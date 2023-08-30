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Kripto para birimleri ve akıllı sözleşme platformları, küresel piyasa değerini 1.16 trilyon doların üzerine çıkaran bireyler ve işletmelerden sürekli ilgi gördü. Bu yenilikler finans sektöründe devrim yaratarak güvenli ve emniyetli işlemlere olanak sağlamış olabilir. Bununla birlikte, en önde gelen ağlar bile kendi sınırlamalarını taşıyor olabilir. Bu halka açık blok zincirlerini kullanan uygulamaların sayısı arttıkça, iddialara göre, işlem verimliliklerini azalttı ve ücretleri artırarak ölçeklenebilirliklerini ve kitlesel olarak benimsenmelerini engelledi.

Bu endişeleri gidermek için birkaç yeni kripto projesi ortaya çıkmış olabilir. Optimism ve Zilliqa, bu birincil ağların ölçeklenebilirliğini artırmak için kendi yollarından çıkan ve ilgili maliyeti düşürmenin yanı sıra işlem oranlarını artıran birkaç proje arasında yer alıyor.

Piyasadaki yeni altcoinler arasında, bir kripto para kitle fonlaması platformu olan InQubeta (QUBE) iddialara göre diğerlerini gölgede bıraktı. Ethereum ağı tarafından desteklenen InQubeta, yerel kripto para birimi QUBE tarafından yönlendirilen bir bağış toplama platformu olarak tanımlanıyor. Daha erişilebilir ve demokratik bir ekosistem yaratarak yapay zeka odaklı start-up’lar ve yatırımcılar arasındaki boşluğu doldurmayı hedefliyor. NFT pazarları, start-up’ların fon toplamasına ve yatırımcılara ödüller ve öz sermaye sunmasına olanak tanıyor. Bu arada, token sahipleri, karşılıklı olarak faydalı bir ekosistem yaratarak seçtikleri projeye kolayca yatırım yapabilirler.

Proje, yenilikçi kısmi yatırım çözümü ve yatırımlarından yüksek getiri elde etme potansiyeli ile dünya çapında birçok yatırımcı ve kripto meraklısının ilgisini çekmiş olabilir. Potansiyel yatırımcılar, ön satış sitesini ziyaret ederek InQubeta’nın AI girişimi hakkında daha fazla bilgi edinebilir. Birçok uzman, iddialara göre birden fazla kullanım durumuyla desteklendiği ve ön satış aşamasında birçok alıcıyı çektiği için QUBE token için güçlü bir yükseliş öngördü.

InQubeta’nın ve QUBE Token

Açıklamalara göre InQubeta’nın platformu, yatırım sürecinde ortaya çıkan endişeleri gidermek için yenilikçi bir çözüm sunuyor. Dünya, Yapay Zeka (AI) odaklı start-up’ların makine öğreniminden robot teknolojisine kadar uzanan en son yeniliklerine tanık oldu. Ancak bu inovasyonun önündeki en büyük engel yatırım olabilir. Geleneksel Silikon Vadisi yatırımcılarıyla kaynakları ve bağlantıları olmayan start-up’lar, şirketlerinin büyümesini sağlayacak fonları toplamakta zorlanıyor.

InQuebta’nın platformu, yapay zeka odaklı start-up’lara fon sağlamak için bir pazar yeri olarak tanımlanıyor. Yapay zeka ve blok zincirinin en trend iki teknolojisinden yararlanan InQubeta, küresel yatırım protokolünü standartlaştırma misyonunu üstlendi. Kendi yerel tokenı QUBE tarafından desteklenen ilk kripto para kitle fonlaması platformu olduğunu iddia ediyor. QUBE, bir yakım cüzdanına tahsis edilen alım satım vergisinin %2’si ile deflasyonist nitelikte bir yardımcı program tokenı olarak tanımlanıyor. Bu, piyasadaki toplam arzının yakım ile zamanla azaldığı anlamına gelir. Bu etkinlik sırasında, belirlenen sayıda token, geri alınamayacağı yakım cüzdanına taşınır. Token yakmayı yöneten fikir, QUBE’nin değerini artırarak arzını sınırlamak.

Ethereum ağı üzerine inşa edilen bu ERC-20 tokenı çeşitli amaçlara hizmet etmekte. Ağ içinde bir ödeme tokenı olarak kullanılır ve ayrıca uzun vadeli faydalar ve ödüller kazanmak için stake edilebilir. Token sahipleri, ağdaki her işlemden elde edilen %5’lik gelirle finanse edilen ödül havuzundan sürekli fayda sağlar.

