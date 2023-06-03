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Merkezi olmayan finans (DeFi) sektörü, Cardano’nun (ADA) önde gelen bir oyuncu olarak ortaya çıkmasıyla birlikte kayda değer bir büyüme ve yeniliğe tanık olmaya devam ediyor. DefiLlama’dan alınan son veriler, Cardano’nun merkeziyetsiz borsa (DEX) hacminde, özellikle meme coin’lerde artan alım satım faaliyeti nedeniyle önemli bir artış olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, yapay zeka ve NFT’lerden yararlanan bir blok zinciri projesi olan InQubeta’nın (QUBE), ön satışında 240.000 $ sınırını aşarak önemli bir yeni yatırımcı akını yaşadığı iddia ediliyor. Bu makalede Cardano’nun DEX hacmini çevreleyen son gelişmeleri incelenmekte ve InQubeta’nın ön satışının yatırımcılar için sunduğu fırsatları vurgulanmakta.

Cardano’nun DEX Hacim Artışı

DefiLlama’ya göre, Cardano’nun DEX hacmi, meme coin ticaretindeki artışla birlikte keskin bir artışa tanık oldu. Cardano platformundaki popüler bir DEX olan Minswap’in işlem hacmi geçtiğimiz hafta %82,28 gibi etkileyici bir oranda artış gösterdi. Faaliyetlerdeki bu artış, Cardano’nun DeFi ekosistemine olan ilginin ve katılımın arttığını gösteriyor.

Kilitlenen toplam değer (TVL) açısından Cardano şu anda genel olarak 16. sırada yer alıyor. Minswap, haftalık bazda %12,28’lik bir artış ve bir aylık bazda %28,05’lik etkileyici bir değişim yaşadı. TVL’si yaklaşık 64,95 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Indigo ve WingRiders gibi diğer Cardano DeFi protokolleri de sırasıyla 33,99 milyon $ ve 14,97 milyon $’lık TVL’lerle daha yavaş bir hızda da olsa büyüme gösterdi. Bu büyüme, Cardano DeFi ekosistemine olan ilgi ve güvenin arttığına işaret ediyor olabilir.

InQubeta’nın Satış Öncesi

İddialara göre, yapay zeka ve NFT’lerin kesişim noktasında yer alan bir blok zinciri projesi olan InQubeta, ön satış aşamasında kayda değer bir yeni yatırımcı akışına tanık oldu ve 240.000 $ sınırını aştı. Projenin satış öncesi başarısı, piyasanın potansiyelini ve benzersiz teklifini tanıdığını yansıtıyor olabilir.

Yapay zeka, NFT’ler ve kitlesel fonlama modelini bir araya getiren InQubeta, yatırımcıların büyüyen yapay zeka kripto endüstrisine katılmaları için cazip bir fırsat sunmayı hedeflediklerini iddia ediyor.

InQubeta’nın ön Satışına katılmak için nedenler şu şekilde sıralanıyor:

Büyüme Potansiyeli: InQubeta’nın kitlesel fonlamaya yönelik yenilikçi yaklaşımı, yapay zekaya odaklanmasıyla birleştiğinde, önümüzdeki yıllarda önemli bir büyüme için konumlanmakta olarak iddia ediliyor. Ön satış aşamasında yatırım yapmak, projenin gelecekteki başarısından erken benimseyenlere fayda sağlaması hedefleniyor.

Kapsayıcı Yatırım Fırsatı: InQubeta’nın ön satışının nispeten düşük bir minimum yatırım gereksinimi olduğu, bunun da onu daha geniş bir yatırımcı yelpazesi için erişilebilir kıldığı iddia ediliyor. Minimum 50 $ ön satış yatırımı ve Bitcoin, Ethereum ve USDT gibi popüler kripto para birimlerini kullanarak token satın alma olanağı ile iddialara göre, yatırımcılar kolayca katılabilir ve portföylerini çeşitlendirebilir.

Merkezsiz Yönetişim: InQubeta’nın yerel tokenı QUBE, yatırımcılara proje kararlarında söz hakkı veren bir yönetişim tokenı olarak hizmet veriyor. Bu merkezi olmayan yapı, token sahiplerini güçlendirmeyi ve topluluk odaklı bir ekosistemi teşvik etmeyi hedefliyor.

Proje ile ilgili daha detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilirsiniz.

Sonuç

Cardano’daki DEX hacminde meme coin alım satımıyla yaşanan artış, platformun DeFi tekliflerine olan ilginin arttığını gösteriyor olabilir. Buna ek olarak, iddialara göre, InQubeta’nın ön satış başarısı, yatırımcılar arasında yapay zeka ve NFT’lerden yararlanan projelere duyulan hevesi gösteriyor olabilir.

InQubeta’nın ön satışına katılmak, büyüme potansiyeline sahip son teknoloji bir blok zinciri projesinin parçası olma fırsatı sunuyor olabilir. Kripto piyasası gelişmeye devam ederken, Cardano ve InQubeta’ya yatırım yapmayı düşünmek, yapay zeka kripto endüstrisindeki trendler ve fırsatlarla uyumlu, sağlam ve çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmaya yardımcı olabilir.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.