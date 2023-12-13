Bu Hafta Yükselebileceği İddia Edilen 0,10 Doların Altındaki Kriptolar 

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Küresel kripto para piyasası şu anda dinamik bir dönemden geçiyor. 13 Aralık itibariyle piyasa değeri 1,54 trilyon dolara gerileyerek 24 saat içinde %2,66’lık bir kayba işaret etti. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) %2,20 ve %2,84’lük düşüşler yaşadı. Bu arada, yakın zamanda %6,18’lik bir kazanç elde eden VeChain (VET), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Hedera (HBAR) ve yeni ScapesMania, potansiyel yükselişleriyle dikkat çekiyor olabilir. Grafiklere göre bu kriptolar 0,10 doların altında. ABD Merkez Bankası Fed’in faiz oranı kararları ve mevsimsel likidasyonlar gibi faktörlerden etkilenen bu dalgalı piyasa senaryosu, bu kripto paralar için dinamik bir ortam oluşturuyor.

Mevcut piyasa istikrarlı olmaktan uzak, bu nedenle iddialara göre tatil dönemlerinde satın almak için daha az popüler olanlara yönelmek mantıklı. Dahası, daha ucuz altcoinler, ana akım kripto para birimlerinin yüksek fiyatlarından kaçınmaya çalışanlar için ideal bir seçenek olarak iddia ediliyor.

ScapesMania: Kripto Evreninde Yeni Coin

ScapesMania, kripto meraklısı kitlelerin sıradan oyunculardan oluşan canlı bir toplulukla güçlerini birleştirerek önemli bir büyümenin yolunu açtığı, türünün tek örneği bir oyun ekosistemi olarak tanımlanıyor. ScapesMania topluluğunun coşkusu, ekibin iddiasına göre bugüne kadar kitlesel/bireysel katkılarından toplanan 1.715.000 $’dan fazla paraya da yansımış olabilir.

ScapesMania Yatırımcıları

ScapesMania, ekibin iddiasına göre katılımcıların tam olarak istediklerini elde etmelerini sağlar: Açıklamalara göre oyuncular eğlencenin tadını çıkarırken, kripto meraklıları ekosistemin performansından yararlanabilir ve DAO aracılığıyla geleceğini şekillendirebilir, ve bunların oyuna katılmadan yapılabileceği ifade ediliyor.

Ayrıca, ekibin açıklamasına göre ScapesMania tokenları edinmek ekstra avantajların kilidini açar. Ön satışa katılarak toplamda %127’ye varan bonuslara erişebilirsiniz. Ayrıca ScapesMania’yı arkadaşlarınıza tanıtarak yönlendirme ödülleri de kazanabilirsiniz. Ek olarak, token sahipleri token geri alım ve yakma etkinliklerine ve stake etmeye katılabilirler.

ScapesMania’nın akıllı sözleşmesi, ekibin iddiasına göre önde gelen güvenlik derecelendirme şirketlerinin incelemesinden başarıyla geçerek sahiplerine gönül rahatlığı sağlamış olabilir.

ScapesMania’nın arkasında, blockchain endüstrisinin önde gelen bir oyuncusundan prestijli bir hibe alan ödüllü bir ekip olduğu da açıklamalar arasında yer alıyor. Ekip, şeffaf ve herkesin erişimine açık sosyal medya hesaplarına sahip ve 60 binin üzerinde takipçiden oluşan gelişen bir toplulukla etkileşim halinde.

Büyüme Potansiyeli

Açıklamalara göre ScapesMania 376 milyar dolarlık oyun endüstrisinin bir parçasıdır ve büyüme potansiyeli bu gelişen pazar tarafından desteklenmektedir.

Halihazırda büyük izleme platformlarında yer alan ScapesMania, iddialara göre şu anda devam eden görüşmelerle yakında büyük borsalara girecek.

Açıklamalara göre ScapesMania tokenları, ön satış sırasında coin başına 0,00436 $ fiyatla satışta. Son satış aşaması fiyatı 0,01 $ olarak belirlendiğinden, ekibin iddiasına göre erken benimseyenler ScapesMania listelendikten sonra potansiyel olarak 2-3 kat gelir elde edebilir.

Açıklamalara göre ScapesMania’da %10’luk bir bonus kazanarak daha yüksek kazançlar elde edebilirsiniz. Bu noktada alım sırasında IGB617 kodunu kullanabileceğiniz ifade ediliyor. Teklifin ise kısa bir süre geçerli olacağı açıklamalar arasında.

VeChain (VET): Gelişen Bir Platform

VeChain (VET) kısa bir süre önce Node Rewards platformunda önemli bir güncelleme olan node alım satımı için bir pazar yeri başlattı. VeChain’in (VET) kendine özel cüzdanı VeWorld’e entegre edilen pazar yeri, işlemler için kullanıcı dostu bir arayüz sunarak yeni katılımcılar için giriş engelini azaltıyor ve ağın sağlamlığını potansiyel olarak artırıyor.

VeChain (VET) şu anda 0,029 $ seviyesinde fiyatlandırılıyor ve son teknolojik gelişmeleri ve piyasa faaliyetleri göz önüne alındığında büyüme potansiyeli gösteriyor.

