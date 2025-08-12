Ethereum (ETH)

BlackRock’ın Ethereum ETF’sinde 10 Milyar Dolar Eşiği Aşıldı: ETHA Hisseleri Rekor Seviyede

Özet

  • BlackRock Ethereum ETF’si günlük girişlerde rekor kırdı.
  • Toplam yatırım miktarı 10 milyar doları geçti.
  • ETHA hisse fiyatı tüm zamanların en yükseğine ulaştı.
İlayda Peker
İlayda Peker

BlackRock tarafından yönetilen Ethereum $4,274.22 ETF’si (ETHA), pazartesi günü faaliyete geçtiğinden bu yana en yüksek günlük yatırım tutarına ulaştı. Şirketin pazartesi günü açıkladığı verilere göre, tek bir günde ETF’ye 639,87 milyon dolarlık giriş kaydedildi. Bu değer, fonun şimdiye kadarki en büyük günlük yatırım miktarı olarak dikkat çekti.

Alt Başlıklar
10 Milyar Dolar Barajı AşıldıHisse Fiyatında Tarihi RekorKurumsal Talebin Rolü

10 Milyar Dolar Barajı Aşıldı

ETHA fonuna yapılan bu güçlü girişlerin ardından, toplam net girişler de 10 milyar dolar seviyesini geçti. BlackRock verilerine göre, fonun elinde tuttuğu Ethereum miktarı ise 3,3 milyon adedin üzerine çıktı. Uzmanlar, bu rakamın piyasa için önemli bir gösterge olabileceğini düşünüyor.

Fon yönetiminin açıklamalarında, kullanıcıların kripto paralara duyduğu ilgide artış gözlemlendiği ifade edildi. ETHA’nın bu eşiği aşması, Ethereum’a kurumsal talebin canlılığını sürdürdüğüne dair bir işaret olarak değerlendirildi.

Hisse Fiyatında Tarihi Rekor

Yatırımcı ilgisinin etkisiyle ETHA’nın hisse fiyatı da önemli bir yükseliş kaydetti. Hisseler yaklaşık yüzde 5 artışla 33,02 dolar seviyesine kadar çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, ETF’nin performansının yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini gösteriyor.

Fon yöneticileri, “Son günlerde gözlemlediğimiz yüksek girişler, yatırımcı ilgisinin devam ettiğini gösteriyor. Talebin sürdürülebilirliği, fon büyüklüğünde yeni rekorlara yol açabilir,” şeklinde değerlendirmede bulundu.

BlackRock yetkilileri, “Fonumuza olan ilginin artması, kripto piyasasına olan güveni destekliyor,” dedi.

Kurumsal Talebin Rolü

Kripto piyasasında kurumsal yatırımcıların ilgisinin artması, ürünlere olan güveni artırıyor. Uzmanlara göre, BlackRock gibi büyük finans kuruluşlarının yönetimindeki ETF’ler, yatırımcıların kripto paralara daha kolay erişmesini sağlıyor. Bunun, piyasanın genelini pozitif etkileyebileceği ifade ediliyor.

ETHA fonunun performansının rekor kırmasında, genel pazar koşulları ve Ethereum’a olan küresel ilginin etkili olduğu görüşü dile getiriliyor. Analistlere göre, fonun varlık büyüklüğü ve hisse fiyatındaki yükseliş, gelecekte benzer ürünler için de örnek teşkil edebilir.

Yakın dönemde yaşanan bu gelişmeler, kripto piyasasında yeni bir dönemin başlayabileceğine dair sinyaller barındırıyor. Uzmanlar, kurumsal yatırımcıların ilgisinin kripto paralara yönelmesiyle birlikte piyasanın büyümesinin hızlanabileceğini belirtiyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ethereum Altcoinlerine Dikkat, ETH Rekora Giderken Yükselecekler

Ethereum (ETH) Bu Teknik Kırılmayı Gerçekleştirdiği İçin Yükseliyor, Peki Hedef?

Son Dakika: 24,5 Milyar Dolarlık Müjdeyle Ethereum (ETH) 5.000 Dolara Gidiyor

Yatırımcılar Altcoin Devine Koşuyor: Yüzde 82 Artışla Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

Ethereum’da Tarihi Gün: İlk Kez 1 Milyar Dolar Geldi

Ethereum Ağında Yeni Rekorlar Heyecan Verici

Altcoin Devindeki Yükseliş Yatırımcıyı Harekete Geçirdi: 6200 Doları 86 Milyon Dolara Dönüşen Yatırımcı Satış Yaptı

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Cardano, Grayscale Sıralamasında Üçüncülüğe Yükseldi: ETF Kararı Bekleniyor
Bir Sonraki Yazı Kurumsallar Kripto Paralarda Tam Gaz: İngiltere’nin 1 Numarası Bitcoin’e 35.2 Milyon Dolar Getirdi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ripple Kilit Açılışlarıyla İlgili Yanlış Bilinenler, Balinalar Bunun Farkında
RIPPLE (XRP)
Do Kwon, TerraUSD ve Luna Çöküşünden Sonra Artık Final Bölümündeyiz
Kripto Para Hukuku
Scottie Pippen Rüyasında Nakamoto’nun Ona Fiyat Hedefleri Verdiğini Söylüyor
Kripto Para
Pump Coin Son Müjdeyle Ralliye Başladı, İşte Gerçek Eğlence
Meme Token
Lost your password?