BlackRock’ın Ethereum ETF’sinde 10 Milyar Dolar Eşiği Aşıldı: ETHA Hisseleri Rekor Seviyede

BlackRock tarafından yönetilen Ethereum $4,274.22 ETF’si (ETHA), pazartesi günü faaliyete geçtiğinden bu yana en yüksek günlük yatırım tutarına ulaştı. Şirketin pazartesi günü açıkladığı verilere göre, tek bir günde ETF’ye 639,87 milyon dolarlık giriş kaydedildi. Bu değer, fonun şimdiye kadarki en büyük günlük yatırım miktarı olarak dikkat çekti.

10 Milyar Dolar Barajı Aşıldı

ETHA fonuna yapılan bu güçlü girişlerin ardından, toplam net girişler de 10 milyar dolar seviyesini geçti. BlackRock verilerine göre, fonun elinde tuttuğu Ethereum miktarı ise 3,3 milyon adedin üzerine çıktı. Uzmanlar, bu rakamın piyasa için önemli bir gösterge olabileceğini düşünüyor.

Fon yönetiminin açıklamalarında, kullanıcıların kripto paralara duyduğu ilgide artış gözlemlendiği ifade edildi. ETHA’nın bu eşiği aşması, Ethereum’a kurumsal talebin canlılığını sürdürdüğüne dair bir işaret olarak değerlendirildi.

Hisse Fiyatında Tarihi Rekor

Yatırımcı ilgisinin etkisiyle ETHA’nın hisse fiyatı da önemli bir yükseliş kaydetti. Hisseler yaklaşık yüzde 5 artışla 33,02 dolar seviyesine kadar çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, ETF’nin performansının yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini gösteriyor.

Fon yöneticileri, “Son günlerde gözlemlediğimiz yüksek girişler, yatırımcı ilgisinin devam ettiğini gösteriyor. Talebin sürdürülebilirliği, fon büyüklüğünde yeni rekorlara yol açabilir,” şeklinde değerlendirmede bulundu.

BlackRock yetkilileri, “Fonumuza olan ilginin artması, kripto piyasasına olan güveni destekliyor,” dedi.

Kurumsal Talebin Rolü

Kripto piyasasında kurumsal yatırımcıların ilgisinin artması, ürünlere olan güveni artırıyor. Uzmanlara göre, BlackRock gibi büyük finans kuruluşlarının yönetimindeki ETF’ler, yatırımcıların kripto paralara daha kolay erişmesini sağlıyor. Bunun, piyasanın genelini pozitif etkileyebileceği ifade ediliyor.

ETHA fonunun performansının rekor kırmasında, genel pazar koşulları ve Ethereum’a olan küresel ilginin etkili olduğu görüşü dile getiriliyor. Analistlere göre, fonun varlık büyüklüğü ve hisse fiyatındaki yükseliş, gelecekte benzer ürünler için de örnek teşkil edebilir.

Yakın dönemde yaşanan bu gelişmeler, kripto piyasasında yeni bir dönemin başlayabileceğine dair sinyaller barındırıyor. Uzmanlar, kurumsal yatırımcıların ilgisinin kripto paralara yönelmesiyle birlikte piyasanın büyümesinin hızlanabileceğini belirtiyor.