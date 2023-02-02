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Bu Altcoin’deki Fırsatı Kullanan Büyük Kazanabilir! Fiyat Yükselirken Arz Düştü!

En büyük altcoin'in dolaşımdaki arzı yeni bir düşük seviyeye geriledi. Bu, Eylül 2022'de gerçekleşen The Merge güncellemesinin ardından ağın ekonomisindeki en büyük değişikliklerden biri oldu.
09:09
2 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük altcoin Ethereum‘un (ETH) dolaşımdaki arzı yeni bir düşük seviyeye geriledi. Bu, Eylül 2022’de gerçekleşen The Merge güncellemesinin ardından Ethereum’un ekonomisinde görülen en büyük değişikliklerden biri oldu.

ETH Arzı 120.5 Milyona Geriledi

Ethereum’un dolaşımdaki toplam arzı bugün yaklaşık 120.5 milyon ETH ile 139 gün önce gerçekleşen The Merge güncellemesi sonrası en düşük seviyeye geriledi. Ethereum, tarihindeki en büyük teknik değişikliklerden biri olan ve ekonomisini önemli ölçüde değiştiren The Merge güncellemesi ile Proof of Work’ten (İş İspatı) Proof of Stake’e (Hisse İspatı) geçmiş ve toplam net Ether (ETH) ihracının önemli ölçüde azalmasını sağlamıştı.

Azalan arzın Bitcoin‘in yükselen fiyatı ve yükselen hisse senedi piyasalarıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Çünkü yatırımcılar piyasadaki toparlanmaya genellikle yalnızca on-chain’de (zincir üstü) mevcut olan daha yüksek riskli token’ları satın alarak yanıt verme eğilimindedir. Ağa olan talep ya da kaç kullanıcının yeni işlem yapmaya çalıştığı her işlemde yakılan ortalama ETH‘nin artmasına neden olarak arzın düşmesini sağlar.

Öte yandan Ethereum’daki işlemlerin toplam maliyeti 2023’ün başından bu yana istikrarlı bir şekilde arttı ve kısa süreliğine de olsa BTC ve ETH fiyatının çok daha yüksek olduğu 2021’in üçüncü çeyreğinde görülen seviyelere çıktı.

Ethereum Ağındaki NFT Aktivitesinde Artış Var

Kripto veri platformu Dune Analytics’in sağaldığı verilere göre, Ethereum ağındaki NFT aktivitesinde de küçük bir canlanma söz konusu. Bu taraftaki aktivitedeki artış işlem hacminin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı 2021 yılına yakın olmasa da, zincir üstündeki aktivitenin yeniden arttığının bir başka göstergesi.

Dolaşımdaki ETH arzı, birçok analist ve yatırımcının Ether fiyatını analiz ederken baktığı önemli bir temel değişkendir; buradaki mantık dolaşımda daha az token olmasının fiyat için iyi olduğudur. Piyasa analistleri ve uzmanları, gerçekleşmesinden bu yana The Merge güncellemesinin ETH için kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu savunuyor.

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