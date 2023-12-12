Bu Hafta Takip Edilebileceği İddia Edilen Kripto Para 

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Kripto para piyasası, Bitcoin (BTC) ve Ether (ETH) gibi büyük oyuncuların son dönemdeki performansından da anlaşılacağı üzere haftayı kayda değer bir gerilemeyle açtı. Bu gerilemeye rağmen analistler, piyasanın bir düzeltmeye ihtiyacı olduğunu öne sürerek sakin olunmasını tavsiye ediyor. Bu haftaki Federal Rezerv faiz kararının çok önemli olması ve potansiyel olarak yatırımcılar arasında riske açık bir zihniyeti yeniden canlandırması bekleniyor. Mevcut durum, piyasa dinamiklerinin karmaşık bir etkileşimini yansıtıyor; Bitcoin yılbaşından bugüne kadar yaklaşık %150’lik önemli bir artışı sürdürüyor ve Ether 2023’ün başından bu yana %80’in üzerinde artış gösterdi. Bu piyasa davranışı Aptos (APT), Sui (SUI), Polygon (MATIC), Polkadot (DOT), Litecoin (LTC) ve yeni ortaya çıkan ScapesMania gibi coinler için temkinli ancak iyimser bir durum oluşturuyor olabilir.

Bitcoin potansiyel olarak daha düşük bir fiyat seviyesini test etmeye başladığı için bu hafta tüm coinleri izlemek ilginç olabilir. Düşüş birçok faktöre bağlanıyor, ancak en önemlisi Bitcoin’in olası düşüşünün yeni bir talep modelinin oluşmak üzere olduğu bir döneme denk gelmesi.

ScapesMania: Kripto Alanında Yeni Kripto

Daha büyük kripto paralar volatilite ile mücadele ederken iddialara göre ScapesMania ön satışı sırasında daha öngörülebilir bir büyüme yörüngesine sahip olabilir. Coin başına 0,01 $ olarak belirlenen liste fiyatı ile ekibin iddiasına göre erken yatırımcılar %400-500 potansiyel ROI’den faydalanabilir. Ön satış birkaç turdan oluşuyor ve ekibin açıklamasına göre mevcut tur satın alımlarda %70’e yaklaşan büyük bir indirim sunuyor.

Tokenların fiyatının düşük olduğu ve bunun da bütçeniz ne olursa olsun tekliften yararlanabileceğiniz anlamına geldiği iddia ediliyor.

ScapesMania’nın Değer Önerisi

ScapesMania’nın özellikleri daha yakından incelendiğinde birçok cazip yönü ortaya çıkıyor olabilir. İlk olarak, ekibin açıklamasına göre sahiplerinin 2027 yılına kadar 521,60 milyar dolara ulaşması öngörülen milyarlarca dolarlık bir sektöre dahil olmalarını sağlıyor.

Ardından, ScapesMania destekçilerin katılımını ve motivasyonunu sağlamak için bir dizi özellik sunuyor. Sahiplerinin DAO yönetişimi aracılığıyla projenin yönünü şekillendirmelerini sağlar. Tokenlarınızı edinirken, toplamda %137’ye varan ekstra bonusların kilidini açabilirsiniz. Ayrıca ekibe göre, ScapesMania’yı arkadaşlarınıza tanıtmak size tavsiye ödülleri getirebilir. Erken destekçiler ayrıca geri alım ve yakma etkinliklerine ve stake etmeye katılabilir.

Ayrıca, açıklamalara göre projenin tokenomikleri şeffaf ve güvenlidir ve yakın zamanda eklenen 100.000 $’lık bir hediye, erken meraklıları sadık hayranlara dönüştürmek için gereken son dokunuş olabilir.

Ekibin açıklamasına göre yatırımcılar, ScapesMania’nın geleceğe yönelik vizyonunun oldukça iddialı olduğunu bilmeli. Bu vizyon, daha fazla listeleme, iyileştirme ve kripto çevrelerinde henüz benimsenmemiş benzersiz bir niş konseptin geliştirilmesi şeklinde ortaya çıkıyor olabilir.

