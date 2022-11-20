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Büyük Çöküşü Bilen Efsane Analist Konuştu! Bitcoin ve Kripto Paralar!

Öldü öldü dirildi ama ana akım medya onun yakasını bir türlü bırakmadı. Son yaşananlar kripto paralar için ne anlama geliyor?
10:05
20 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sosyal medyada analiz ve beklentilerini paylaşan sayısız kullanıcı var ancak bir de gerçekten bu işi yapanlar var. Bu isim gerçekten analiz konusunda üst düzey seviyede ve piyasalardaki büyük düşüşü önceden bildiği için de fazlasıyla popüler. Peki bugün ve yarın için neler düşünüyor? Kripto paraların geleceğini nasıl görüyor?

Kripto Para Uzman Yorumu

Bitcoin’in 2018’deki çöküşünü doğru tahmin ettiği için kripto para topluluğunun efsanesine dönüşen deneyimli bir analist piyasaların mevcut durumu hakkında güncelleme yayınladı. Elbette bahsettiğimiz kişi Peter Brandt. Ona göre fiyatların dibe vurduğunun ya da dibe yaklaştığının bir işareti olarak ana akım medyanın kripto konusundaki olumsuz tutumuna dikkat edilmeli. Brandt, yatırımcılara yönelik yeni notunda, piyasa değerine göre en büyük kripto varlıkları olan BTC ve Ethereum’a özellikle dikkat çekiyor.

Özellikle Bitcoin, ana akım tarafından yüzlerce kez öldürüldü. Bu Türkiye’de de böyle, ana akım medya ayı boyunca kripto paralar öldü ve ponzi diye haberler yapar. Yükseliş dönemi geldiğinde ise yatırımcıların ilgisini çekebilecek tahmin, yorum haberleri paylaşırlar. Onların tek amacı birkaç fazladan ziyaretçi ve daha fazla paradan başka bir şey değil. 99Bitcoins’e göre BTC, bugüne kadar en büyük medya kuruluşları tarafından 466 kez değersiz veya sıfırlanacak şeklinde haberlere maruz kaldı. Ancak hiçbirinde de ölmedi.

Efsanevi Kripto Analistin Yorumu

Kripto borsası FTX’in destansı çöküşünden kaynaklanan düşüş sektör genelinde yankılanmaya devam ederken, yatırımcılar şimdi Genesis’i izliyor. Kripto devi Digital Currency Group’a (DCG) ait olan şirketin, Cuma günü kredi çekme işlemlerini durdurduktan sonra 1 milyar dolarlık nakit aradığı ortaya çıktı. Genesis, dondurmanın geçici olduğunu ve DCG’nin veya tamamına sahip olduğu birçok iştirakinin ticari faaliyetlerini etkilemediğini söylüyor.

Tüm bunlar olurken Peter aşağıdaki kapakları paylaşarak ana akımın görevini yapmaya devam ettiğini söyledi. Bu tarz öldü/bitti kapakları genellikle piyasaların geri dönüşe hazırlandığı dönemlerde basılıyor ve Peter artık dibin yaklaşmış olabileceğini düşünüyor.

O halde ana akıma bir tavsiye, lütfen Bitcoin bir sonraki ATH yolculuğuna başladığında onu görmezden gelin? Onunla ilgili haberler yapmayın? Böylece bir ölünün canlandırılmasına katkıda bulunmamış olursunuz. Fakat bunu yapmayacaklar, daha fazla tık uğruna ona hem ponzi diyecekler hem de göklere çıkaracaklar.

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