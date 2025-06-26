Cardano (ADA)

Cardano Yeni Nesil Ölçeklenme Planıyla Ekosistemini Genişletiyor

Özet

  • Cardano, çeşitli Layer-2 çözümleriyle yeni bir ölçeklenme stratejisi başlatıyor.
  • Hydra ve yeni projeler ekosistemde birlikte çalışacak şekilde tasarlandı.
  • Cardano, işbirliği ve standartlara öncelik vererek parçalanmayı azaltmayı hedefliyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Cardano $0.564554, tek bir çözüm üzerine yoğunlaşmak yerine çok katmanlı bir ölçeklenme stratejisiyle ekosisteminde kapsamlı yeniliklere gidiyor. Bu yaklaşım, performans, gizlilik ve birlikte çalışabilirlik alanlarındaki ihtiyaçlara odaklanan çeşitli Layer-2 teknolojilerinin geliştirilmesini kapsıyor. Ekosistemde merkeziyetsiz uygulamalar, finansal işlemler ve zincirler arası iletişim konularında artan taleplere yanıt vermek hedefleniyor.

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Çok Katmanlı Yeni Bir Yol HaritasıYeni Nesil Layer-2 ÇözümleriEkosistemde İşbirliği ve Standartlar

Çok Katmanlı Yeni Bir Yol Haritası

Cardano’nun yeni stratejisinde, Layer-2 çözümlerinin çeşitli ihtiyaçlara göre uyarlanacağı bir yol haritası benimsendi. Bu kapsamda, hâlihazırda temel bir bileşen olarak görülen Hydra, ekosistemde yer alan teknolojilerden biri olmayı sürdürecek. Hydra’nın farklı yapılandırmaları küçük gruplar arası hızlı işlemler ve daha geniş hacimli kullanım senaryolarına uygun olarak tasarlandı.

Yapılan kontrollü testlerde, Hydra’nın saniyede bir milyondan fazla işlem gerçekleştirdiği ve yüksek talepli ortamlarda büyük bir potansiyele sahip olabileceği gözlemlendi. Bu veriler, Cardano’nun ölçeklenme kapasitesini artırmayı amaçlayan yeni projelerinin temelini oluşturuyor.

Yeni Nesil Layer-2 Çözümleri

Haziran 2025’te düzenlenen bir Ar-Ge oturumunda, Input Output Research ve Intersect Research Working Group liderliğinde Cardano’nun yeni Layer-2 girişimleri duyuruldu. Farklı laboratuvar ve şirketlerin katkılarıyla, ekosistemde çeşitlilik sunacak projeler ayrıntılı olarak tanıtıldı.

Anastasia Labs’ın sunumu olan Midgard, merkeziyetsiz yönetişime olan bağımlılığı azaltma ve yaygın olarak kullanılabilen bir iyimser toplu işlem teknolojisi sunmayı amaçlıyor. Yıl sonuna kadar ana ağda devreye alınması planlanıyor. zkFold SA tarafından geliştirilen çözümler ise, işlemleri tek yurtiçi bildirimle birleştirerek gizliliğin ve verimliliğin artırılmasına odaklanıyor.

Eryx, Cardano tabanlı ağlar arasında güvenli iletişimi sağlamak için sıfır bilgi kriptografisine dayalı bir zincirler arası köprü teknolojisi tanıttı. Sundae Labs ise Gummiworm adını verdiği, varlık kontrolünü işlem yürütmesinden ayıran ve daha fazla esneklik sunan bir Layer-2 rolap çözümü geliştirdi.

Ekosistemde İşbirliği ve Standartlar

Araştırma oturumunda, geliştiriciler ve katılımcılar, protokoller arası uyum ve birlikte çalışabilirlik konularına özellikle dikkat çekti. Farklı projeler arasında standartların ve işbirliğinin ön plana çıkarılması amaçlanıyor. Katılımcılara göre, diğer blockchain ekosistemlerinde karşılaşılan parçalanma sorunlarının önüne geçilmesi için bütüncül bir yaklaşım benimseniyor.

Input Output Research ve Intersect Research Working Group tarafından yapılan ortak açıklamada, “Cardano, bağımsız projeler yerine entegre bir ekosistem oluşturma hedefiyle standartlar ve birlikte çalışabilirliğe öncelik veriyor.” ifadelerine yer verildi.

Bu gelişmeler, Cardano’nun yalnızca tek bir teknolojiden ziyade, özel amaçlarla geliştirilmiş birbirini tamamlayan çözümlere dayalı bütünleşik bir büyüme stratejisine yöneldiğini gösteriyor. Her çözüm, ağın güvenlik, performans ve kullanım kolaylığı gibi temel özelliklerine katkıda bulunacak şekilde tasarlanıyor.

Cardano’nun çok katmanlı yeni planı, blockchain alanında ortaya çıkan performans ve ölçeklenebilirlik taleplerine uyum sağlamayı hedefliyor. Yalnızca tek bir atılım teknolojisine odaklanmadan, farklı Layer-2 çözümlerini entegre ederek hem kullanıcı hem de geliştirici deneyimini güçlendirme stratejisi benimseniyor. Bu yaklaşım, özellikle merkeziyetsiz finans ve zincirler arası kabiliyet gereksinimlerinin arttığı günümüzde geniş bir uygulama yelpazesi sunabilir. Ayrıca, projeler arasında işbirliğine ve standartlaşmaya verilen önem, parçalanmaya karşı bütüncül bir ekosistem inşasını mümkün kılabilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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