Yukarıdakilerin tümü göz önünde bulundurulduğunda, yalnızca kitle/bireysel satıştan elde edilen 1.560.000 $ ile ön satış rakamlarının dikkat çekici olduğu iddia ediliyor. ScapesMania, önceki alıcıların kararlarını akıllıca bir karar olarak değerlendirebilecekleri bir noktada olabilir.

ScapesMania yatırımcılar için bir fırsat sunduğunu da iddia ediyor: Özel bir teklif kodu – HNV225. Bu kodun sınırlı süre geçerli olduğu ifade ediliyor. Ödeme sırasında özel bir alana HNV225 girdikten sonra %10 bonus kazanabilirsiniz.

Aptos (APT): Önemli Bir Token Kilidi Açma Süreci

Aptos (APT), mevcut dolaşımdaki arzının %8,9’u olan 24,8 milyon APT tokenını piyasaya sürerek önemli bir token kilidini açma etkinliğinin eşiğinde. Yaklaşık 195 milyon dolar değerindeki bu etkinlik, Aptos (APT) fiyatı üzerindeki potansiyel etkisi nedeniyle piyasa tarafından yakından izleniyor.

Token kilidinin açılması beklentisi, benzer bir olaydan sonra önceki %20’lik düşüşü yansıtacak şekilde 6,76$’a kadar potansiyel bir düşüşle temkinli piyasa duyarlılığına yol açtı. APT/USDT çifti, piyasa endişesini yansıtan aşağı yönlü bir yörünge gösteriyor.

Yaklaşan token kilidinin açılması Aptos (APT) için hem fırsat hem de zorluk teşkil ediyor. Kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına yol açabilecek olsa da, likiditenin ve piyasa katılımının artması için de olanaklar sunuyor. Geliştirme çabaları ve fiyat arasındaki farklılık ve düşük işlem hacmi, kısa vadede düşüş görünümüne işaret ediyor. Ancak Aptos’un (APT) uzun vadeli potansiyeli, teknolojik ilerlemelerine ve blok zinciri alanında benimsenmesine bağlı kalmaya devam ediyor.

Sui (SUI): Blockchain Verimliliğinde Yeni Bir Dönem

Mayıs 2023’te piyasaya sürülen Sui (SUI), anında akıllı sözleşme dağıtımı ve hızlı işlemleriyle öne çıkan bir blok zinciri ağıdır. Yerel Sui (SUI) token’ı ve Move programlama dili, DeFi endüstrisinde genişletilmiş işlevsellik sunar.

Sui (SUI), işlemlerin doğrulayıcılar tarafından paralel olarak işlenmesi gibi benzersiz özellikleri sayesinde piyasada olumlu bir konuma sahiptir ve potansiyel olarak alım satım değerini olumlu yönde etkilemektedir.

Sui (SUI)’nin yenilikçi yaklaşımı, özellikle oyun ve perakende ödemeler gibi sektörlerde benimsenmenin artmasına yol açabilir. Pazar performansı muhtemelen teknolojik ilerlemelerini ve kullanıcı benimseme oranını yansıtacaktır.

Polygon (MATIC): Ağ Etkinliği ve Fiyat Dinamikleri

Polygon (MATIC), NFT ekosistemindeki alıcı ve satıcı sayısında önemli bir artışla birlikte ağ faaliyetlerinde bir artış gördü. Ancak, faaliyetteki bu artışa rağmen, Polygon (MATIC) fiyat hareketi grafiklerde düşüşe döndü.

Polygon (MATIC) fiyatı düşerken ağ aktivitesi yükseldi, bu da piyasa şüpheciliğine işaret eden ilginç bir ayrışma. MATIC için Göreceli Güç Endeksi (RSI) keskin bir düşüş kaydetti ve bu da daha fazla fiyat düşüşü potansiyeline işaret ediyor.

