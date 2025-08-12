Cardano, Grayscale Sıralamasında Üçüncülüğe Yükseldi: ETF Kararı Bekleniyor

Cardano $0.796008, kripto para piyasasında öne çıkan gelişmelerden biri olarak, Grayscale’in en son yayımlanan haftalık kripto performans sıralamasında üçüncü sırada yer aldı. Önemli rakiplerini geride bırakmayı başaran Cardano’nun yükselişi, piyasa aktörlerinin dikkatini çekiyor. Bu gelişmeyle birlikte, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), ADA tabanlı bir ETF başvurusu hakkında bu ay içerisinde karar vermesi bekleniyor.

Grayscale Kripto Sıralamasında Dikkat Çeken Artış

Grayscale tarafından yayımlanan “Top 10 Kripto” listesinde Cardano, son dönemde gösterdiği performans sayesinde üçüncü sırada yer aldı. Cardano’nun bu yükselişi, piyasa analizlerinde yer bulan bir gelişme olarak değerlendiriliyor. SEC’in ADA ETF başvurusu hakkında yapacağı açıklamanın yaklaşması, kripto yatırımcılarının ve sektör paydaşlarının ilgisini artırıyor.

Grayscale sıralamalarındaki bu değişim, Cardano’nun kısa vadede gösterdiği fiyat performansına ve piyasa hareketliliğine bağlanıyor. Sıralamada ön plana çıkan Cardano, yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından yakından izleniyor.

ABD SEC’in Olasi ETF Kararı ve Beklentiler

Uzmanlar, SEC’in ADA tabanlı ETF başvurusu hakkındaki kararının piyasada önemli etkiler yaratabileceği görüşünde. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmakla birlikte, kararın bu ay içinde duyurulması bekleniyor. Yatırımcılar bu gelişmenin Cardano’nun piyasa değerini ve görünürlüğünü artırabileceğini öngörüyor.

SEC’in ETF başvurularıyla ilgili önceki kararları piyasa üzerinde dalgalanmalara sebep olduğu için, Cardano’ya ilişkin açıklamanın da benzer etkileri olabileceği düşünülüyor.

Piyasa Uzmanlarının ve Sektör Temsilcilerinin Yorumları

Sektör içerisinden birçok analist ve uzman, Cardano’nun Grayscale’in sıralamasında üst sıralarda yer almasını, yatırımcı ilgisinin sürdüğüne bir işaret olarak değerlendiriyor. Ancak uzun vadeli etkilerin, SEC’in açıklayacağı karar doğrultusunda şekilleneceği belirtiliyor.

Öte yandan Grayscale temsilcileri, Cardano’nun sıralamadaki konumuyla ilgili olarak, platformlarının çeşitli kripto varlıkların performansını şeffaf biçimde yansıttığını vurgulamakta. Bir Grayscale sözcüsü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Cardano’nun üçüncü sıraya yükselmesi, güncel piyasa hareketlerine ve yatırımcı tercihlerine dayalıdır. Sıralamalar, haftalık verilere göre şekillenmektedir.”

Piyasa aktörleri ve yatırımcılar, Cardano’nun gelecekteki performansını yakından takip ediyor. SEC’in vereceği kararın sadece Cardano değil, genel kripto piyasası üzerinde de etkili olabileceği öne sürülüyor.