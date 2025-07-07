BlackRock’un Bitcoin ETF’si IBIT, Şirketin En Yüksek Gelirli Fonları Arasına Yükseldi

Dünyanın en büyük varlık yönetim firmalarından BlackRock’ın Bitcoin $108,045.48‘e dayalı borsa yatırım fonu olan iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), piyasada yalnızca yaklaşık bir buçuk yıldır bulunmasına rağmen önemli gelir üretmeye başladı. Bloomberg analisti Eric Balchunas’ın analizine göre, IBIT fonu şu anda BlackRock’ın 1197 ETF’si arasında üçüncü en yüksek geliri sağlayan fon konumunda yer aldı.

IBIT Hızla Zirveye Yaklaşıyor

Eric Balchunas, IBIT’in zirveye ulaşması için fon varlıklarını yaklaşık 9 milyar dolar artırmasının yeterli olacağını belirtiyor. Şu an 76,31 milyar dolarlık toplam varlık büyüklüğüne sahip olan IBIT, yıllık yaklaşık 191 milyon dolar gelir sağlıyor ve yatırımcılardan yıllık yüzde 0,25 oranında yönetim ücreti alıyor. Fon büyüklüğü 9 milyar dolar daha artarsa, yıllık gelirin 213 milyon dolara ulaşabileceği ve böylece IBIT’in tüm BlackRock ETF’leri içinde birinci sıraya yerleşebileceği öngörülüyor.

Fon, kısa sürede gösterdiği bu hızlı büyüme ile dikkat çekiyor. Benzer fonların çoğu uzun yıllar sonunda yüksek gelir seviyelerine ulaşırken, IBIT’in bu seviyeye kısa sürede gelmiş olması sektör uzmanları tarafından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Diğer Başarılı BlackRock ETF’lerinin Karşılaştırılması

BlackRock’ın mevcut en yüksek gelir sağlayan fonu iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) olarak biliniyor. IWF, 2000 yılından bu yana piyasada bulunuyor ve yıllık bazda 211 milyon dolar gelir elde ediyor. Yıllık yönetim ücreti ise yüzde 0,19 seviyesinde. Bu fon, ağırlıklı olarak piyasa ortalamasının üzerinde büyüme potansiyeline sahip ABD şirketlerine yatırım imkânı sunuyor.

Bir diğer önemli fon ise iShares MSCI EAFE ETF (EFA). 2001 yılında piyasaya sürülen EFA, Avrupa, Avustralya, Asya ve Uzak Doğu borsalarında işlem gören geniş bir hisse senedi yelpazesine yatırım yapıyor. Bu fonun yıllık geliri ise 207 milyon dolar düzeyinde ve yıllık masraf oranı yüzde 0,32 olarak açıklanıyor.

Analist Eric Balchunas, IBIT’in kısa sürede üst sıralara tırmanmasını “sıra dışı bir durum” olarak nitelendiriyor. Balchunas, IBIT’in başarısıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanıyor:

IBIT, BlackRock’ın 1197 fonu arasında artık üçüncü en yüksek gelir getiren ETF oldu ve zirveye yalnızca 9 milyar dolar uzaklıkta. 1,5 yaşındaki bir ETF için oldukça dikkat çekici bir gelişme.

Yatırımcılara Etkileri ve Piyasa Durumu

IBIT’in hızlı büyümesi, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Fonun fiyatı son olarak 62,19 dolardan işlem görüyor. Bitcoin piyasasındaki hareketliliğin ve yatırımcı ilgisinin artması, ETF’nin gelirlerine de doğrudan etki ettiği düşünülüyor.

Uzmanlar, IBIT’in gelir üretimindeki başarısını fonun düşük masraf oranına, varlık büyüklüğüne ve kripto paralara olan ilginin artmasına bağlıyor. Ayrıca, IBIT’in yatırımcılara sunduğu şeffaflık ve likidite avantajları da tercih edilme sebepleri arasında öne çıkıyor.

BlackRock’ın ETF stratejileri, yatırımcıların portföy çeşitliliği sağlamasına yardımcı olurken, IBIT gibi dijital varlık tabanlı alım satım fonlarının yükseliş ivmesi, sektörde yenilikçi ürünlere de yol açabilir. IBIT, gelişen piyasa koşullarına ve yatırımcı tercihlerine uygun şekilde gelirlerini artırmaya devam edebilecek potansiyele sahip görünüyor. Yatırım araçlarında çeşitlilik, fonların gelir başarısı ve düşük masraf oranlarının, özellikle kurumsal yatırımcılar başta olmak üzere tüm yatırımcılar için cezbedici olduğu öne sürülüyor.