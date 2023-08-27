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Yatırımcı beklentilerini aşan Borroe ($ROE) şimdi de Dogecoin (DOGE) ve Ethereum (ETH) yatırımcılarının ilgisini çekiyor. Borroe ($ROE) henüz ön satış aşamasında ancak özellikle %25 oranında yükseldikten sonra potansiyelini ortaya çıkardı. Peki bu Dogecoin (DOGE) ve Ethereum’u (ETH) geçmesi için yeterli olacak mı? Bakalım yatırımcılar ne diyor?

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Dogecoin (DOGE) Space X’in Tüm Kripto Varlıklarını Terk Etmesiyle Düştü

Birçok token gibi Dogecoin (DOGE) de son birkaç gündür ciddi bir düşüş yaşıyor. Dogecoin’in (DOGE) düşüşü, SpaceX’in yaklaşık 400 milyon dolar değerinde kripto sattığını duyurmasının ardından geldi. Bu haber, SpaceX ve kurucusunun artık kripto paralarda, özellikle de Dogecoin’de (DOGE) yükselişte olmadığından korkan pek çok yatırımcıyı şok etti.

Elon Musk Dogecoin’e (DOGE) sevgisini ifade etse de şirketlerinin satın aldığı tek kripto varlık, Dogecoin (DOGE) gibi Proof of Work Consensus kullanan Bitcoin (BTC). SpaceX’in kripto satışının duyurulmasının ardından piyasa bir likidasyon dalgasıyla sarsıldı ve birkaç token çöktü. Bazı yatırımcılar Dogecoin’in (DOGE) piyasa toparlanmaya başladığında yüksek yatırımcı talebi nedeniyle %12,6 artışla 0,071 dolara yükselebileceğini söylüyor.

Ethereum (ETH) Fiyatı Vadeli ETF’ler Etrafındaki Heyecana Rağmen Düştü

Bloomberg’in raporları SEC’in Ethereum (ETH) Vadeli İşlem ETF‘lerini onaylamaya hazırlandığını gösteriyor. Hangi fonların onay alacağına dair resmi bir onay olmasa da, Ethereum (ETH) sahipleri şimdiden sevinçli ve birçoğu Ethereum’un (ETH) değerinin artacağına inanıyor.

Benzer bir durum, Bitcoin ETF’lerine ilişkin yükseliş heyecanı piyasayı doldurup Bitcoin’in fiyatının 31.000 doların üzerine çıkmasına yol açtığında da yaşanmıştı. Şimdi de Ethereum’un (ETH) benzer bir fiyat artışı yaşaması bekleniyor.

Analistler, ETH Vadeli İşlem ETF’lerinin yarattığı heyecan nedeniyle Ethereum’un (ETH) %10,7 artışla 1.850$’a yükselmesini bekliyor. Buna ek olarak, Ethereum (ETH) hala piyasadaki en iyi DeFi merkezi olarak konumunu koruyor.

Borroe ($ROE): Kısa Vadeli Sermaye Piyasalarında Gizli Potansiyeli Açığa Çıkarmak

Birçok kripto firması ve Web 3.0 tabanlı marka, kısa vadeli sermayeye kolay erişimin olmamasından şikayetçi. Geleneksel gelir finansmanı sağlayıcılarının çoğu uzun gecikmeler yaşayarak işletmelere daha fazla zaman ve paraya mal olmaktadır.

Neyse ki uygulanabilir bir çözüm ortaya çıktı. Borroe ($ROE) Finance, gelir finansmanı endüstrisi ile blockchain teknolojisinin kesişim noktasıdır. Borroe ($ROE), kaynak yaratma sürecini yenileyerek kısa vadeli sermaye piyasalarına kolay erişim sağlamayı amaçlamaktadır.

Borroe ($ROE), gelecekteki alacak senetlerini teminat olarak kullanarak kredi almayı kolaylaştırmak için kısmi NFT’ler ve yapay zeka kullanıyor. Ayrıca platform, yatırımcıları çekmek için gerekli rahatlığı sağlamak üzere uygun risk değerlendirme tekniklerinin uygulanmasını sağlıyor.

Borroe’nun ($ROE) gelir finansmanına yaklaşımının onu en iyi kripto para yatırımlarından biri haline getirebileceği iddia ediliyor. Ancak hepsi bu kadar değil. Platform indirimler ve özel finansman taleplerinin bildirimleri dahil olmak üzere birden fazla ödül sunuyor.

Buna ek olarak, Borroe ($ROE) şu anda 0,0125 dolardan alıcı buluyor. Ancak ön satışının sonunda 0,040 $’a yükselmesi ekip tarafından tahmin ediliyor. Eğer tahminler gerçek olursa yatırımcılar yaklaşık %220 oranında kazanç elde edecek.

Borroe ($ROE) hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz:

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.