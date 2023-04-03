Yatırımcılar, 0,40 dolar ila 0,42 dolar aralığında güçlü bir satış duvarıyla karşı karşıya olan popüler altcoin'e akın etti. İşte heyecanlandıran veriler.

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Piyasa değerine göre en büyük 10 kripto para arasında yer alan Cardano‘nun yerel varlığı ADA, son günlerde sert fiyat volatilitesi gösterdi. ADA, 2023’ün başından bu yana yüzde 50’nin üzerinde değer kazandı ve şu anda 13.1 milyar dolarlık piyasa değeriyle 0,3778 dolardan işlem görüyor. Veriler, Cardano balinalarının sadece geçen ay 50 milyon doların üzerinde ADA satın aldıklarını gösteriyor.

ADA İçin Kurulan 3.85 Milyar Dolarlık Satış Duvarı

Son günlerde 0,40 dolar seviyelerinde güçlü bir dirençle karşı karşıya kalan ADA‘nın bir sonraki fiyat hareketi merak edilirken kripto analiz şirketi IntoTheBlock dikkat çeken verilere işaret ediyor. Ünlü kripto para analisti Ali Martinez, IntoTheBlock’un verilerine atıfta bulunarak 1 milyon ila 10 milyon arasında ADA tutan Cardano balinalarının geçen ay 57 milyon dolar değerinde 150 milyon ADA satın aldıklarına dikkat çekti.

Ali Martinez, ayrıca 0,40 ila 0,42 dolar arasındaki fiyat aralığında güçlü bir satış duvarı olduğunu belirterek “0,40 dolar ve 0,42 dolar arasında 3.85 milyar dolarlık devasa bir satış duvarı var! Bu engelin aşılması ADA için fiyat rallisinin başlamasına neden olabilir, zira ileride minimum dirençle karşı karşıya kalacak.” diye yazdı.

Cardano’nun EVM Sözleşmelerine Bağlanması

Son gelişmeler Cardano Blockchain‘i ve cüzdan kullanıcılarının yakında EVM akıllı sözleşmelerine erişim sağlayabileceklerini gösteriyor. Diğer Blockchain platformlarını EVM sözleşmelerine bağlayan bir ağ olan Milkomeda, bu yöndeki duyuruyu geçen hafta yaptı. Milkomeda CEO’su Sebastien Guillemot gelişmeye ilişkin şunları yazdı:

Cardano önümüzdeki ay en iyi EVM zinciri olacak. Milkomeda (Cardano’nun EVM laayer’i), her Cardano kullanıcısının EVM sözleşmelerini doğrudan herhangi bir Cardano cüzdanından saf ADA’da kullanmasına imkan tanıyan bir özellik başlatıyor. Bu, Cardano’yu kullanıcı sayısına göre anında en büyük EVM zincirlerinden biri haline getirecek.

Sebastian ayrıca Cardano Blockchain’inin stake etme ödüllerinin tamamen çalışır durumda olduğu en büyük EVM zinciri olacağını da ekledi.

Ethereum Sanal Makinesi (EVM) temel olarak tüm Ethereum hesaplarının ve akıllı sözleşmelerin çalıştığı yani yaşadığı bir yerdir. Temelde, geliştiricilerin kendi merkeziyetsiz uygulamalarını (dApps) oluşturabilecekleri sanal bir bilgisayardır. Bu yeni özellik, Ethereum uygulama geliştiricilerinin yeni araç setleri yüklemelerine gerek kalmadan Solidity programlama dilini kullanarak Cardano Blockchain’i üzerinde inşa etmelerine imkan sağlayacak olması bakımından oldukça önemli..