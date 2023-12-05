Bu Hafta Takip Edilmesi Gerektiği İddia Edilen 5 Altcoin 

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Binance’in kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından 4,3 milyar dolar para cezasına çarptırılmasına rağmen kripto piyasası hız kesmeden devam ederken, 5 coin’in dikkat çektiği iddia ediliyor.

BorroeFinance ($ROE)

BorroeFinance ($ROE), daha fazla Web3 oyuncusunu bünyesine katmak için fütüristik teknolojiyi gelir finansmanı sürecine dahil ederek bir adım daha yukarı çıkmış olabilir.

En iyi DeFi coinlerden biri olduğu iddia ediln BorroeFinance, sanatçılar ve içerik oluşturucular gibi çeşitli katılımcıların projelerini finanse etmek için peşin nakit elde etmelerini sağlayarak Web3’teki durumu değiştirmeyi hedefliyor olabilir.

Ekibin açıklamasına göre bu yenilikçi bir şekilde gerçekleşiyor çünkü gelecekteki kazançları non fungible tokenler (NFT’ler) olarak basılıyor ve bunlar daha sonra BorroeFinance’in pazarında satılarak Web3 işletmelerinin anında nakit elde etmesini sağlıyor.

BorroeFinance merkezi olmayan kripto para listesinde kendine bir isim yaratırken, $ROE adlı yönetişim token’ı artan yatırımcı ilgisine bağlı olarak volatilite yaratıyor olabilir.

Örneğin, ön satışta 161’den fazla $ROE token satın alındı ve bu da yatırım yapılacak bir coin olduğunu gösteriyor olabilir. Bu nedenle iddialara göre BorroeFinance, Web3 sektöründeki olasılıkları değiştirme arayışına bağlı olarak izlenmesi gereken coinlerden biridir.

XRP

XRP, etkileyici zincir içi ölçümlere dayanarak izlenmesi gereken altcoinlerden biri olmaya devam ediyor. Örneğin, ana şirketi Ripple aracılığıyla XRP, dünya çapındaki ödeme sorunlarının üstesinden gelmek için bir basamak taşı olarak görülüyor.

Bu, sunulan sınır ötesi ödeme çözümlerine dayanmaktadır ve bazı uzmanlar, bankalar tarafından fon transferi için küresel olarak kullanılan mevcut SWIFT sisteminden daha iyi olacaklarını iddia etmektedir.

Uzmanlar XRP’nin 1,00$’lık psikolojik fiyatı aşıp aşmayacağının değil ne zaman aşacağının önemli olduğunu belirtirken, en büyük beşinci kripto para birimi 50 günlük EMA’nın üzerinde işlem gördüğü için yükseliş tablosu çizmeye devam ediyor.

Solana (SOL)

Solana, altıncı en büyük kripto para biriminin Ethereum (ETH) ve Bitcoin (BTC) gibi kripto para birimlerinden daha iyi performans göstermesini sağlayan etkileyici bir koşunun temelinde bu yıl dikkate alınması gereken en iyi altcoinlerden biri olmaya devam ediyor.

SOL, şu anda 64,00 $ gibi yüksek bir seviyeden işlem gördüğü için yüksekleri ölçeklendiriyor. CoinGecko verilerine göre Solana geçtiğimiz hafta %9,2 artışla 64,06$’a ulaştı.

MACD trend göstergesinin yükselişe geçmesiyle birlikte Solana, SOL/USDT çiftinin de gösterdiği gibi benzeri görülmemiş yüksekliklere ulaşmaya aday görünüyor.

Illuvium (ILV)

Oyun oynamanın kripto ekosisteminin önemli bir parçası olduğu düşünüldüğünde, Illuvium bu sektörde önemli bir oyuncu olarak ortaya çıkıyor.

Son zamanlarda bu bölgeyi ihlal ettikten sonra 100 $ aralığının üzerinde işlem gördüğü göz önüne alındığında, ILV için gelecek parlak görünüyor.

Sonuç olarak Illuvium, 50 günlük EMA’nın üzerinde işlem görmeye devam ettiği için 400$ fiyat seviyesini hedefliyor.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu ağı, Shibarium lansmanı gibi kayda değer gelişmeler yaşamaya devam ederken, kripto para birimi memecoin sektöründe adından söz ettiriyor.

SHIB ayrıca etkileyici bir yanma oranı da kaydediyor ki bu etkileyici çünkü arz sürekli olarak kesiliyor.

Sonuç olarak SHIB, mevcut 0,0000085$ seviyesine göre 0,00001$’lık psikolojik fiyattan bir adım kadar uzakta olabilir.

Presale – Telegram – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.