya yardım etmeyi amaçlayan bu proje çeşitli sinyaller, anlık balina aktiviteleri hakkında bilgilendirme ve güncel kripto para birimlerinin hacmi konusunda bilgi vermesi başta olmak üzere birçok konuda yatırımcıya destek olur.

Eğer bu projeye yatırım yapmak istiyorsanız halihazırda ön satışta yer alan D2T’ye resmi internet sitesi üzerinden kolayca yatırım yapabilirsiniz. Güncel olarak ön satışın 2. aşamasında olan Dash 2 Trade, 0,05 dolardan yatırımcılara sunuluyor.

IMPT (IMPT)

IMPT, işletmelerin ve bireylerin dünyaya olumlu bir değişiklik yapmalarına yardımcı olmayı amaçlayan blok zinciri tabanlı bir kripto platformudur. IMPT Token, alıcıların ve işletmelerin blok zinciri tabanlı bir mekanizma kullanarak karbon kredilerini yönetmesini kolaylaştırmayı hedefliyor. Amazon, Microsoft, Gamestop ve daha fazlası gibi çok sayıda büyük firma ve bireysel yatırımcı, ekibin iddialarına göre, IMPT’ye hali hazırda kayıt olması platformun gelecekte değerleneceğine işaret ediyor.

Ekip açıklamalarına göre IMPT projesinin temel amacı, bir blok zinciri pazaryeri kullanarak karbon kredilerinin kolay alım ve satımını sağlamaktır. Blok zinciri teknolojisini kullanmanın arkasındaki sebep, dolandırıcılıkları ortadan kaldırmak ve karbon kredisi ticareti sürecine tam şeffaflık getirmektir. Birisi bir IMPT tokeni satın aldığında, IMPT web sitesinde bunu karbon kredisine dönüştürebilir.

Bu karbon kredileri daha sonra IMPT web sitesinde NFT’ler şeklinde listelenebilir. IMPT ayrıca, popüler sanatçılar tarafından toplanabilir NFT’ler karşılığında karbon kredilerinizi satmanıza izin verir. Kullanıcılar, karbon ayak izlerini dengelemek için karbon kredilerini satmaya veya IMPT sitesinde satılık karbon kredilerini listelemeyi seçebilirler.

Calvaria (RIA)

Heyecan verici yeni bir oyna-kazan (P2E) savaş kartı blok zinciri oyunu olan “Calvaria: Duels of Eternity”, bu yılın sonlarında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Yaklaşan bu oyun içerisinde oyuncular tahsil edilebilir kartlar şeklinde değiştirilemez tokenler (NFT’ler) kazanmak için çevrimiçi olarak diğer oyuncularla savaşır.

Bu kartlar, RIA adı verilen oyun içi para birimini kazanmak için oyun içinde satın alınabilir, takas edilebilir ve satılabilir. Bu para birimi herhangi bir zamanda gerçek para ile değiştirilebilir, böylece oyuncular Calvaria oynarken para kazanma şansına sahip olurlar.

Ek olarak oyuncular, kartların seviyesini yükseltmek ve oyun içi kaynakları satın almak için kullanılabilecek oyun yoluyla eRIA elde edebilirler. Oyun ayrıca Meksika mitolojisinden ve ölüm sonrası dünyadan ilham alan benzersiz bir konsept ve hikâye anlatımı yapısına sahiptir.

Çeşitliliğin bu kadar yüksek olması sebebiyle Calvaria’nın Cardano alternatifi olarak görülmesinin gayet mantıklı olduğu iddia ediliyor. Eğer bu kripto para birimine ön satıştan yatırım yapmak istiyorsanız ekibin iddialarına göre acele edilmesi gerekiyor. Çünkü, her bir sonraki aşamada satın alabileceğiniz RIA miktarı düşer. Örneğin ilk aşamada 1 USDT ile 100 adet RIA satın alabiliyorken şu an sadece 40 adet RIA satın alabilirsiniz.

Polkadot (DOT)

Pandemi etkisiyle tüm dünya ekonomisi çökmesinden bu yana kripto para birimleri sert düşüşler yaşıyor. Hatta kripto sektöründe çok sayıda tokenin değeri sıfırlandı. Fakat güçlü blok zinciri bulunan saygın projelerden biri olan Polkadot (DOT) gibi projeler ayakta kalmayı başardı.

İsviçre’de kuruluşu olan Web3 Foundation’ın ana projesi olan Polkadot, kullanıcılarına merkezi olmayan finansın (DeFi) bolca işlevselliklerini getirmeyi ve aynı zamanda kullanıcıların kullanıcı dostu bir arayüzden yararlanarak avantajlardan yararlanmalarını sağlamayı amaçlıyor. Polkadot’un, beklenen Polkadot Parachain’i Kasım 2022’de piyasaya sürdüğü de belirtiliyor.

Gavin Wood, Ethereum Vakfı’nın eski kurucu ortağıydı. Çok zincirli altyapıya dayalı en iddialı projelerden biri ve Cardano’nun rakibi olmasının yanı sıra Polkadot, kullanıcılarına birden fazla çözüm sunarak çeşitli Blockchain’leri tek bir ağ üzerinde bir araya getiriyor. Son olarak sahip olduğu gelişmiş altyapısı, bol miktarda stake etme ve işletilebilirlik işlevlerine izin verir.

Ethereum (ETH)

Ethereum genellikle “Dünya bilgisayarı” olarak tanımlanır. Ethereum, akıllı sözleşmeler adı verilen programları yürüten açık kaynaklı, küresel olarak merkezi olmayan bir bilgi işlem ‘altyapısıdır’. Sistemin durum değişikliklerini senkronize etmek ve depolamak için bir blok zinciri ve kaynak maliyetlerini ölçmek ve kısıtlamak için ETH adı verilen bir kripto para birimi kullanır.

Ethereum platformu, geliştiricilerin yerleşik ekonomik işlevlerle güçlü merkezi olmayan uygulamalar oluşturmasını sağlar. Yüksek kullanılabilirlik, denetlenebilirlik, şeffaflık ve tarafsızlık sağlarken sansürü azaltır veya ortadan kaldırır ve olası transfer risklerini azaltır.

Cardano alternatifi olarak görmemizin altında yatan en büyük sebebin başında yakın zamanda altyapısını PoS’a geçirmesi geliyor. Eskiden oldukça enerji harcayan bu kripto para artık çok az enerji harcayacak. Bu durumun başta köklü firmalar olmak üzere birçok yatırımcıyı cezbettiği iddia ediliyor.

Chainlink (LINK)

Blok zincirlerinin güvenliği sağlaması için kendi kendine yeterli olmaları gerekir. Aksi takdirde, blok zincirini kullananlar tehlikede olabilir ve destekledikleri dijital varlıkların değerine zarar verebilir. Chainlink bu sorunu çözmeyi hedefleyen projedir. dApp’ler gibi zincir dışı verileri zincir içi akıllı sözleşmelere bağlayan merkezi olmayan bir oracle ağıdır. Sonuç olarak Chainlink, dApp’lerin işlevselliğini geliştirmeye odaklandığı söyleniyor.

Sergey Nazarov, Chainlink projesini Ethereum’un piyasaya sürülmesinden bir yıl önce 2014 yılında duyurdu. Nazarov, New York Üniversitesi’nden Felsefe ve Yönetim alanında lisans derecesine sahip olmasına rağmen, kısa sürede girişimcilik tutkusunun peşinden gitti.

Sahip olduğu güçlü altyapısı sebebiyle Cardano alternatifi olarak görülen LINK, yakın gelecekte, iddialara göre, ADA’dan çok daha iyi performans gösterebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.