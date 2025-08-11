Bu İşte Bir Terslik Var, Trump’ın Modeli Ekonomiyi Çökertebilir

Yazı hazırlandığı sırada Trump Washington DC’ye ulusal muhafızları konuşlandıracağını anlatıyor. 740’ıncı maddeyi devreye alan Trump polis gücünü federal amaçlarla kullanma yetkisini eline aldı. Bu yetki 30 güne kadar kullanılabiliyor ama Trump gibi biri bunu ne kadar dinler belirsiz. Senatör tutuklanmasından sonra Trump’ın her türlü saçmalığı yapabileceğine dair yaygın bir kanaat var. Ekonomiye dönersek tarifelerde büyük bir çifte standart var ve bu ekonomiyi tehdit ediyor.

ABD Ekonomisi Çökebilir

Bu 740’ıncı madde için 48 saat içinde kongre bilgilendirilecek orada büyüyen tartışmalar kripto paralar için iyi olmaz. DC’de artık federal otoritenin yerel yönetimin özerkliğine baskı kurduğu gibi tartışmalı konular konuşuluyor. Belki de ABD için film senaryosu olarak kalan eyaletler arası 2000 yılı savaşlarına ilerliyoruzdur?

Konumuza dönecek olursak büyük şirketler Trump ile anlaşma yaparak tarifelerden, ihracat kısıtlamalarından kurtuluyor. Örneğin Apple 600 milyar dolar yatırım açıkladı, NVIDIA Çin gelirlerinin yüzde 15’ini verecek. Peki küçük işletmelerin verecek neyi var?

Küçük işletmeler ABD GSYİH‘sinin yaklaşık %44’ünü oluşturuyor ve S&P 500, Amerikalıların sadece %18’ini istihdam ediyor. Bu küçük işletmelerin Trump ile anlaşma yapıp muafiyet alma şansı var mı? Yok, yani gümrük vergilerinden güçlü biçimde etkileniyorlar. Üstelik bu ihracat sınırlaması istisnası bazı büyük şirketlere de tanınmayan bir imtiyaz. Kime imtiyaz tanınacağına Trump karar veriyor. Mesela Lockheed Martin %15 ödeme yaparak Çin’e F-35 satamaz.

Muafiyet için Trump ile anlaşma yapmak zorunda olan şirketler panik halinde onunla uzlaşmanın yolunu arıyor. MAG7’nin gelirinin %49’unun dışarıdan geldiğini düşünürsek anlaşmak da zorundalar.

MAG7 anlaşma yapar ve muafiyet alırsa S&P 500’ün %40’ını oluşturan bu şirketlerin borsadaki payı artacak. Diğer şirketler küçüldükçe daha da artacak. Geçtiğimiz haftalarda bu oranın zaten tarihi rakamlarda olduğunu ve büyük çöküşlerden önce güncel seviyenin altında zirve yaptığını yazmıştık. ABD muhtemelen büyük bir uçurun kenarında ilerliyor ve Trump’ın politikası çöküşe zemin hazırlıyor olabilir.

Washington DC yetkililerinin “özerkliğimiz ihlal ediliyor” dediği yerde Trump tarihte eşine az rastlanır adımlar atarken hem siyasi, hem ekonomik olarak iyi bir dönemde olmadığımızı söyleyebiliriz. Belki de böylesi büyük bir belirsizlik ortamında Bitcoin $120,786.28’in kıymeti anlaşılır?

ABD ve İşsizlik

İstihdam soğuyor. Şimdilik maksimum 5 Fed üyesi bunu ciddiye alıyor ve sayı 7 üyeye ulaştığında Eylül ayında faiz indirimleri başlayacak. Ancak tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerini hissetmeye başladık. Enflasyonda artışa sebep olan tarifeler Trump ile özel imtiyaz anlaşması imzalayamayan birçok ABD şirketini zor durumda bırakırken iş olanaklarını da olumsuz etkiliyor.

Amerika’da genç işsizlik önemli seviyelere ulaştı. Son TKL raporu 4 yılın en yüksek seviyesinden bahsediyor.

“ABD’de 20-24 yaş arası genç mezunların işsizlik oranı son 3 ayda ortalama %8,1 olarak gerçekleşti ve son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Son 19 ayda yaklaşık 2 puan artış gösterdi. Bu rakam, 2008 yılında görülen seviyelere denk geliyor ve 2001 yılında görülen seviyelerin çok üzerinde. Ayrıca, 16-24 yaş arası gençlerin işsizlik oranı son 3 ayda ortalama %9,9 olarak gerçekleşerek Mayıs 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Nisan 2023’teki en düşük seviyeden bu yana, gençlerin işsizlik oranı 3,4 puan artmıştır.”

Yüksek faizler, genç işsizlik, küresel tarifeler, savaş tehditleri, DC’ye asker gönderme tehdidi ve çok daha fazlası. Gündem kesinlikle yoğun ve riskler artarken kripto paralar için ortam pek harika olmayabilir.