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Ekibin açıklamalarına göre CandyDEX (CANDYDEX), bu ay iyi performans göstermesi öngörülen kripto para birimleri arasında yer alıyor. Ayrıca CandyDEX IDO fiyatının, Uniswap, 1Inch gibi büyük kripto para birimleriyle karşılaştırıldığında bile bugün en iyi performans gösteren kripto IDO satışları arasında yer aldığı ifade ediliyor. Bu nedenle Uniswap, Pancakeswap gibi büyük kripto para birimlerindeki balinaların CandyDEX’e aldığı ifade ediliyor. CandyDEX’iğn ise bu noktada doğru adımlar attığı ifade ediliyor.

CandyDEX’in Nisan ayı performansının da oldukça iyi olduğu ifade ediliyor. Kripto para birimlerinin çoğu düşerken, token’da yükseliş görüldü. Geçen aydan bu yana son birkaç gün içinde piyasayı vuran düşüşler sırasında CandyDEX, düşüş piyasası sırasında yükseliş büyümesini sürdüren tokenler arasındaydı. CANYDEX token büyümesi pek çok faktör tarafından yönlendirildi ve başlatılan IDO satışı önemli bir rol oynuyor. Uniswap, Pancake ve 1Inch’den birçok yatırımcının çok sayıda CANDYDEX tokenine yatırım yapmasının nedeninin de bu olduğu ifade ediliyor. CandyDEX ekibi, 2022 yılının sonunda bu projeye çoklu zincir ağı ile birlikte nihai DEX platformunu da ekleme sözü verdi.

Balinalar Neden CandyDEX Token (CANDYDEX) Alıyor?

Kripto piyasası son üç aydır düşüş aşamasında ancak uzmanlar, yalnızca işlem yapmak yerine uzun vadeli yatırımlara yönelen kullanıcılardan çok fazla ilgi olduğuna inanıyor. Bu kripto para birimlerine toplu yatırım yapmak yerine Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) için sistematik yatırım planlarını aktif olarak takip eden oldukça az sayıda yatırımcı görüyoruz. Bu eğilimler, fiyatlardaki düşüşe rağmen, genel pazar yapısının olgun yatırımcıların yanı sıra kripto pazarına giren yeni kullanıcıların büyüyen katılımı ile iyileştiğini açıkça gösteriyor.

Yapılan açıklamalara göre kısa bir süredir balinalar CANDYDEX yatırımıyla ilgileniyor. CANDYDEX IDO’nun, mevcut pazarda iyi giden tek kripto para olduğundan 4 büyük kripto balinasının, 4,84 Milyon ABD Doları değerinde 48,4 Milyon CANDYDEX tokenı aldığı belirtiliyor.

Bir kripto balinası, 1 milyon ABD Doları değerinde tek bir işlemde 10 milyon CANDYDEX tokenı satın aldı.

Başka bir balina, 1,28 milyon ABD Doları değerinde tek bir işlemde 12.8 milyon CANDYEX tokenı satın aldı.

Başak bir balina 1,16 milyon ABD Doları değerinde tek bir işlemde 11.6 milyon CANDYDEX tokenı satın aldı.

Diğeri balina ise 1,4 milyon ABD Doları değerinde tek bir işlemde 14 milyon CANYDEX tokenı satın aldı.

Yapılan açıklamalara göre Rusya-Ukrayna savaşının yoğun aşamasında, kripto balinalarının fonlarını CANDYDEX’e aktardığı görüldü. İstatistiksel olarak, bu durumun CandyDEX için önemli bir başarı olduğu ifade ediliyor.

Token Fiyatı Ne Kadar Yükselebilir?

Bununla birlikte, tokenin şu anda büyümekte olduğu oranı korursa, token 1. turda 0.1 USD’lik iyi bir IDO fiyatı ile başladığı ve 3. tur için 1 USD fiyata sahip olacağı ifade ediliyor. İkinci tur fiyatı 0,5 USD olacağı için ilk turda alım yapanların 500X kar elde edeceği belirtiliyor. Dolayısıyla bu gerçekleşirse, tokenin fiyatı 3. turda 1.000 kat yükselebilir ve bunun 2022 yılının en büyük fiyat artışlarından olabileceği ifade ediliyor.

CANYDEX Token Nedir?

CANDYDEX, CANDYDEX’in yönetim tokenıdır. Etherscan, Binance Smart Chain, Polygon, Avax, Fantom ve USDT üzerinde merkezi olmayan bir borsadır. CANDYDEX tokeninde (CANDYDEX) alım satım yapmak, kripto sahiplerinin merkezi olmayan finans (DeFi) alanını keşfetmeye girerken bu finans protokolünün yönetimine katılmalarına izin veriyor. CANDYDEX (CANDYDEX), POLYGON Akıllı Zincir (MATIC) üzerinde konuşlandırılmış bir kripto para birimi olarak karşımıza çıkıyror. Diğer merkezi olmayan borsalardan farklı olarak, CANDYDEX tokenları, sahiplerinin ETH, BNB, MATIC, AVAX, FTM ve TRON tabanlı kripto paralarda işlem yapmalarına da imkan veriyor.

CANYDEX IDO Satışı :

CANDYDEX, 25 Nisan’da İlk Dex Arzını gerçekleştirdi. IDO, CANYDEX’te gerçekleşti.

Tur : 25/4/2022 Fiyat : 0.1 USD Tur : 1. turdan sonra açıklanacak, Fiyat : 0.5 USD Tur : 2. turdan sonra açıklanacak, Fiyat : 1 USD

IDO Satış Turu-1’de Bonus:

Devam eden IDO öncesi ve başarılı bir satışın ardından, CANDYDEX resmi olarak 5.5 milyon hedefine ulaştı. İkinci tur satış başlangıcından önce kararlaştırıldığı gibi, piyasa dalgalanmaları IDO satışlarında gecikmeye neden olduğu için satış uzatılacak. Kapanışın 16 Haziran 2022’de saat 16:00 EST’de gerçekleşeceği ifade ediliyor.

CANDYDEX kullanıcıların IDO satışlarına katılmaları için özel bonus da sunuyor. Burada mevcut kullanıcı, 17 Mayıs 2022’de %10’luk bir token bonusu aldı ve yeni kullanıcı, yeni token satın alımlarında %15’lik bir bonus alacak.

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