Oldukça hızlı bir ilerleme kaydettiği düşünülen CANDYDEX’in IDO ve ICO satışlarında devrim yarattığı, çünkü halktan ve cüzdan yatırımcılarından büyük ilgi gördüğü ifade ediliyor. Ancak yapılan açıklamalara göre, ikinci tur satış, piyasadaki düşüş ve kullanıcıların token fiyatını 0,5’ten 0,1 USD’ye düşürme istekleri nedeniyle beklendiği gibi gitmedi. Bu nedenle, 50.000.000 token ve 3. tur’da 100.000.000 olan kalan token’ların 2. tur IDO satışını yakma kararı alındı.
Bu yüzden CANDYDEX ekibi 3. turu iptal etmeye ve bir aya kadar 0.1 dolar fiyatla bir mega IDO raundu başlatmaya karar verdi. Planlanan tarih ise 19 Eylül 2022. Yapılan açıklamalara göre, %43 değerinde CANDYDEX jetonları yaktılar. 2. tur için kullanıcılar, ikinci tur satışta 0,5 dolar oranıyla getirilen ek 5X token alacaklar, ancak talebi destek e-mail’i yoluyla yükseltmeleri gerekiyor. Kripto yatırımcılarının tahminine göre işlemde liste fiyatı 1-2 dolar olacak.
Candydex token’ın ise 21 Eylül 2022’de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu noktada Korbit, CoinlistPro, CoinW, Bitwell ve daha fazlası gibi ikinci seviye borsalarla çok yakında el ele verecekleri ifade ediliyor.
İlk etaptan önceki günlerde IDO’ya ilginin çok yüksek olduğunu ifade eden şirket, talebi karşılamak için 9 ülkede daha faaliyete geçti. Bu sayede Dubai, Suudi Arabistan, Katar, Panama, İspanya, Bolivya, Porto Riko, Kosta Rika, Ekvador, Guatemala, Honduras, İngiltere, Dominik, Martinik ve Guyana dahil olmak üzere Ortadoğu vatandaşları, CandyDex’e yatırım yapabiliyor. Bu ülkeler, CandyDex’in faaliyet gösterdiği 70’ten fazla ülkeye katılıyor.
CandyDex öne çıkan noktaları şu şekilde sıralıyor:
IDO Satış Detayları:
Ekip, bugün atılan adımların önümüzdeki aylarda ortaya çıkacakların sadece başlangıcı olduğunu ifade ediyor. CANDYDEX IDO satışına katılan herkese bol şans dileyen ekip, bugüne kadar vermiş olduğunuz tüm destekler için de teşekkür ediyor.