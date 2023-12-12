Bitcoin’in Rallide Yükselmesi ve BorroeFinance Ön Satışı 

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Bitcoin 44.000$ seviyesini kısa bir süreliğine gördükten sonra 45.000$’a kadar yükselebilir mi? Bazı uzmanlar Bitcoin’in geleceğinin bundan çok daha fazlasını barındırdığına inanıyor. Herkes sıcak ralliyi izlerken kripto piyasası heyecanla takip ediliyor.

Piyasa beklentiyle ilerlerken bazı farklı haberlerin de olduğu iddia ediliyor: Yenilikçi bir yapay zeka fonlama platformu olan BorroeFinance, 3. Aşamada olan ön satışında 2 milyon dolar toplayarak önemli bir kilometre taşına yaklaşıyor.

BorroeFinance: Beklenti Artıyor

BorroeFinance kripto dünyasında oyunu değiştirmeyi hedeflediğini iddia ediyor. Benzersiz yaklaşımı, Web3 topluluğunun gelecekteki gelirlerini NFT’lere dönüştürmesine olanak tanıyarak tam geri ödeme vaadiyle peşin nakit sağlıyor olabilir.

Açıklamalara göre işletmelerin BorroeFinance ile etkileşime geçme süreci kolaylaştırılmış ve erişilebilirdir. BorroeFinance’a göre, işletmenin kaydolması ve abonelikler veya telif hakları gibi gelir kaynaklarını belirtmesi gerekiyor. Teknik incelemede belirtildiği gibi, bu bilgiler gelecekteki geliri temsil eden tokenize bir sertifika oluşturmak için kullanılır.

Ardından, yatırımcılar fon talepleri alır ve fiat para birimi ya da kripto para kullanarak yatırım yapabilirler. Satın aldıkları trend NFT’ler yalnızca dijital varlıklar olmayıp, blok zincirinde gerçek değer ve fayda taşıyan belirli bir veri parçasını temsil etmektedir. Geri ödemenin ardından bu NFT’ler, aynı zamanda özel sadakat programlarına erişim sağlayan dijital hatıralara dönüşerek yatırımcılar arasında bir topluluk duygusunu teşvik ediyor olabilir.

Pazarın kendisi, her bir gelir fırsatını değerlendiren ve puanlayan BorroeFinance’in yapay zekası tarafından desteklenmektedir. Sonuç olarak, BorroeFinance sadece kripto dünyasında kalıpları yıkmakla kalmıyor; dijital varlıkları ve yatırım fırsatlarını nasıl gördüğümüz ve bunlarla nasıl etkileşimde bulunduğumuz konusunda yeni standartlar belirliyor.

Roenomics Açıklandı: Nedir ve Nasıl Çalışır?

BorroeFinance’in yerel tokenı olan $ROE, verimliliği ve düşük maliyetleriyle bilinen son teknoloji Ethereum yan zinciri Polygon üzerinde yer almaktadır. Şu anda ön satışın 3. Aşamasında olan $ROE’nin fiyatı, büyük borsa lansmanının ardından iddialara göre önemli büyüme tahminleriyle birlikte istikrarlı bir şekilde yükseliyor.

ROE’yi diğer altcoinlerden ayıran en önemli özelliklerden biri ekibin açıklamasına göre token dağılımıdır: İyi düşünülmüş, önemli bir kısmı halka açık ve likidite ve pazarlama için dengeli tahsisatların yanı sıra, fonların önemli bir kısmı topluluk ödülleri için ayrılmıştır.

Bitcoin Piyasayı Yönlendiriyor: Sırada Ne Var?

Bitcoin’in son dönemdeki yükselişi, 2022’nin başından bu yana ilk kez değerini 44.000 $’ın üzerine çıkararak göz kamaştırıcı oldu. Bu canlanma, düşen faiz oranları ve bir Bitcoin ETF’sinin potansiyel ABD onayı etrafındaki vızıltı ile besleniyor.

Aslında analistler, yeni borsa yatırım fonunun onaylanmasının yalnızca bir zaman meselesi olduğunu söylüyor. Uzmanlar, bu yukarı yönlü ivmenin Bitcoin’in değerini daha da yukarı çekebileceğine, muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içinde 48.000 ila 53.000 $ aralığına ulaşabileceğine inanıyor.

BorroeFinance Web3 Finansmanında Kalıpları Kırabilir mi?

Web3 finansmanının yönünü yalnızca zaman gösterebilir, ancak kesin olduğu iddia edilen bir şey var: BorroeFinance yatırım için bir fırsat sunuyor.

Ekibin açıklamasına göre $ROE’nin güçlü temelleri, faydalı durumları ve gerçek dünyadaki çoklu uygulamaları onu pazarda farklılaştırıyor ve bu projeye içsel bir değer katıyor. Bu nedenle, 2 milyon dolarlık kilometre taşını aşmak üzere ve 165 milyondan fazla token satıldı.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.