Polygon’un (MATIC) gelecekteki fiyatı, yüksek ağ aktivitesini düşüş eğilimli piyasa göstergeleriyle nasıl uzlaştırdığına bağlı olacaktır. Polygon (MATIC) piyasa endişelerini giderirken kullanıcıları ve geliştiricileri çekmeye devam edebilirse, ticari değerinde bir toparlanma görebilir.

Polkadot (DOT): Piyasa Dalgalanmalarının Etkisi

Polkadot (DOT) kısa süre önce 7$’ı aşan bir fiyat düşüşü yaşadı ve bu da bir önceki pozisyonundan önemli bir hareket oldu. Bu geri çekilmeye rağmen Polkadot (DOT) yükseliş eğilimli piyasa yapısını korudu. Kripto paranın fiyat dinamikleri Bitcoin’in hareketlerinden etkilendi ve Polkadot (DOT) Bitcoin’in düşüşünü takiben önemli ölçüde geriledi.

Yedi doların hemen üzerindeki kısa vadeli direnç seviyesi boğaları geri püskürtebilir ve yakın vadede fiyat dalgalanmaları için bir potansiyele işaret edebilir. Likidasyon verileri 7$’ı aşan bir sıçramanın olası olduğunu gösteriyor, ancak piyasa temkinli olmaya devam ediyor.

Polkadot’un (DOT) gelecekteki yörüngesi, kısa vadeli direnç seviyelerini aşma ve yükseliş piyasası yapısını sürdürme kabiliyetine bağlı olacaktır. Bir sonraki yükseliş hedefi, Polkadot (DOT) fiyat hareketi için önemli bir nokta olabilecek daha yüksek bir zaman dilimi direnç seviyesi olan 7,9 $ ‘dır.

Litecoin (LTC): Yeni Piyasa Gerçekleri

Litecoin (LTC), ana akım işlemlerde artan kabulünü gösteren önemli bir gelişme olarak Microsoft ödemeleri için kabul edildi. Bu ortaklık Litecoin (LTC) kullanıcılarının Microsoft ürün ve hizmetleri için ödeme yapabilmelerini sağlayarak Litecoin’in kullanımını arttırmaktadır.

Litecoin’in (LTC) Microsoft gibi büyük bir şirket tarafından kabul edilmesi, piyasa algısını ve işlem değerini olumlu yönde etkileyebilir. Ayrıca Litecoin (LTC) ağı, aktif benzersiz adreslerin sayısındaki artışla birlikte büyüme göstermiştir.

Litecoin’in (LTC) gelecekteki fiyatı muhtemelen ana akım ödeme sistemlerinde giderek daha fazla benimsenmesinden ve istikrarlı ve güvenli bir ağ sürdürme kabiliyetinden etkilenecektir. Son gelişmeler, piyasa değerinde istikrarlı bir büyüme potansiyeli olduğunu göstermektedir.

Sonuç

Dalgalanma ve dönüştürücü trendlerin damgasını vurduğu mevcut kripto ortamında, bu kripto para birimlerinin her biri piyasanın evriminin benzersiz bir yönünü temsil ediyor olabilir. ScapesMania’nın oyun sektörüne girişi, Aptos’un (APT) yaklaşan token kilidini açması, Sui’nin (SUI) yenilikçi blok zinciri verimliliği, Polygon’un (MATIC) etkinlik-fiyat paradoksu, Polkadot’un (DOT) fiyat dalgalanmalarının ortasında gösterdiği direnç ve Litecoin’in (LTC) ana akım benimsenmesi, kripto dünyasındaki çeşitli stratejilerin ve zorlukların göstergesi olabilir.

Bitcoin’in potansiyel düşüşü ve oyundaki diğer faktörler, yukarıda bahsedilen coinleri önümüzdeki haftalarda seçimler haline getiriyor olabilir.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.