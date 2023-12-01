Bu Memecoin, XRP ve Terra Luna Classic’ten Daha İyi Performans Sergileyebilir Mi? 

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Konu kâr elde etmek olduğunda kripto para birimlerinin oldukça değişken olduğu ifade ediliyor. XRP ve Terra Luna Classic gibi kripto paraların yatırımcılarına güzel getiriler sağladığı durumlar olduğu da dile getiriliyor.

XRP tarihsel olarak başarılı olsa da, şu anda düzenleyici karmaşıklıklar ve kalabalık bir pazarla boğuşuyor. Terra Luna Classic ise yatırımcı güvenini sarsan önemli dalgalanmalarla uğraşıyor.

aMevcut manzaraya odaklanan NuggetRush (NUGX), iddialara göre oyun oynamayı seven yeni başlayanlar için dikkat çeken kripto para birimi olabilir. Bu Oyna Kazan (P2E) platformu, oyuncuları oyun içi başarıları ve koleksiyonları için ödüllendiriyor.

Yatırımcılar, güçlü olduğu iddia edilen satış öncesi performansı nedeniyle NuggetRush’tan 20 kat getiri bekliyor olabilir.

XRP ve Terra Luna Classic Sınırlı Büyüme Fırsatına Mı Sahip?

XRP ve Terra Luna Classic kripto piyasasında iyi bilinen isimler olmuştur. Ancak iddialara göre gelecekteki büyüme potansiyelleri mevcut kripto piyasasında giderek daha fazla sorgulanıyor.

En büyük endişelerden biri, birçok kripto para halihazırda dolaşımda olduğundan ve daha fazla büyüme için alan sınırlı olduğundan pazar payları olabilir. Hem XRP hem de Terra Luna Classic, yatırımcı güvenini engelleyen yasal sorunlarla da karşı karşıya kaldı.

Terra Luna Classic zor zamanlar geçiriyor ancak tamamen çökmüş değil. Toparlanması, yakma programının ne kadar iyi çalıştığına, topluluk desteğine ve yeni gelişmelerin hızına bağlıdır. LUNA’nın en yüksek fiyatı 6 Nisan 2022’de yaklaşık 120 dolardı.

Ancak yaklaşık bir ay içinde 1,00 doların altına düştü. Bu, Terra ekosistemindeki büyük bir çöküş nedeniyle oldu. Terra Classic, çok aktif bir kripto topluluğuyla oldukça popüler olmaya devam ediyor. Ancak, büyük arzı nedeniyle 1,00 $’a ulaşma şansı zayıf.

1,00 $’a ulaşmak için piyasa değerinin 5,80 trilyon $ gibi devasa bir rakam olması gerekiyor.

İddialara göre XRP ve Terra Luna Classic istikrarlı bir geçmişe sahiptir ancak hızlı büyüme arayan yatırımcılar için daha az umut verici görünmektedir.

NuggetRush 20 Kat Getiri Sunabilir Mi?

NuggetRush, şimdiye kadar 700 bin dolar toplayarak başarılı bir ön satışla hızla dikkat çekiyor olabilir. Şu anki 0,013 $’lık fiyatı, iddialara göre yatırımcıların önemli sayıda coin biriktirmesine olanak tanıyarak onu erişilebilir bir yatırım haline getiriyor.

Ekibin açıklamasına göre NuggetRush farklıdır çünkü oyunu oynayarak para kazanmanıza izin verir. Oyunu oynayabilir ve gerçek ödüller kazanarak kriptoya yatırım yapmayı eğlenceli hale getirebilirsiniz. Bu oyun ve para kazanma şansı karışımı, iddialara göre birçok yatırımcının NuggetRush’ın 20 kat yatırım getirisi sağlayabileceğini düşünmesinin nedeni olabilir.

En iyi yanı iddialara göre bugün uzun vadeli satın almak için bir kripto arayanlar için NFT staking sunmasıdır. NFT stake etme ile ortalama yatırımcılardan daha iyi getiri elde edebilirsiniz. Yatırımınızı sadece bir portföyde tutmak yerine, platformlarında “stake” edebilirsiniz.

Bu, onu platforma ödünç verdiğiniz anlamına gelir. NFT’nizi ödünç vermeniz veya stake etmeniz karşılığında platform sizi ödüllendirir. Paranızı bir bankada tuttuğunuz için faiz kazanmak gibi, ancak para yerine trend olan NFT koleksiyonları ile.

Sonuç

NuggetRush, iddialara göre Oyna-Kazan oyun modeliyle XRP ve Terra Luna Classic’ten daha iyi beklentiler sunuyor. Hem eğlenceye hem de kâra açılan bir kapı olarak ekip tarafından nitelendiriliyor. XRP ve Terra Luna Classic kendi değerlerine sahip olsa da, iddialara göre NuggetRush’ın yenilikçi yaklaşımı onu bu yıl satın alınacak altcoinler arasına sokuyor olabilir.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.