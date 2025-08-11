Ekonomi

Bu İşte Bir Terslik Var, Trump’ın Modeli Ekonomiyi Çökertebilir

Özet

  • Trump: Washington'da tarihi bir karar açıklanacak. DC Home Rule yasasının 740. maddesi yürürlüğe girecek. (DC son zamanlarda federal baskıdan fazlasıyla rahatsız ve Trump bunun üstüne üstüne giderek gerilimi artırıyor)
  • MAG7 tarife muafiyetleri için ödeme yapmayı kabul ediyor ancak diğer şirketler gümrük vergilerinin etkisinden kurtulamıyor. Bu ekonomiye zarar verecek.
  • Nisan 2023'teki en düşük seviyeden bu yana, gençlerin işsizlik oranı 3,4 puan arttı. 20-24 yaş arası genç mezunların işsizlik oranı 4 yılın zirvesinde.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Yazı hazırlandığı sırada Trump Washington DC’ye ulusal muhafızları konuşlandıracağını anlatıyor. 740’ıncı maddeyi devreye alan Trump polis gücünü federal amaçlarla kullanma yetkisini eline aldı. Bu yetki 30 güne kadar kullanılabiliyor ama Trump gibi biri bunu ne kadar dinler belirsiz. Senatör tutuklanmasından sonra Trump’ın her türlü saçmalığı yapabileceğine dair yaygın bir kanaat var. Ekonomiye dönersek tarifelerde büyük bir çifte standart var ve bu ekonomiyi tehdit ediyor.

Alt Başlıklar
ABD Ekonomisi ÇökebilirABD ve İşsizlik

ABD Ekonomisi Çökebilir

Bu 740’ıncı madde için 48 saat içinde kongre bilgilendirilecek orada büyüyen tartışmalar kripto paralar için iyi olmaz. DC’de artık federal otoritenin yerel yönetimin özerkliğine baskı kurduğu gibi tartışmalı konular konuşuluyor. Belki de ABD için film senaryosu olarak kalan eyaletler arası 2000 yılı savaşlarına ilerliyoruzdur?

Konumuza dönecek olursak büyük şirketler Trump ile anlaşma yaparak tarifelerden, ihracat kısıtlamalarından kurtuluyor. Örneğin Apple 600 milyar dolar yatırım açıkladı, NVIDIA Çin gelirlerinin yüzde 15’ini verecek. Peki küçük işletmelerin verecek neyi var?

Küçük işletmeler ABD GSYİH‘sinin yaklaşık %44’ünü oluşturuyor ve S&P 500, Amerikalıların sadece %18’ini istihdam ediyor. Bu küçük işletmelerin Trump ile anlaşma yapıp muafiyet alma şansı var mı? Yok, yani gümrük vergilerinden güçlü biçimde etkileniyorlar. Üstelik bu ihracat sınırlaması istisnası bazı büyük şirketlere de tanınmayan bir imtiyaz. Kime imtiyaz tanınacağına Trump karar veriyor. Mesela Lockheed Martin %15 ödeme yaparak Çin’e F-35 satamaz.

Muafiyet için Trump ile anlaşma yapmak zorunda olan şirketler panik halinde onunla uzlaşmanın yolunu arıyor. MAG7’nin gelirinin %49’unun dışarıdan geldiğini düşünürsek anlaşmak da zorundalar.

MAG7 anlaşma yapar ve muafiyet alırsa S&P 500’ün %40’ını oluşturan bu şirketlerin borsadaki payı artacak. Diğer şirketler küçüldükçe daha da artacak. Geçtiğimiz haftalarda bu oranın zaten tarihi rakamlarda olduğunu ve büyük çöküşlerden önce güncel seviyenin altında zirve yaptığını yazmıştık. ABD muhtemelen büyük bir uçurun kenarında ilerliyor ve Trump’ın politikası çöküşe zemin hazırlıyor olabilir.

Washington DC yetkililerinin “özerkliğimiz ihlal ediliyor” dediği yerde Trump tarihte eşine az rastlanır adımlar atarken hem siyasi, hem ekonomik olarak iyi bir dönemde olmadığımızı söyleyebiliriz. Belki de böylesi büyük bir belirsizlik ortamında Bitcoin $120,786.28’in kıymeti anlaşılır?

ABD ve İşsizlik

İstihdam soğuyor. Şimdilik maksimum 5 Fed üyesi bunu ciddiye alıyor ve sayı 7 üyeye ulaştığında Eylül ayında faiz indirimleri başlayacak. Ancak tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerini hissetmeye başladık. Enflasyonda artışa sebep olan tarifeler Trump ile özel imtiyaz anlaşması imzalayamayan birçok ABD şirketini zor durumda bırakırken iş olanaklarını da olumsuz etkiliyor.

Amerika’da genç işsizlik önemli seviyelere ulaştı. Son TKL raporu 4 yılın en yüksek seviyesinden bahsediyor.

“ABD’de 20-24 yaş arası genç mezunların işsizlik oranı son 3 ayda ortalama %8,1 olarak gerçekleşti ve son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Son 19 ayda yaklaşık 2 puan artış gösterdi. Bu rakam, 2008 yılında görülen seviyelere denk geliyor ve 2001 yılında görülen seviyelerin çok üzerinde.

Ayrıca, 16-24 yaş arası gençlerin işsizlik oranı son 3 ayda ortalama %9,9 olarak gerçekleşerek Mayıs 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Nisan 2023’teki en düşük seviyeden bu yana, gençlerin işsizlik oranı 3,4 puan artmıştır.”

Yüksek faizler, genç işsizlik, küresel tarifeler, savaş tehditleri, DC’ye asker gönderme tehdidi ve çok daha fazlası. Gündem kesinlikle yoğun ve riskler artarken kripto paralar için ortam pek harika olmayabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ING, Goldman, Morgan’ın Tahminleri: ABD Enflasyonuna Saatler Kaldı

JPMorgan ve 12 Aylık Kripto Para, Borsa Tahminleri Ağustos 2025

Bank of America’nın 2025 Fed Faiz ve Ekonomi Tahminleri

1930’da Bile Böylesi Olmadı, Ekonomiye Dair 3 Büyük Alarm ve Kripto Paralar

Fed Başkanı Yalan Söylüyor, Faizler İnebilir

Yeni Fed Başkanı, 7 Ağustos Açıklamaları ve Kripto Paralar

ABD Karşıtı Rusya, Çin, Hindistan, Türkiye Ekonomi Bloğu ve Brezilya’nın Çağrısı

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Kripto Paralar Yükseliyor Çünkü Faturayı ABD Ödeyecek
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: Coinbase Altcoin Alımı Yaptı, Trump’ın Açıklamaları
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Cardano, Grayscale Sıralamasında Üçüncülüğe Yükseldi: ETF Kararı Bekleniyor
ALTCOIN Kripto Para
Upbit’in CYBER Token’i Listelemesi Fiyatta Güçlü Yükselişi Getirdi
Kripto Para
Shiba Inu Yatırımcısını Umutlandıran Sıkışma: 0,000015 Dolar Yolu Açılır mı?
SHIBA INU (SHIB)
Yatırımcılar Altcoin Devine Koşuyor: Yüzde 82 Artışla Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı
Ethereum (ETH)
Lost your password?