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Binance ve Coinbase‘e karşı SEC tarafından açılan menkul kıymet davaları ilk olarak ilgili kripto para borsalarını vurdu. Binance US’teki fonlar donduruldu ve Binance US, USD yatırma işlemlerini bile askıya aldı. Ancak burada yatırımcıların göz ardı ettiği temel olaylardan birisi, SEC’nin iki dava dosyasında da menkul kıymet olduğunu ilan ettiği altcoinler oldu. Algorand (ALGO) ise bu konuda en çok tartışılan kripto paralardan birisi oldu. ALGO yatırımcılarının neredeyse hepsi, şu an zararda olabilir!

ALGO’ya SEC Şoku

IntotheBlock tarafından paylaşılan güncel verilere göre, mevcut ALGO yatırımcılarının %99,99’u, resmen zararda. Paylaşılan on-chain veriler, alım yapılan tarihteki fiyat ile mevcut fiyatı karşılaştırıyor ve buna göre zarar endeksi oluşturuyor.

Kısa süre önce ciddi büyüme sinyalleri verip ekosistem büyütmeye odaklanan projenin şimdi menkul kıymet yaftası ile ciddi bir darbe alması, sektörde şok etkisi yarattı. Son 1 yıl içisinde %70 ve üzerinde değer kaybı yaşayan ALGO, tüm zamanların en yüksek seviyesinin ise %96 gerisine çekildi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), nisan 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, ALGO’nun lisanssız menkul kıymet kapsamına girdiğini vurgulamıştı. Bunun devamında dava dosyalarında da ALGO en çok anılan kripto para oldu.

ALGO Ağı, Geriye Düşmüyor

SEC’nin mevcut başkanı Gensler’ın daha önceki tarihlerde ALGO odaklı bir videosunun bulunması ise kafaları karıştırıyor. Gensler, ALGO’yu “harika teknolojiye sahip bir proje” olarak nitelendirmişti. ALGO kesinlikle blockchain konusundan yüksek işlem hızına sahip ve kesinlikle Ethereum’a rakip olarak bile görülmekte.

ALGO ağındaki hacim ise 5 Haziran tarihinden beri düzenli olarak artıyor. ALGO’nun geliştirici ekibi de projeyi henüz terk etmiş gözükmüyor ve ALGO ekibi kötü haberlere rağmen çalışmaya devam ediyor.

ALGO fiyatı an itibarıyla 0,12 dolardan işlem görüyor ve 30 gün içerisinde %25 ve üstünde düşüş yaşandı. ALGO fiyatı için endişe verici durum, 0,10 doların altına inilmesi ile başlayabilir ve şiddetlenebilir. ALGO yatırımcılarını rahatlatacak seviye ise 0,22 dolar ve üstü olarak görülüyor.