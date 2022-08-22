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CANDYDEX Mega IDO Turu Başlattı ve Token’ların Yüzde 43’ü Yakıldı

12:06
22 Ağustos 2022
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 2 Dakika

Oldukça hızlı bir ilerleme kaydettiği düşünülen CANDYDEX’in IDO ve ICO satışlarında devrim yarattığı, çünkü halktan ve cüzdan yatırımcılarından büyük ilgi gördüğü ifade ediliyor. Ancak yapılan açıklamalara göre, ikinci tur satış, piyasadaki düşüş ve kullanıcıların token fiyatını 0,5’ten 0,1 USD’ye düşürme istekleri nedeniyle beklendiği gibi gitmedi. Bu nedenle, 50.000.000 token ve 3. tur’da 100.000.000 olan kalan token’ların 2. tur IDO satışını yakma kararı alındı.

Bu yüzden CANDYDEX ekibi 3. turu iptal etmeye ve bir aya kadar 0.1 dolar fiyatla bir mega IDO raundu başlatmaya karar verdi. Planlanan tarih ise 19 Eylül 2022. Yapılan açıklamalara göre, %43 değerinde CANDYDEX jetonları yaktılar. 2. tur için kullanıcılar, ikinci tur satışta 0,5 dolar oranıyla getirilen ek 5X token alacaklar, ancak talebi destek e-mail’i yoluyla yükseltmeleri gerekiyor. Kripto yatırımcılarının tahminine göre işlemde liste fiyatı 1-2 dolar olacak.

Candydex token’ın ise 21 Eylül 2022’de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu noktada Korbit, CoinlistPro, CoinW, Bitwell ve daha fazlası gibi ikinci seviye borsalarla çok yakında el ele verecekleri ifade ediliyor.

Global İlerleme

İlk etaptan önceki günlerde IDO’ya ilginin çok yüksek olduğunu ifade eden şirket, talebi karşılamak için 9 ülkede daha faaliyete geçti. Bu sayede Dubai, Suudi Arabistan, Katar, Panama, İspanya, Bolivya, Porto Riko, Kosta Rika, Ekvador, Guatemala, Honduras, İngiltere, Dominik, Martinik ve Guyana dahil olmak üzere Ortadoğu vatandaşları, CandyDex’e yatırım yapabiliyor. Bu ülkeler, CandyDex’in faaliyet gösterdiği 70’ten fazla ülkeye katılıyor.

CandyDex öne çıkan noktaları şu şekilde sıralıyor:

  • 340.000’den fazla hesap sahibi
  • Çoklu ağ desteğiyle dünyanın en iyi DEX Platformunu oluşturmayı hedefliyor.
  • Çeşitli Ekosistem: Finansal Hizmetler, borsa ve işlemler
  • Deneyimli Ekip: Gate.io, Uniswap ve Convex Finance’de çalışan liderler
  • İlk hamle olarak CandyDex token’larının %16’sını yakıldı
  • Tanınmış firmalar tarafından denetleme: Token Tech Audit, Haze Crypto, Certik, Audit Whale

IDO Satış Detayları:

  • Zincir: Matic, BSC, ETH, FTM, AVAX, BUSD
  • Token: $CANDYDEX
  • Tarih: 21 Haziran 2022, 00:00 UTC
  • Token başına fiyat: 0,10 ABD doları;
  • 2. tur için toplam tahsis: 60000000
  • Sözleşme adresi: 0xabE1a652CbC6eB1782B5De4E800f8bf714AaF5D0

 Ekip, bugün atılan adımların önümüzdeki aylarda ortaya çıkacakların sadece başlangıcı olduğunu ifade ediyor. CANDYDEX IDO satışına katılan herkese bol şans dileyen ekip, bugüne kadar vermiş olduğunuz tüm destekler için de teşekkür ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

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