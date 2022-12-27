Yönetimi altında 2.7 trilyon dolarlık varlık bulunan Fidelity, kripto para piyasasına yaptığı son genişlemenin bir parçası olarak metaverse'de hizmet verebilmek için üç patent başvurusunda bulunarak teknolojiye dönük önemli bir adım attı.

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Yönetimi altında 2.7 trilyon dolarlık varlık bulunan Fidelity, kripto para piyasasına yaptığı son genişlemenin bir parçası olarak metaverse’de hizmet verebilmek için üç patent başvurusunda bulunarak teknolojiye dönük önemli bir adım attı. Başvuru kayıtlarına göre şirket, geleneksel finansal hizmetlerini farklı sanal gerçekliklerde de sunmayı amaçlıyor.

Fidelity’nin Metaverse’e Dönük Ticari Marka Başvuruları

Ticari marka avukatı Mike Kondoudis, kişisel Twitter hesabından Fidelity’nin diğer şeylerin yanı sıra, 21 Aralık 2022 tarihinde NFT‘ler, NFT pazar yerleri, Metaverse yatırım fırsatları, dijital gayrimenkul yatırımı ve kripto para ticaretini kapsayan bir patent başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

Fidelity, kripto paraları diğer büyük finans şirketlerinin çoğundan daha hızlı bir şekilde benimsemiş ve Ekim ayında kripto para ekibinin toplam büyüklüğünü 500’e çıkarmak için 100 kripto para uzmanı işe almayı planladığını duyurmuştu. Şirket, uzun zamandır varlığını sürdüren ve güçlü ayı piyasasına rağmen bu alandaki varlığını genişletmeye devam ediyor. Fidelity’nin bireysel müşterilere yönelik bir kripto para ürünü olan Fidelity Crypto için bekleme listesi Kasım ayında başvurulara açılmıştı.

Şirketin Kripto Para Sektörüne Yaklaşımı

Fidelity, Nisan ayında Bitcoin‘i (BTC) 401(K) emeklilik planlarına potansiyel bir yatırım seçeneği olarak dahil etmeyi düşündüğünü açıkladığında manşetlere konu olmuştu. Ardından üç ABD senatörü şirketin emeklilik planı üyelerini kripto paralara yatırım yapmalarını sağlama kararını yeniden gözden geçirmesi ve geri adım atması talep edildi. Senatörler, bu talepleri için kripto para sektörünün giderek “volatil, çalkantılı ve kaotik” hale gelmesini gerekçe göstermişti.

Ayrıca Fidelity Digital Assets, Ekim ayında kurumsal müşterileri için Ethereum (ETH) ticaretini de kolaylaştırmaya dönük önemli adımlar attı. Kripto para sektörü, şirketin Metaverse ile ilgili olarak yaptığı yeni girişimi yönetimi altında 2.7 trilyon dolarlık varlık olması gerçeği göz önüne alarak dikkate değer olarak değerlendiriyor.