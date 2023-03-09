Okuma Süresi: 2 Dakika

DeFi Llama’nın verilerine göre, Cardano blok zincirinde kilitlenen kripto para biriminin ADA cinsinden değeri tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 341 milyon ADA’ya ulaştı ve bu da platformun giderek daha fazla benimsendiğini gösteriyor.

ADA Metrikleri

ADA, Cardano’nun Ethereum blok zincirine rakip olarak görülen akıllı sözleşme özellikli yüksek performanslı blok zincirine güç veren token. Cardano, DeFi ekosisteminde yeni verim çiftçiliği olanakları açan Djed aşırı teminatlandırılmış algoritmik stablecoin’in piyasaya sürülmesiyle bu yılın başlarında ekosistem hız kazandı.

Projenin web sitesine göre, Djed’in dolaşımdaki arzı şimdiden 2,1 milyon civarındayken, protokolün rezerv oranı %471. Son birkaç hafta içinde ADA’nın USD cinsinden fiyatındaki önemli düşüş, Cardano blok zincirindeki USD cinsinden TVL’nin 2022 başındaki yüksek seviyelerinin oldukça altında kaldığı anlamına geldiği belirtildi. Cardano’nun şimdiye kadar gördüğü en yüksek TVL, yaklaşık 12 ay önce 430 milyon doların üzerindeydi. Belirtilen zaman aralığında Cardano’nun fiyatı 3 dolara yakındı. ADA/USD paritesi yazı kaleme alındığında tüm zamanların en yüksek seviyelerinden yaklaşık %90 düşüşle 0,31 dolar civarında işlem görüyor.

ADA Fiyat Tahmini!

Kripto para biriminin son birkaç haftadaki agresif düşüşü, yatırımcıların yıl için daha keskin bir Fed sıkılaştırma görünümü fiyatlaması nedeniyle ABD dolarındaki güçlenmenin, ABD getirilerinin ve hisse senetlerindeki zayıflığın bir sonucu olarak daha geniş kripto piyasası zayıflığının ortasında yaşandı. Bununla birlikte kripto para dostu Silvergate Bank’ın son dönemdeki gerilemesi ve ABD’deki düzenleyici baskıyla ilgili devam eden endişeler gibi kripto paralara özgü endişeler de piyasaları etkiledi. Cardano’nun bu haftaki düşüşü, kripto para biriminin tüm ana hareketli ortalamalarının altına geriledi anlamına gelebilir.

ADA/USD paritesinin geçtiğimiz ay 200 Günlük Hareketli Ortalamanın üzerinde kararlı bir şekilde kırılmaması, kısa vadeli fiyat görünümünde kayda değer bir pozitif değişim için yeterli ivmenin bulunmadığının bir başka işareti olabilir. Uzmanlara göre kripto para biriminin görünümü yakın vadede pek iyi görünmüyor ve 0,30 doların altına bir geri dönüş oldukça muhtemel görünüyor. Ayrıca bu durumun mevcut seviyelerden %24 oranından daha büyük bir düşüşle 0,24 dolar bölgesindeki 2022 sonundaki düşük seviyelere geri dönüşe kapı aralayabilir. Ancak 14 Günlük Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) aşırı satım bölgesine yaklaştığı göz önüne alındığında analistlere göre, muhtemelen son birkaç haftadaki gibi düz bir düşüş olmayacak.