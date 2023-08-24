Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Ethereum‘un (ETH) kurucu ortağı Vitalik Buterin’in 1 milyon dolar değerinde ETH’yi Coinbase‘e transfer etmesiyle ilgili son haberler toplulukta dalgalanmalara yol açtı. Bu ilgi çekici gelişmenin ortasında, iddialara göre Everlodge‘un (ELDG) yükselişi önde gelen kripto analistlerinin dikkatini çekti.

Ethereum (ETH): Vitalik Buterin’den Büyük Hamle

Ethereum (ETH), sürekli gelişen kripto para dünyasında güçlü bir rakip olarak duruyor. Akıllı sözleşmelerin ve dApp’lerin öncüsü olan Ethereum, DeFi ekosisteminin bel kemiği olarak kendini sağlam bir şekilde kanıtlamıştır.

Son Ethereum haberlerinde, kurucu ortağı Vitalik Buterin 1 milyon dolar değerinde 600 ETH tokenini Coinbase’e transfer etti. Temel olarak bu karar, tüccarların 1 milyar dolarlık likidasyon gördüğü ve Ağustos ayının başında Ethereum fiyatının düştüğü genel bir piyasa çöküşünün ortasında geldi.

Ancak analistler, blockchain teknolojisinin benimsenmesi hızlandıkça Ethereum’un DeFi geleceğini şekillendirmedeki rolünün sabit kalacağına inanıyor. Bu da Ethereum’u cazip bir kripto para haline getiriyor. Sonuç olarak, Ethereum fiyatının Aralık 2023’e kadar 2.048,41 ila 2.335,71 dolar arasında olacağını öngörüyorlar.

Everlodge (ELDG): Presale Yorumları

Gelişen kripto ortamının ortasında, Everlodge’un (ELDG) emlak piyasasında dikkat çekme potansiyeline sahip bir proje olarak ortaya çıktığı iddia ediliyor. Everlodge, kısmi mülkiyeti, devre mülk modellerini ve NFT teknolojisini entegre ederek mülk satın alımlarına bir yaklaşım sunuyor.

Açıklamalara göre Everlodge, bu pazardaki üst düzey mülkleri dijitalleştirecek ve bunları NFT’lere dönüştürecek. Daha sonra, bu NFT’ler Everlodge tarafından fraksiyonelleştirilir. Bu nedenle, herkes 100 $ gibi düşük fiyatlarla blok zincirindeki bir villanın kısmi sahibi olabilir. Bu yaklaşımla Everlodge, yıllardır bu piyasayı rahatsız eden yüksek ön maliyet sorununu çözdüklerini iddia ediyor.

Sadece bu da değil, Everlodge likit olmama sorununa da bir cevap sunacak. Aslında, kullanıcılar kredi verme özelliği aracılığıyla mülk destekli NFT’lerini teminat olarak kullanarak kredi alabilirler. Sonuç olarak, kullanıcılar yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek, finansal ihtiyaçlarını karşılamak veya öngörülemeyen durumları yönetmek için fonların kilidini açabilirler.

Açıklamalara göre Everlodge mülklerinde veya yönetiminde ücretsiz gecelik konaklama arayanlar için ELDG tokenına sahip olmak bir zorunluluktur. Şu anda, ön satışının Beta Aşamasında olduğu için 0,01 $ değerinde. Ancak analistler, iddialara göre 280T $ ‘lık emlak piyasası ve düşük piyasa değeri ile gerçek dünyadaki bağları nedeniyle tokenın yükselebileceğini düşünüyor ve %250 artış ile 0,035 dolara çıkabileceği iddia ediliyor.

Website – Telegram

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.