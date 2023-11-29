BNB ve Bitcoin Cash Mücadele Ederken, Yatırımcılar Bir Kripto Paraya Mı Yöneliyor? 

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İddialara göre BNB ve Bitcoin Cash’in (BCH) dinamik piyasasındaki zorluklarla boğuşması, yatırımcıların gözlerini dijital varlık dünyasında bir kriptoya çevirmesine neden oldu.

VC Spectra (SPCT), ekibin iddiasına göre dijital varlıkların rekabetçi dünyasında yerleşik favorilere meydan okumak üzere konumlanmış yeni bir rakip olarak ortaya çıkıyor.

BNB, Zhao’nun Ayrılmasının Ortasında Zorluklarla Mı Karşı Karşıya?

BNB yorumlara göre son zamanlarda kendisini bir fırtınanın merkezinde buldu ve bir Korku, Belirsizlik ve Şüphe (FUD) dalgasıyla karşılaştı. FUD, BNB için düzenleyici para cezaları ve Binance’in CEO’sunun istifa ettiği raporlarıyla körüklendi.

Devam eden değişiklikleri yansıtan BNB coin fiyatı kayda değer bir gerileme yaşadı. BNB coin fiyatı 21 Kasım’da 266,71 $ seviyesindeydi ve 27 Kasım’a kadar %15’lik bir düşüşle 226,45 $’a ulaştı. RSI, nötr çizginin altında konumlanan RSI çizgisi ile bir ayı eğilimini doğruladı ve yakın vadede BNB için zorlu bir döneme işaret etti.

BNB düzenleyici zorluklar, liderlik geçişleri ve önemli sermaye çıkışlarıyla boğuşurken gelecekteki görünüm belirsizliğini koruyor. Analistler, BNB fiyat tahmini konusunda iyimser değil ve tahminler potansiyel bir devalüasyona işaret ediyor. BNB coin fiyat tahmini, yıl sonuna kadar 200 $ seviyesinde seyredebileceğini gösteriyor.

Bitcoin Cash (BCH) EDX Markets Listesinden Çıkarıldı

1 Kasım’da EDX Markets, Bitcoin Cash’i (BCH) desteklenen kripto para birimleri arasından çıkarmaya karar verdi. O tarihten bu yana Bitcoin Cash (BCH) fork projesi, BCH balina talebinde önemli bir düşüşle karşılaşıyor olabilir. Talepteki düşüş, BCH’nin piyasa dinamiklerini etkileyen çok önemli bir faktör.

2 Kasım’da Bitcoin Cash (BCH) 472 büyük işlem kaydetti, ancak rakamlar 19 Kasım’da 40 günün en düşük seviyesi olan 195’e düştü. Bitcoin Cash’in (BCH) büyük işlemlerindeki bu sürekli düşüş, kripto balinalarının ilgisinin azaldığını gösteren bir düşüş sinyali olarak hizmet ediyor.

Zorlukları yansıtan Bitcoin Cash fiyatı geçtiğimiz hafta boyunca bir düşüş yaşadı. Bitcoin Cash fiyatı 21 Kasım’da 234,3 $’dan 27 Kasım’da 222,42 $’a düşerek %5’lik bir düşüş kaydetti.

Ne yazık ki, analistler Aralık ayının ikinci yarısında Bitcoin Cash fiyatının 200 doların altına daha da düşeceğini tahmin ettiğinden, Bitcoin Cash fiyat tahmini olumlu görünmüyor. Listeden çıkarma olayı şüphesiz BCH’nin kısa vadeli beklentilerine gölge düşürerek yatırımcılar ve tüccarlar arasında endişelere yol açtı.

VC Spectra (SPCT) ve Büyüme Potansiyeli

DeFi şirketlerinin dinamik evriminin ortasında, VC Spectra (SPCT) iddialara göre kripto ortamında itici bir güç olarak hizmet veren yenilikçi bir yaklaşım sergiliyor. VC Spectra’nın (SPCT) merkezi olmayan protokolü çok sayıda avantajı beraberinde getiriyor olabilir.

Açıklamalara göre VC Spectra (SPCT) ile çalışmak, yatırımcılara başta blockchain ICO’suna katılma fırsatı olmak üzere bir dizi cazip avantaj sağlar. VC Spectra (SPCT) yatırımcıları, halka açık ön satışla başlayan önemli kârlar ve üç aylık temettüler bekleyebilirler.

VC Spectra’yı (SPCT) erken benimseyenler için cazibe, en iyi DeFi projelerinden yüksek potansiyelli fırsatlar içeren seçilmiş bir fona erişim elde etmekte yatmaktadır.

VC Spectra ön satış Aşama 5’te ilerlerken, SPCT’yi 0,077 $ fiyatla sunuyor ve iddialara göre erken aşama yatırımcılar şimdiden %862,5’lik etkileyici bir büyümeye tanık oluyor. VC Spectra’nın (SPCT) ön satışın sonunda 0,08$’a ulaşması halinde yatırımlarında %900’lük kayda değer bir artışa tanıklık edecek olan 1. Aşama yatırımcıları için heyecan daha da artıyor olabilir.

İddialara göre VC Spectra’nın (SPCT) ön satışında devam eden ivme, yatırımcıların göz ardı etmemesi gereken bu yatırım fırsatının zamana duyarlı doğasının altını çiziyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.