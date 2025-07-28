Bloomberg Analisti: Bitcoin’de God Candle’ı Unutun

Bloomberg analisti Eric Balchunas, bu süreçte Bitcoin $118,760.78’de ani ve yüksek fiyat yükselişlerinin, yani kamuoyunda “God candle” olarak bilinen büyük yeşil mumların eskisi kadar sık görülmeyeceğini öne sürdü. Balchunas’ın görüşüne göre, Bitcoin’in tarihsel fiyat hareketlerinde gözlenen dramatik yükselişler gelecekte nadir hale gelecek.

Bitcoin ve Kurumsal Katılım

Uzmanlar, son yıllarda kurumsal yatırımcıların ve finansal ürünlerin Bitcoin’e ilgisinin arttığına dikkat çekti. Özellikle Bitcoin ETF’lerinin piyasada daha fazla rol almaya başlaması, kripto para piyasasında fiyat volatilitesini azaltıcı bir etki oluşturmaya başladı. Kurumsal yatırımcıların temkinli yaklaşımı, ani fiyat dalgalanmalarının da azalmasına yol açıyor. Aynı zamanda alternatif kanallardan kripto paralara girişlerin başlaması artan hacimle birlikte sığ likiditeyi derinleştiriyor. Bitcoin alt sınıf bir hisseyken Tesla hissesi segmentine yükseliyor ve daha az spekülasyona maruz kalacak konuma geliyor.

Eric Balchunas, ETF’lerin ve şirketlerin kripto piyasasına dahil olmasının önemli etkileri olduğunun altını çizdi. Bu gelişmeler sayesinde büyük fiyat düşüşlerinin de önüne geçilebileceği belirtiliyor. Balchunas, Bitcoin’in artık sadece bireysel yatırımcıların değil, büyük finans kuruluşları ve kurumsal aktörlerin radarına girdiğini ifade etti. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

Eric Balchunas: “ETF’ler ve şirketlerin piyasaya girişi, büyük fiyat düşüşlerini ortadan kaldırabilir.”

Büyük Hareketler Azalacak

Bitcoin’in büyük hareketlerinin azalacağı öngörüsü, yatırımcılar için daha sakin bir fiyat seyrini ima ediyor. Bu durum, özellikle portföylerinde kripto varlıklar bulunduran büyük yatırımcıların risk algısını değiştirebilir. Uzmanlara göre, Bitcoin’de keskin fiyat artışlarının azalma ihtimali, piyasaya uzun vadeli istikrar sağlayabilir.

Ancak yine de, kripto para piyasalarının yapısı gereği volatilite tamamen ortadan kalkmayacak. Fiyatlarda zamana bağlı olarak belirli seviyelerde artış veya düşüşler olması olası görünüyor. Üstelik ABD borsaları bile son derece derin likiditeye rağmen günlükte çift haneli hareketlere yaklaşabiliyor. Bitcoin için de bu daha az tekrar edecek şekilde devam edebilir. Ayrıca altcoinlerde durum daha farklı. Orası büyük ölçüde vahşi batıyı korumaya devam edecek.

Bitcoin’in fiyat hareketlerinde “God candle” olarak adlandırılan büyük artışların sık yaşanma ihtimali azalmış olabilir. ETF’ler ve kurumsal aktörlerin piyasaya katılması, fiyat istikrarını artırabilirken, dramatik düşüşlerin de önüne geçilmesine katkı sağlayabilir. Yatırımcılar, kripto varlıklara yönelik yaklaşımlarını gözden geçirirken, piyasa koşullarını ve yeni dinamikleri yakından takip etmekte fayda görebilirler.