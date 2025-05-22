Canary Capital’ın Solana ETF’sinde Güncelleme ve Marinade Finance İş Birliği

Canary Capital, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) Solana temelli ETF’si için güncellenmiş bir başvuruda bulundu. Şirket, fonun içeriğini geliştirmek amacıyla başvurusunda bazı değişiklikler yaptı. Bu değişiklikler arasında, ETF’nin isminin de ‘Canary Marinade Solana ETF’ olarak değiştirilmesi yer alıyor. Değişiklikle birlikte, Marinade Finance ile gerçekleştirilen yeni ortaklığın vurgulandığı belirtiliyor. Böylece SOL tokenlerinin bu ETF kapsamında stake edilebilmesi de mümkün olabilecek.

SEC’ye Yapılan Güncellenmiş Başvuru

SEC tarafından yayımlanan belgelerde, Canary Capital’ın Solana ETF’si için başvurusunu yenilediği görülüyor. Yapılan bu güncellemenin, ETF’nin işleyişine Marinade Finance ile yapılan iş birliğinin entegre edilmesi amacı taşıdığı ifade ediliyor. Solana ekosistemindeki DeFi protokolü Marinade Finance, daha önce bu ortaklık hakkında kısa bir ön duyuruda bulunmuştu. Şirket, bu güncellemenin yatırımcılara ek avantajlar sunabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Canary Capital’ın Marinade Finance ile gerçekleştirdiği iş birliği, SOL tokenlerinin stake edilmesi seçeneğini ETF çerçevesine taşıyor. Bu yöntemle, yatırımcıların Fon aracılığıyla Solana ağından staking ödülleri elde edebileceği belirtiliyor. Bloomberg analisti James Seyffart konuya ilişkin olarak güncellemenin bu iş birliğini doğrudan yansıttığını belirtti.

Piyasalardaki Gelişmeler ve SEC’nin Durumu

Söz konusu gelişme, ABD SEC’nin 21 Shares ve Bitwise şirketlerinin Solana ETF başvurularını beklemeye almasının hemen ardından gündeme geldi. SEC tarafından yapılan gecikme kararı, piyasada yeni ETF başvurularının değerlendirilme sürecine ilişkin beklentileri artırmış durumda. Bu nedenle, başvurularda yapılan bu tür güncellemeler piyasada ilgiyle izleniyor.

Kripto para piyasalarında Solana tabanlı fonlara olan ilgi son dönemde artış gösteriyor. Uzmanlar, ETF’lerdeki staking entegrasyonunun fonun performansı üzerinde etkili olabileceğini ifade ediyor. Ayrıca bu güncellemenin, geleneksel yatırımcıların stake gelirlerinden faydalanmasına olanak tanıyabileceği değerlendiriliyor.

Marinade Finance tarafından yapılan resmi açıklamada yeni iş birliğinin amaçlarına vurgu yapıldı.

Marinade Finance: “Solana ekosisteminde inovasyon ve yatırımcılar için daha fazla fırsat sunmak istiyoruz.”

Bu açıklamada sektöre yenilikçi bir perspektif kazandırılması hedefinin öne çıktığı görülüyor.

Uzmanlar, SEC’nin kripto tabanlı ETF’lere yönelik yaklaşımının mercek altında olduğunu bildiriyor. Gözlemciler, uygulanan gecikmelerin fonların onay süreci üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Buna rağmen, sektör temsilcileri tarafından yapılan güncellemelerin ETF’lerin onay olasılığına katkı getirebileceği düşünülüyor.

Yeni başvuru, yatırımcılara hem Solana’nın fiyat hareketlerine hem de ağ üzerinde elde edilen staking gelirlerine erişim potansiyeli sunuyor. Bu sayede kripto tabanlı fonlara yatırım yapan kullanıcıların getirilerinin çeşitlenmesi bekleniyor.

Canary Capital’ın yaptığı son başvuru güncellemesi, Solana ekosistemini ve ETF piyasasını yakından takip edenler için önem taşıyor. Yapılan değişikliklerle birlikte yatırımcılara hem Solana’nın potansiyel değer artışı hem de staking ödüllerinden yararlanma fırsatı sunulması amaçlanıyor. Ayrıca SEC’nin kripto ETF başvurularına yönelik inceleme ve bekletme süreçlerinin, sektördeki yeniliklerin hızını etkilediği gözlemleniyor. Bu kapsamda, yatırım araçlarında yeni iş birliği modellerinin finans piyasalarında çeşitliliği artırabileceği öngörülüyor.