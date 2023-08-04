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Kriptoda faaliyet göstermenin temel kuralı her zaman gelişmek ya da ölmek olmuştur. Bu kural hiçbir yerde yeni DeFi projeleri ile son dönemin en iyi altcoinleri arasındaki rekabetten daha belirgin değil.

Ayı piyasasının mevcut aşaması, en önemli yükseliş potansiyelinin yeni ICO’larda olduğu anlamına geliyor. Yatırımcılar, yeni projelere yönelik önemli sermaye akışlarını gösteren on-chain verilerine bakarak bunu hızlı bir şekilde fark etti.

Özellikle Cardano (ADA) ve Ripple (XRP) yatırımcıları yeni memecoin DigiToads’un (TOADS) potansiyelini benimsemiş ve ön satışına agresif bir şekilde katılmışlardır.

DigiToads (TOADS) Yükselen Bir Alt Ekosistem

DigiToads 21 Ağustos’taki lansmanına doğru ilerliyor ve şimdiden %400 artış gösteren ilk katılımcılar, The Swamp’ın (DigiToads ekosistemi) tüm mekanizmalarının hayata geçeceği günü bekliyor. Protokol, markalaşma ve pazarlama konusunda harika bir iş çıkardı, şimdiden 6,65 milyon doların üzerinde para topladı ve bu memecoin’in geleceği için oldukça güzel bir detay.

Swamp, devrim niteliğinde bir NFT Staking mekanizmasına sahiptir ve belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, DigiToads Koleksiyonu şimdiden trend NFT’ler haline gelmiştir. Koleksiyon sahipleri bu dijital koleksiyonları stake edebilir ve Toad Tax tarafından finanse edilen $TOADS ödemelerini alabilirler.

Toad Tax, sermayeyi ekosistemde taşıyarak değeri uzun vadeli sahiplerine istikrarlı bir şekilde aktarır. Ödeme havuzuna yönlendirilen tüm işlemlerin %2’si ile NFT Staking mekaniğinin sürdürülebilirliğini sağlar ve ayrıca bir yakma kampanyasını finanse eder.

Bu protokol düzeyinde zorunlu kıtlık, analistlerin yıl sonundan önce yerel token için potansiyel %2.100’lük bir artış öngörmesine neden oldu. TOADS topluluğu üyeleri, likidite sağlama yoluyla yerel DEX olan The Trading Post ile kazanabilir ve ekosistemin play-to-earn oyunu olan Toad Cade’i oynayarak sezonluk ödül havuzunun bir kısmını kazanabilir

Cardano (ADA) ve Ripple (XRP) yatırımcıları için $TOADS’ın cazibesi, ekosistemin zenginliği ve içindeki kazanç olanaklarıdır. Ayı piyasası, yatırımcıları seçenekler konusunda daha dikkatli hale getirdi ve yatırımcılar için pozitif nakit akışları, açık piyasada $TOADS’in şaşırtıcı bir şekilde yeniden fiyatlandırılmasına yol açabilir.

Ripple (XRP) Finans İşlemlerini Optimize Ediyor

Ripple (XRP) yerel tokenin Ripple (XRP), XRP’nin aslında bir menkul kıymet olmadığı yönündeki kararın ardından muazzam bir yükseliş yaşadı ve bu ivme büyük merkezi borsaların tokenı yeniden listelemesine yol açtı. Ripple (XRP), sınır ötesi ödeme sektörünü optimize ederek, birkaç gün süren geleneksel havale işlemlerinin aksine neredeyse anında ödeme yapılmasına olanak sağlamayı amaçlamaktadır.

Ripple (XRP), SWIFT sisteminden çok daha üstün bir model sunuyor ve düzenleyici belirsizliğin ortadan kalkması, işletmeleri hizmetlerini kullanmaya daha meyilli hale getirecek. Bununla birlikte, şişirilmiş değerlemesi ve ciddi bir yükselişin olmaması, uzun vadeli yatırımcıların alışveriş yapmasına ve dolayısıyla DigiToads ön satışına katılmalarına neden oldu.

Analistler XRP’nin 1,35 dolarlık potansiyel bir zirve hedeflediğini düşünüyor. Bu da yaklaşık %100 artış anlamına gelse de $TOADS’ın fiyat potansiyeliyle karşılaştırılamaz.

Cardano (ADA) Mithril Yükseltmesi

Cardano (ADA), node senkronizasyon sürelerini optimize ederek ağ verimliliğini artıran Mithril yükseltmesini hayata geçiriyor. Cardano (ADA), DeFi ekosistemine likidite çekmeye devam ediyor. Indigo ve Liqwid gibi yeni protokoller son kullanıcılar için faydayı artırdı ve yerel token $ADA için alım baskısını artırdı.

Analistler, mevcut kripto piyasasında bile Cardano (ADA) konusunda iyimserliğini koruyor ve alternatif ölçeklendirme çözümlerine kıyasla onu tercih ediyor. DeFi büyümesinin talebi artırmaya devam edeceğini ve Cardano’nun (ADA) Asya pazarlarına gireceğini gerekçe göstererek 2024 yılında 0,70 ila 0,86 dolar arasında bir potansiyel aralık öngörüyorlar.

Son Değerlendirmeler: Yeni Döngüler Yeni Kazananlar Doğurur

Her döngü yeni kazananlar doğurur ve kriptonun evrimsel süreci devam eder. Geliştirilmiş altyapı yeni fikirlerin oluşturulmasına olanak tanır ve deneme yanılma süreci nihayetinde daha iyi tokenomik modellerin ortaya çıkmasını sağlar.

Satın alınacak altcoinlerle ilgili olarak, $TOADS basit bir nedenden dolayı her yatırımcının izleme listesinde olmalıdır, token sahipleri nakit akışlarının kilidini açar ve nakit akışları potansiyel olarak büyük bir değerlemeye yol açacaktır.

DigiToads Ön Satış sayfasını ziyaret edin

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.