Bu Uygulama Sayesinde Kripto Piyasasında Hiçbir Şeyi Kaçırmayacaksınız!

Kripto dünyası sürekli evrim geçiren, yeniliklerle dolup taşan ve adrenalini yüksek bir ekosistemdir. Böylesine hareketli bir ortamda, anlık fırsatları yakalamak için doğru araçları kullanmak başarıya giden yolda kritik önem taşır.

Tam da bu noktada CryptoAppsy devreye giriyor: iOS ve Android platformlarında, dalgalı piyasaların hızına ayak uyduran pürüzsüz ve zahmetsiz bir deneyim sunuyor. Üstelik CryptoAppsy’de favori listesi veya portföy oluşturmak için hesap oluşturma angaryasına gerek kalmaz.

İster kripto macerasına yeni atılmış olun ister deneyimli bir yatırımcı; aradığınız tüm çözümler tek bir uygulamada sizi bekliyor. Uygulama; İngilizce, Türkçe ve İspanyolca olmak üzere üç dilde destek vererek, her kullanıcıya anadilinde özenle hazırlanmış bir haber akışı sunar. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

Canlı Fiyat Akışı – Her An Güncel

CryptoAppsy, binlerce kripto varlığın fiyatını saniyeler içinde yeniler. Bitcoin (BTC) $118,760.78, Ripple (XRP) $3.23 ve Ethereum (ETH) $3,872.48 gibi lider coin’lerden yükselişteki altcoin’lere kadar tüm hareketleri gerçek zamanlı izleyebilirsiniz. Favori varlıklarınızı seçip kişisel takip listeleri oluşturarak, en ufak dalgalanmayı bile erkenden fark eder ve stratejinizi anında güncelleyebilirsiniz.

Akıllı Fiyat Alarmları – Tam Zamanında

Belirlediğiniz fiyat eşiklerine ulaşıldığında, kişiselleştirilmiş alarm ve bildirimler anında ekranınıza düşer. Böylece piyasayı 7/24 gözlemek zorunda kalmadan ani sıçramaları yakalar, doğru hamleyi tam zamanında yaparsınız. Birden çok varlığı eşzamanlı izleyebilme ve kesin fiyat sınırları koyabilme esnekliği sayesinde portföyünüzü tek panelden disiplinli, kontrollü ve verimli biçimde yönetirsiniz. Akıllı bildirimler hem zaman hem enerji tasarrufu sağlar, hem de duygusal karar alma riskini azaltır.

Portföyünüz Üzerindeki Tam Hakimiyet

CryptoAppsy, tüm işlemlerinizi sezgisel bir kontrol panelinde toplar. Portföyünüzü manuel olarak eklediğiniz anda uygulama, toplam varlık değerinizi güncel kur bilgileriyle anlık olarak yeniler; böylece kâr-zarar durumunuzu kusursuz bir biçimde takip edersiniz. Kullanıcı dostu arayüz, stratejinizi hızlıca gözden geçirmenize ve bilinçli adımlar atmanıza yardımcı olur.

Uzman Editörlerden Seçilen Haberler

“Haberler” sekmesinde, alanında uzman editörlerin çok sayıda güvenilir kaynakdan derlediği gelişmeler yalın özetlerle sunulur. Akışı dilediğiniz coin’e (örneğin BTC, ETH, ADA) göre filtreleyebilir, yalnızca ilgilendiğiniz varlıklara ilişkin haberleri görebilirsiniz; ayrıca tek dokunuşla orijinal haber kaynağına ulaşmanız mümkün. Böylece kripto dünyasını etkileyebilecek kritik duyuruları kaçırmadan, sektördeki trendleri yakından izlersiniz.

CryptoAppsy’yi hemen App Store veya Google Play üzerinden ücretsiz indirip favori coin’lerinizi ekleyin; kripto piyasasının gücünü parmaklarınızın ucuna taşıyın!