BlackRock Yöneticisi: Uzun Vadeli Risksiz Yatırım Hikayesi Bitebilir

BlackRock’ın küresel sabit getirili yatırımlar başkanı Rick Rieder, ABD’nin artan borçlanma ihtiyacına ve bunun ekonomi üzerindeki olası etkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Rieder, ABD hükümetinin mevcut mali durumu nedeniyle önümüzdeki dönemde önemli oranda yeni borçlanmaya gitmesi gerekeceğini belirtti. Bu gelişmenin, hem uzun vadeli tahvil getirileri hem de hisse senedi piyasaları üzerinde potansiyel riskler barındırabileceği ifade ediliyor.

Uzun Vadeli Yatırım Riski Artıyor

Rick Rieder’e göre, ABD’nin büyük ölçekli borçlanmalar gerçekleştirmek zorunda kalacak olması, 10 yıl ve daha uzun vadeli ABD Hazine tahvillerine olan talebi ve bu enstrümanların cazibesini azaltabilir. Uzun vadeli tahvillerin yatırımcılara artık geçmişte olduğu kadar cazip gelmeyeceği, kısa vadeli yatırımların getirilerinin daha yüksek olması nedeniyle yatırımcıların tercihlerinin değişebileceği öne sürülüyor.

Rieder, yüksek enflasyonun hissedilmesi durumunda, hem hisse senetlerinin hem de uzun vadeli tahvillerin zarar görebileceğini söyledi. Uzun vadeli tahvillerin, eskiden hisse senedi piyasası dalgalanmalarına karşı bir koruma aracı olarak görülmesine rağmen, günümüzde bu işlevinin zayıflayabilecek olması önemli bir değişim. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

Rick Rieder: “Uzun vadeli kısmına yatırım yapmak zor. Önceden uzun vadeli tahviller hisse senedi piyasasına karşı size koruma sağlardı. Şayet enflasyon beklenenden yüksek gerçekleşirse, hem hisse senetleri hem uzun vadeli tahviller zarar görebilir.”

Piyasalarda Düşüş Riski

Rieder, önümüzdeki dönemde bir piyasa düzeltmesinin yaşanmasının ana risklerinden birinin enflasyonda olası bir tırmanış olabileceğini öne sürdü. Enflasyonun yükselmesi halinde yatırım araçlarının getirilerinde gerileme yaşanabileceği, özellikle uzun vadeli borçlanma araçlarının risk altında olabileceği iddia edildi.

Borçlanmanın finansmanı konusunda uluslararası yatırımcılardan eskisi kadar destek gelmemesinin de bir zorluk oluşturduğu aktarıldı. ABD’nin borcunu artık daha çok yerli kaynaklarla fonlaması gerekeceği, bunun da finansman maliyetlerine etkisi olabileceği üzerinde duruldu.

Ekonomik Büyüme ve Yapay Zeka

ABD’nin sürekli artan borcunu sürdürebilir kılmasının tek yolunun ekonomik büyümeyi borçlanmadan hızlı tutmak olduğu belirtiliyor. Rieder, üretkenlikteki artışın özellikle yapay zekâ gibi teknolojik ilerlemelerin etkisiyle sağlanabileceğini düşünüyor. Ekonominin nominal büyüme hızının yıllık yüzde 4,5 ila 5 seviyelerinde seyretmesi ve faiz oranlarının yüzde 3 civarına inmesi durumunda, borçluluğun azaltılması için uygun bir ortam doğabileceği değerlendiriliyor.

Rick Rieder: “Ekonomiyi borçlardan arındırmanın tek yolu, borcun önünde büyümek. Faiz oranlarının düşük, nominal büyümenin ise yüksek olduğu bir ortamda bu sağlanabilir. Ancak bu süreç uzun zaman alabilir.”

ABD’nin hem büyüme oranını artırmak hem de fonlama konusunda yurtiçinden destek bulmak zorunda kalabileceği; uluslararası fon girişinin azalmasının da önümüzdeki dönemde maliyetleri etkileyebileceği ifade ediliyor.

Gelecek dönemde piyasalarda göz önünde bulundurulması gereken başlıca unsurun, ekonomik büyümenin ve teknolojik ilerlemenin borç yüküne karşı ne ölçüde etkili olacağı olduğu kaydediliyor. Uzmanlara göre, sürdürülebilir borç seviyesi için istikrarlı büyüme ve yenilikçi teknolojilere yatırım şart.

Ekonomik büyümenin borçlanmaya oranla daha fazla artması, uzun vadede olası risklerin azaltılmasına katkı sağlayabilir. Uzmanlara göre, yapay zekâ ve benzeri teknolojik gelişmelerin verimliliği yükseltmesi durumunda, borcun daha kolay yönetilebileceği öne çıkarılıyor. ABD’nin borçlanma süreçleri ve piyasa dinamiklerinin gelecekte nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki dönemde yakından izlenmeye devam edecek.