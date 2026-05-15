BSC’de ikinci nesil imza ile blok boyutu 2 MB’ye yaklaştı

Blok zinciri ekosistemi, kuantum bilgisayarların gelecekte yaratabileceği tehditler için hazırlıklarını hızlandırıyor. Sektörde bu alanda dikkat çeken yeni bir gelişme, BNB Chain’in araştırma birimi tarafından yayımlanan ve özellikle ağ performansı açısından önemli sonuçlar ortaya koyan raporda öne çıktı. Binance Smart Chain’in güvenliğini kuantum sonrası döneme taşımak için yapılan simülasyonlar ve sistem değişiklikleri, zincirin geleceğe nasıl uyum sağlayabileceğine ışık tuttu.

Kuantum-Dirençli İmzalar ve Ağ Performansı

Raporda, bilinen imza algoritmalarının ötesine geçilerek ML-DSA-44 adında yeni nesil bir kuantum-dirençli imza sisteminin ve buna ek olarak pqSTARK toplu imza teknolojisinin denenmesi ele alındı. Henüz gerçek bir saldırı tehdidi bulunmasa da bu hazırlıklar, BSC’nin ECDSA ve BLS gibi geleneksel şifreleme yöntemlerini gelecekte daha yüksek güvenliğe sahip sistemlerle değiştirme planının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Mevcut blok zinciri işlemlerinde imza boyutları oldukça küçük kalıyor. Ancak ML-DSA-44’a geçişte bu oran ciddi biçimde büyüyor. Örneğin, klasik bir BSC işlemi şu anda 110 byte düzeyindeyken, yeni algoritmayla aynı işlem yaklaşık 2,5 KB’ye ulaşıyor. Blok boyutları da ortalamada 130 KB seviyesinden neredeyse 2 MB’ye çıkıyor.

Bu büyümenin en dikkat çekici sonucu ise ağ performansındaki düşüş oldu. Testlerde, büyük blokların ağda yayılması daha uzun sürdüğü için zincirin işleyiş kapasitesinde yüzde 40 ila 50 arasında bir azalma görüldü. Ayrıca, bölgeler arası işlemlerin kesinleşmesinde de gecikmeler ortaya çıktı; özellikle yoğun zamanlarda bu fark daha net hissedildi.

Temel Sorun Konsensüs Değil, Veri Taşıma

Araştırmacılar, darboğazın zincirin mutabakat sisteminden kaynaklanmadığını, asıl sorunun ağa yayılan verinin büyüklüğüyle ilişkili olduğunu aktarıyor. pqSTARK sıkıştırması sayesinde doğrulayıcıların imza verileri yaklaşık 43 kat küçültülebilmiş olsa da, büyük işlem ve blok hacmi toplam veriyi katlanarak artırdı. Yani sonuçta, işlem güvenliği arttı ama ağın verimli çalışması daha fazla kaynak istiyor.

Raporda, “En büyük performans kaybı konsensüsün kendisinden değil, ağın daha büyük verileri daha hızlı dolaştırmakta zorlanmasından kaynaklandı” ifadesi dikkat çekiyor.

Güvenlik ve Uzun Vadeli Hazırlık

BNB Chain’in bu projede ML-DSA-44 seçmesine gerekçe olarak, alternatiflerine kıyasla hem güvenliğinin yeterli görülmesi hem de imza boyutunun ve doğrulama hızının pratikte daha avantajlı olması gösterildi. Böylece yüksek işlem hacmine sahip zincirlerde performansın belli bir seviyede korunması hedefleniyor.

Geliştiriciler, kuantum bilgisayarların şu anda Bitcoin veya BSC gibi büyük ağların şifrelemesini pratikte kıramadığını, dolayısıyla kullanıcılar açısından yakın dönemde risk olmadığı görüşünde birleşiyor. Araştırmanın ana hedefinin, olası riskler karşısında sektörü şimdiden teknolojiye hazırlamak olduğu vurgulanıyor.

Ancak raporun bulguları, uzun vadede zincirlerin veri işleme ve ölçekleme kapasitesinde önemli güncellemeler gerekeceğini gösteriyor. Sektörün, kuantum-sonrası kriptografik standartları benimserken yaşayan ağ performansını koruyacak çözümler bulması gerekecek.