Açıklamalara göre InQubeta’nın NFT pazarı, yapay zeka start-up’larının NFT’ler oluşturmasına ve listelemesine olanak tanır. Potansiyel yatırımcıları çekmek için NFT’lerini ödüller ve/veya şirketteki öz sermaye ile destekleyebilirler. Yatırımcılar bu bireysel projelerin potansiyelini keşfedip değerlendirebilir ve QUBE tokenlerini kullanarak kısmi yatırım yapabilirler. Yatırım fonu, ilgili start-up tarafından büyümesini desteklemek için kullanılır.

Bu stratejik yaklaşım yalnızca her iki tarafa da fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda karşılıklı olarak kapsayıcı ve erişilebilir bir topluluk oluşturur. Yatırımcılar ayrıca bu start-up’ların kâr paylaşımına, ürün ve hizmetlerine özel erişime ve şirkete bağlı diğer avantajlara da hak kazanmakta.

QUBE token sahipleri, In Qubeta’nın protokolünün öncüleri olarak nitelendiriliyor. Değişiklik önermekten oylamaya ve onaylanan fikirlerin uygulanmasına kadar yönetişimin tüm sorumluluğunu ellerinde tutarlar.

Bu yeni altcoin, açıklamalara göre üçüncü satış öncesi aşamasında 2,2 milyon doların üzerinde kayda değer bir fon topladı ve tokenlerinin %80’inden fazlası satıldı. QUBE’nin şu anki fiyatı token başına 0,01 dolar civarında.

İddialara göre bu kripto para birimi projesi büyük bir popülerlik kazandı. Akıllı sözleşmeleri üzerinde denetimler yapan güvenlik firmalarından, projenin yatırım dünyasının dinamiklerini değiştirme potansiyeline inanan kripto analistlerine kadar, proje dikkat çekiyor olabilir.

Optimism

Optimism, Ethereum ağının üzerine inşa edilmiş ikinci katman bir blok zinciri çözümüdür. Basitlik, iyimserlik, pragmatizm ve sürdürülebilirlik gibi dört temel fikir etrafında tasarlanan Optimism, Ethereum ağı için en büyük ölçeklendirme çözümlerinden biridir. Optimistic Roll-up’lar aracılığıyla Ethereum ağının ölçeklenmesine yardımcı olur ve Ethereum ana ağının güvenliğinden yararlanır. İşlemler Optimism üzerinde kaydedilir ancak nihayetinde Ethereum üzerinde güvence altına alınır.

Optimism ağına güç veren yerel kripto para birimi OP’dir. OP, Optimism protokolüne ilişkin karar verme yetkisini sahiplerine veren bir yönetişim tokenıdır. Token sahibi, yönetişim hakkını OP vatandaşları olarak adlandırılan atanmış vatandaşlarla paylaşır. Her iki taraf da topluluklarının teşviklerini dengelemek için eşit olarak birlikte var olur. OP tokenlerinin toplam arzı her yıl %2’lik bir enflasyon oranını takip eder. Ağ, birincil yatırımcılar ve çekirdek katkıda bulunanlar için 2 yıllık bir kilitleme süresi uygularken, topluluk tokenleri bir yıl veya daha kısa bir süre için hakedişe tabi tutulur.

Optimism ağının kalbinde “Optimistic Rollups” yatmaktadır. Optimistic Rollup basitçe, bağlı olduğu ana blok zincirinin, bu durumda Ethereum ağının güvenliğini temel alan bir blok zincirini ifade eden bir terimdir. Kendi güvenliğini sağlamak yerine Ethereum’un proof-of-stake mutabakat mekanizmasını kullanır.

Optimism ağı nasıl çalışır? Ethereum ağındaki işlem gruplarını toplamak için iyimser toparlamaları kullanır, bunları Optimism’in kendi blok zincirinde tek bir işlem haline getirir ve ardından toparlanmış işlemi Ethereum ağına gönderir. Ağ, bu işlemleri geçerli kabul eder ve geçerli değilse, doğrulayıcılar, işlendikten sonra bile bir haftaya kadar hileli geçişlere itiraz edebilir.

Optimism’in benzersiz çözümü, Ethereum ağının artık yalnızca tek bir işlemi işlemesi gerektiğinden işlem sürecini otomatik olarak hızlandırır. Ayrıca, ikinci katman çözümlerini oluştururken hareketli parça sayısını daha az tutar. Bu, kodu basit ve sürdürülebilir tutmak için mümkün olan her yerde Ethereum’un altyapısını kullandığı anlamına gelir.

