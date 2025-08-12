BITCOIN Haberleri

Bu Döngü Kendi Evrelerini Kendi Yazıyor, Glassnode Raporu Eski Kripto Para Yatırımcılarını

Özet

  • Bitcoin, 120.000 dolara yakın seviyelerde istikrarlı bir görünüm sergiliyor.
  • Kısa vadeli yatırımcılar yoğun şekilde kar satışları gerçekleştirdi. Madenciler de ciddi satışlar yapıyor.
  • Piyasa, satış baskısına rağmen büyük bir değer kaybı yaşamadı. ETF ve kripto hazine şirketleri fiyatı destekliyor.
Bitcoin $120,786.28‘in fiyatı 120.000 dolar seviyelerinde istikrarını sürdürürken, on-chain verilere dayalı Glassnode raporu yatırımcıların yüksek oranlarda kar satışına yöneldiğini ortaya koydu. Bu kar satışlarının geçmiş döngülerde gözlenen zirve seviyelere ulaşmasına rağmen, piyasadaki genel fiyat hareketlerinde büyük bir aşağı yönlü dalgalanma yaşanmadı. Rapor, mevcut durumun özellikle yakın zamanda Bitcoin alımı yapan yatırımcıların yoğun satışlarıyla şekillendiğine işaret ediyor. Son Glassnode raporu alışıldık döngü evrelerini takip eden eski yatırımcıları adeta uyarıyor.

Alt Başlıklar
Bitcoin Kar SatışlarıBitcoin Gelecek Beklentileri

Bitcoin Kar Satışları

Glassnode’un incelemesine göre son kar satışlarının önemli kısmı kısa vadeli yatırımcılardan kaynaklanıyor. Bu grup, daha düşük fiyatlardan edindikleri Bitcoin’leri güncel yüksek seviyeden satarak kâr elde etti. Kısa vadeli yatırımcıların bu davranışı, piyasadaki likidite ve fiyat istikrarını etkileyici düzeyde test etti. Glassnode, satılan Bitcoin’lerin büyük kısmının güncel fiyatları fırsat olarak gören yatırımcılarca realize edildiğini vurguladı.

Raporlarda, elde edilen toplam realizasyon kârlarının, Bitcoin’in geçmişte önemli dönüm noktalarına ulaştığı dönemlerde gözlenen seviyelere yaklaştığı kaydedildi. Uzmanlar, bu ölçekteki sermaye rotasyonunun piyasanın olgunlaşmasında ve dinamiklerin değişmesinde etkili olabileceği kanaatinde.

Mevcut durumda, yüksek kar satışlarına rağmen Bitcoin fiyatlarının 120.000 dolar civarında tutunduğu görülüyor. Satış baskısının, piyasa üzerinde beklenen ölçüde bir düşüşe yol açmadığı açık. Bunun nedeni olarak ise artan alıcı ilgisiyle beraber piyasadaki nakit akışının devam etmesi gösteriliyor.

Konuya ilişkin Glassnode tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Kısa vadeli yatırımcıların yoğun şekilde kar satışı yaptığı bu dönemde, piyasadaki alıcılar satış baskısını şu ana kadar önemli kayıplar olmadan absorbe edebildi.”

Bitcoin Gelecek Beklentileri

Uzmanlara göre, geçmişte benzeri seviyelerde kar satışlarının fiyatlarda sert düşüşlere yol açtığı görülmüştü. Ancak bu döngüde, piyasadaki dayanıklılığın daha yüksek olduğu düşünülüyor. Özellikle yeni yatırımcıların piyasaya giriş yapması ve işlem hacimlerinin artması fiyat dengesini destekliyor.

Raporun sonuç bölümünde, Bitcoin piyasasının yakın vadede dalgalı seyrini sürdürebileceği ve fiyatın kısa vadeli spekülasyonlardan etkilenebileceği ihtimaline dikkat çekildi. Piyasanın mevcut koşullarında, yatırımcı davranışlarındaki değişimlerin dikkatle takip edilmesi öneriliyor. Nitekim Ki Young Ju da boğa piyasaları bitti dedikten sonra alışıldık metriklerin artık döngü zirvesini tespit etmekten aciz kaldığını açıklamıştı. Son Glassnode raporu bu minvalde değerlendirilmeli.

Sonuç olarak, Glassnode raporu, kripto para piyasalarında kısa vadeli dinamiklerin ve yatırımcı davranışlarının fiyat istikrarında önemli rol oynayabileceğini gösteriyor. Mevcut döngünün yaşandığı ortamda rezerv şirketleri ve ETH akışları alışıldık evreleri sildi süpürdü. Bu döngü kendi kurallarını yine kendisi yazıyor.