Yeni pazar VeChain’in (VET) cazibesini artırabilecek olsa da, değişken bir piyasanın ortasında kullanıcı ilgisini ve ağ istikrarını koruma zorluğunun üstesinden gelmesi gerekiyor. Bu girişimin başarısı, kullanıcı katılımının devam etmesine ve yeni özelliklerin etkili bir şekilde uygulanmasına bağlıdır.

Dogecoin (DOGE): Potansiyele Sahip Meme Coin

Dogecoin’in büyük sahipleri, özellikle yaklaşan Doge-1 ay görevi ile gelecekteki beklentilerine olan güçlü inançlarının sinyalini vererek varlıklarını 1,32 milyar Dogecoin (DOGE) artırdı. Balinaların bu stratejik birikimi, bir meme coin olarak ortaya çıkmasına rağmen Dogecoin’in (DOGE) potansiyeline duyulan güvenin arttığına işaret ediyor.

Yakın zamanda fiyatta yaşanan %10’luk düşüşe rağmen, balinalar tarafından artan holdingler Dogecoin (DOGE) için bir toparlanma ve yükseliş görünümüne işaret ediyor. Piyasa bu hareketlere Dogecoin’in (DOGE) gelecekteki gidişatına odaklanarak karşılık veriyor.

Ay misyonu ve balina faaliyetlerini çevreleyen iyimserlik Dogecoin (DOGE) fiyatını yukarı çekebilir. Ancak, piyasanın doğasında var olan dalgalanma ihtiyatlı bir iyimserliği gerektirmektedir. Dogecoin (DOGE) genellikle piyasa duygularına ve haberlerine sert tepki verdiğinden, yatırımcılar piyasa eğilimlerini yakından izlemelidir.

Shiba Inu (SHIB): Balinaların Dikkatini Çeken Bir Token

Shiba Inu (SHIB) V şeklinde bir toparlanma göstererek balinalar tarafından önemli alımlar yapıldığını ve son düşüşünün sona erdiğini gösterdi. Büyük işlemlerdeki artış, büyük yatırımcılar arasında artan bir ilgiye işaret ediyor ve potansiyel olarak yeni bir yüksek fiyat için zemin hazırlıyor.

Shiba Inu (SHIB) fiyatı, yılın en düşük seviyesinden geri dönerek ve artan balina aktivitesini çekerek esneklik gösterdi. Bu yükseliş trendi, piyasa ilgisinin yeniden arttığını ve Shiba Inu’nun (SHIB) yeni direnç seviyelerini test etme olasılığını gösteriyor.

Artan balina işlemleri ve zincir üzerindeki faaliyetler Shiba Inu (SHIB) için yükseliş eğilimine işaret ediyor. Yatırımcılar, Shiba Inu (SHIB) değerlemesini önemli ölçüde etkileyebilecek balina ilgisinin ve piyasanın benimsenmesinin devam ettiğine dair işaretleri izlemelidir.

Hedera (HBAR): Genişleyen Ortaklıklar ve Pazar Varlığı

Hedera’nın, Hedera (HBAR) staking ve tokenizasyon projelerine destek de dahil olmak üzere Archax ile yakın zamanda gerçekleştirdiği ortaklık genişlemesi, pazardaki varlığını olumlu yönde etkiledi. Bu işbirliği, Hedera (HBAR) tekliflerini geliştiriyor ve rekabetçi kripto pazarında olumlu bir şekilde konumlandırıyor.

Hedera (HBAR), ortaklık duyurusunun ardından kayda değer bir artışla %3,06’lık bir fiyat artışı yaşayarak 0,07386 $’a ulaştı. Bu yükseliş trendi, piyasanın Hedera’nın (HBAR) stratejik hamlelerini olumlu karşıladığını yansıtıyor.

Genişletilmiş işbirliği ve stake desteği Hedera (HBAR) için iyiye işaret. Ancak, büyümeyi sürdürmek için rekabet ortamında yol alması ve teknolojik üstünlüğünü koruması gerekiyor. Tokenlaştırma girişimlerinin başarısı ve ağının benimsenmesi, gelecekteki pazar konumunu belirlemede çok önemli olacaktır.

Sonuç

Mevcut kripto para ortamı, özellikle 0,10 doların altında fiyatlandırılan tokenlar için çeşitli fırsatlar sunuyor olabilir. VeChain (VET), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Hedera (HBAR) ve ScapesMania, piyasanın dinamik yapısından potansiyel olarak yararlanmak için bir konuma sahip olabilir. Bu kripto para birimlerinin her biri, farklı özellikleri ve son gelişmeleriyle, kripto dünyasının çeşitli yönlerine bir bakış sunuyor. VeChain’in (VET) yenilikçi pazarından Dogecoin’in (DOGE) balina odaklı iyimserliğine, Shiba Inu’nun (SHIB) toparlanmasına, Hedera’nın (HBAR) stratejik ortaklıklarına ve ScapesMania’nın satış öncesi başarısına kadar bu tokenlar kripto para piyasasının gelişen ve çok yönlü doğasını yansıtıyor olabilir.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.