Gerçek dünya sorunlarına daha fazla odaklanan bu benzersiz yaklaşım, Optimism’i (OP) geliştiriciler ve yatırımcılar için en uygun seçenek haline getirmiştir. Daha düşük ücretlerle daha hızlı işlem hızı sayesinde, tüccarlar yatırım yapmak için en iyi kripto para coinleri arasında olduğuna inanıyor. Optimism, çoklu kullanımı nedeniyle onu tercih eden güçlü ve sadık bir geliştirici topluluğu tarafından desteklenmektedir.

Zilliqa (ZIL)

Zilliqa, daha yüksek işlem oranları sunmak üzere tasarlanmış halka açık bir blok zinciri platformudur. Zilliqa’daki ekip, bu kripto para biriminin akıllı sözleşme platformundaki artan uygulama sayısı nedeniyle yükselen eski blok zinciri platformundaki ölçeklendirme sınırlamasını belirledi. Bitcoin, Ethereum ve diğer ilgili kripto para birimleri gibi dev ağlardaki ortalama işlem oranları saniyede yaklaşık on işleme düşmüştür. Bunun nihai sonucu, daha düşük işlem oranları ve ölçeklenememedir.

Zilliqa, blok zinciri ölçeklenebilirliği endişesini, ikinci katman çözümü olarak parçalama fikirleri aracılığıyla ele almaktadır. Parçalama kapsamında, tüm işlemler daha küçük gruplara ayrılır ve doğrulama için madenciler arasında bölüştürülür. Daha küçük işlem gruplarına parça adı verilir. Parçalama teknolojisinin en büyük avantajı, belirli bir zaman diliminde işlenen işlem sayısının otomatik olarak artmasıdır. Bunun temel nedeni, birkaç işlem doğrulama sürecinin aynı anda gerçekleşecek olması ve küçük işlem gruplarıyla mutabakata daha hızlı ulaşılabilmesidir.

Ağın ayrıca Scilla adı verilen kendi hakemli akıllı sözleşme dili bulunmaktadır. Scilla öncelikle güvenlik için tasarlanmıştır, ancak aynı zamanda hatasız kod yazmayı da kolaylaştırır. Bu, platform içinde merkezi olmayan uygulamaların (dApps), değiştirilemez tokenlerin (NFT’ler) ve merkezi olmayan alan adlarının oluşturulmasını kolaylaştırır.

Ağ, kendi yerel tokenı olan ZIL tarafından desteklenmektedir. ZIL, ağdaki işlemleri işlemek ve akıllı sözleşmeleri yürütmek için kullanılan bir yardımcı program belirtecidir. Bir ERC-20 token olarak işlem görmüştür ancak daha sonra ağ başlatıldıktan sonra yerel ZIL’e dönüştürülmüştür. Ağ ayrıca token sahiplerinin stake etme süreci aracılığıyla ödüller kazanmasına da olanak tanır. Kullanıcılar tokenlarını blok zincirine belirli hizmetler sağlayan düğümlerle paylaşabilir ve karşılığında blok ödülleri alabilir. ZIL tokenları büyük borsalarda mevcuttur ve diğer kripto para birimleri, sabit paralar ve ayrıca fiat para birimi karşılığında alınıp satılabilir.

Ağ yalnızca düşük maliyetli işlemler ve yüksek ölçeklenebilirlik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda geliştirici dostu, güvenli ve emniyetli bir ekosistem sunar. Çığır açan bir kullanım durumuyla desteklenen Zilliqa ağı, her ay milyonlarca işlem gerçekleştirmektedir. Zilliqa (ZIL) şüphesiz potansiyel olarak yüksek getiri ile satın almak için iyi bir kripto para birimi olarak yer alıyor.

Sonuç

Potansiyel yatırımcılar iddialara göre portföylerini çeşitlendirmek için InQubeta (QUBE), Optimism (OP) ve Zilliqa’yı (ZIL) değerlendirebilir. Birden fazla kullanım alanıyla desteklenen bu kripto paralar, cazip bir teşvik yapısıyla bir yatırım fırsatı olabilir.

Ancak, iddialara göre InQubeta’nın fon yaratma platformu tüm beklentileri aştı. Yatırımcı odaklı yenilikçi ekosistemi, yatırım arayan yapay zeka odaklı start-up’lar ve yeni teknolojik ortamı keşfetmek isteyen potansiyel yatırımcılar için en erişilebilir ve demokratik platform olarak tanımlanıyor. Ethereum ağı üzerine inşa edilen platform, kendi yerel tokeni olan QUBE tarafından desteklenmektedir. Token, bir yatırım aracı olarak kullanılabilir ve stake etme yoluyla mümkün kılınan pasif gelir elde edilebilir.

InQubeta, yatırımcıların uzun vadeli kazanç için bugün hangi kripto para birimini satın alacakları konusundaki ikilemini çözüyor olabilir.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.