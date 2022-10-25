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  •   Blok Üretiminin 1/3 Oranında Düşürüleceği Müjdesi Bu Altcoin’i Zıplattı!

Blok Üretiminin 1/3 Oranında Düşürüleceği Müjdesi Bu Altcoin’i Zıplattı!

Klaytn Yönetişim Konseyi'ne (GC) sunulan ve ağdaki blok ödülünün 1/3 oranında düşürülmesini öneren yönetişim teklifi heyecana neden oldu. Altcoin'in fiyatı sert yükseldi.
13:52
25 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Klaytn Yönetişim Konseyi‘ne (GC) sunulan ve ağdaki blok ödülünün 1/3 oranında düşürülmesini öneren yönetişim teklifi heyecana neden oldu. Yönetişim teklifinin tanıtılması ve oylamaya açıldığının duyurulmasının ardından KLAY token’ın fiyatı zıpladı.

Klaytn’ın Blok Ödülü Düşürülüyor

Sunulan yönetişim önerisi, KLAY‘ın emisyon seviyesini optimize etmek için ağın mevcut blok ödülünün 1/3 oranında azaltılmasını öneriyor. Yönetişim önerisinin Yönetim Konseyi tarafından onaylanması halinde yeni blok ödülü ayarlaması Kasım ayının ortalarında Klaytn Blockchain’e yansıtılacak.

Öneri, makro piyasalarda halihazırda görülen volatilitenin altcoin’e olan etkilerini minimize etmek amacıyla Klaytn ekibi tarafından sunuldu. Teklifin kabul edilmesi halinde 9.6 KLAY olan blok ödülü 6.4 KLAY’a düşürülecek. Bu yolla KLAY üretiminin etkin bir şekilde azaltılması ve piyasaya her seferinde daha az yeni KLAY girerek ağın enflasyonun düşürülmesi hedefleniyor.

Blok ödülünün 1/3 oranında düşürülmesinin yıllık yüzde 3 olan KLAY üretiminin yüzde 2’ye düşürülmesiyle sonuçlanacak. Bunun sonucunda dolaşımdaki Klaytn ağının yıllık enflasyonunu yüzde 10’dan yüzde 6,48’e düşerek önemli ölçüde azalmış olacak. Bu enflasyon seviyesinin diğer benzer L1 ekosistemleriyle rekabet edebilecek düzeyde (en büyük 20 L1 token’ının yıllık enflasyonunun ortalama yüzde 8,6) olduğu belirtiliyor.

KLAY Token’ın Fiyatı Yükselişe Geçti

Blok ödülünün 1/3 oranında düşürülmesi için hazırlık yapıldığının açıklanmasının ardından KLAY token’ın fiyatı hızla yükselişe geçti. Gelişme öncesi 0,14 dolar seviyelerinde işlem gören KLAY, 0,21 doları aştı. Yazım sırasında bir miktar geri çekilme ile 0,2002 dolardan işlem gören altcoin‘in son 24 saatte yüzde 10’un üzerinde yükseldiği görülüyor. KLAY, yaptığı bu çıkışla son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre KLAY, 618.2 milyon dolar piyasa değeri ile en büyük 68’nci kripto para.

Piyasa analistleri ve uzmanları, altcoin’in blok ödülünün 1/3 oranında düşürülmesinin talebin aynı kalması veya artması durumunda projenin piyasa değerini artıracağı, bunun sonucunda da altcoin’in fiyatının yükseleceğini belirtiyor.

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