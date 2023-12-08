BlackRock Bitcoin ETF’si İçin 100 Bin Dolarlık Fon Sağladı; BorroeFinance ve 2 Milyon Dolarlık Hedefi 

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Yatırım yapılacak gelecek vaat eden dijital para birimlerinin sık sık değiştiği kripto para dünyasında iddialara göre iki isim dikkat çekiyor; BlackRock ve BorroeFinance ($ROE). Bir yatırım şirketi olan BlackRock, kısa bir süre önce Bitcoin ETF’sine 100.000 dolar yatırım yaptı. BorroeFinance ise ön satışlarda ekibin açıklamasına göre 2 milyon dolarlık hedefine hızla yaklaşıyor.

BlackRock Bitcoin Hamlesi

BlackRock gibi bir ağır sıklet kripto para arenasına girdiğinde dikkatleri üzerine çekiyor. Şirket kısa bir süre önce Bitcoin ETF’si için 100.000 $ tohum sermayesi tahsis ederek bir hamle yaptı. Bu, BlackRock’ın Bitcoin’de önemli bir potansiyel gördüğüne dair güçlü bir sinyal gönderiyor. Şimdi bu ETF’yi merak edebilirsiniz – bu sizin fonunuz değil. ‘iShares Bitcoin Trust’ olarak bilinen bu fon, karmaşık vadeli işlemler piyasasına güvenmeden Bitcoin’e yatırım yapmayı amaçlıyor.

BlackRocks’un kararı önem taşıyor. Finans sektörünün genişleyen kripto para dünyasına yönelik bir kabulünü temsil ediyor. Bu bir jestten daha fazlasıdır; bu gelişen manzaraya gerçek bir güven ve inancı yansıtmaktadır.

SEC’in, analistlerin %90 olasılık verdiği bu hamleyi bu yıl onaylaması bekleniyor. Bu, oyunun kurallarını değiştirecek bir gelişme olabilir. Yatırımcılar için fırsatların kilidini açma ve Bitcoin’i dikkate değer alternatif bir kripto para birimi olarak konumlandırma potansiyeline sahiptir.

BorroeFinance Yeni Bir Dönüm Noktasına Mı Hazırlanıyor?

Piyasada nispeten yeni olmasına rağmen BorroeFinance’in ilgi çektiği iddia ediliyor. Ön satışlarında 2 milyon dolara yaklaşıyor. Dikkat çekmek için yarışan rakipler olduğu için bu başarının küçümsenmemesi gerektiği iddia ediliyor.

BorroeFinance’in finansta bir devrimi temsil ettiği iddia ediliyor. Web3 alanı için özel olarak tasarlanan BorroeFinance, içerik oluşturucuları, oyuncuları ve sosyal medya fenomenlerini başarı için gerekli araçları sağlayarak güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bunu, nakit işlerini yatırımcılarla birleştiren bir köprü görevi gören yapay zeka tarafından yönlendirilen bir platform olarak düşünebileceğiniz iddia ediliyor.

Son zamanlarda ekibin açıklamasına göre BorroeFinance’i çevreleyen bir hype var ve bunun iyi bir nedeni var. Söz konusu bir kripto para yatırım seçeneği olmak olduğunda önemli özelliklere sahip olabilir.

Platformlarında kullanıcılar kazançları temsil eden NFT’ler oluşturabilir ve bunları yatırımcılara satabilir. Ekibin açıklamasına göre bu bir konsept değil; web3 topluluğundaki birçok kişinin karşılaştığı likidite zorluklarına gerçek dünyadan bir yanıt.

Ancak mesele sadece BorroeFinance’in ne yaptığı değil; aynı zamanda bunu nasıl yaptıklarıyla da ilgili olabilir.

Platformlarını, tüm işlemlerin şeffaf ve güvenilir olmasını sağlayan şeffaf Polygon blok zinciri üzerine inşa etmeyi seçtiler. Dünyada iddialara göre bu düzeyde bir güvenlik oldukça değerlidir ve BorroeFinance’i yatırımcılar için altcoinler arasında bir seçim haline getiriyor olabilir.

BorroeFinance Hareketi

BorroeFinance iddialara göre 2 milyon dolarlık hedefine adım adım yaklaşırken, yatırımcıların ilgisini çekiyor olabilir. Halihazırda 1,8 milyon doların üzerinde bağış toplanmış olması bu fırsatın heyecan verici olduğunu gösteriyor olabilir. BorroeFinance’a yatırım yapmak, ekibin açıklamasına göre bir kripto para birimi edinmenin ötesine geçiyor; finansın geleceğini yeniden şekillendiren bir hareketin parçası olmak anlamına geliyor.

Sonuç olarak kripto para dünyası eylemler ve iddialı hayallerle büyüyor. BlackRocks’un bir ETF’ye yaptığı 100.000 dolarlık yatırımdan BorroeFinance’in 2 milyon dolarlık ön satış hedefine doğru başarıyla ilerlemesine kadar, bunlar bu dinamik ortamın göstergeleridir.

Bu seçeneklerin her ikisi de, ister yatırımcı olarak deneyiminiz olsun ister yeni başlıyor olun, kripto para piyasasında fırsatlar sunuyor olabilir.

Presale – Telegram – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.