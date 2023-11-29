Bitcoin’in Hash Oranı ATH’ye Ulaştı, Solana Fiyatında Geri Çekilme: InQubeta Yorumları 

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Gelecek yılki yarılanma beklentisiyle Bitcoin‘in (BTC) hash oranı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Madenci gelirleri de artarak en son Nisan 2022’de görülen bir seviyeye ulaştı. Diğer haberlerde, Solana (SOL) ivme kazanmasına rağmen 60$ seviyesinden geri çekildi. Bu arada, yeni bir AI altcoin olan InQubeta (QUBE), analistler tarafından 2023’ün dikkat çeken ICO’su (ilk kripto para teklifi) olarak nitelendiriliyor olabilir.

InQubeta (QUBE): ICO

İddialara göre InQubeta (QUBE), analistler tarafından 2023’ün dikkat çeken ICO’su seçildi. Şu anda açıklamalara göre 5,4 milyon dolar olan devam eden ön satışında milyonlarca dolar toplayarak bu statüye ulaştı. Ön satış sona ermeden önce toplanacak daha fazla fonla daha da fazla ilgi çekeceği iddia ediliyor. Buna ek olarak, yapacağı katkı ve çözmeyi amaçladığı sorunla da öne çıkıyor olabilir.

İddialara göre bir kripto para biriminden çok daha fazlası olacak. Hızlı büyüyen ve yıkıcı bir sektör olan yapay zeka alanındaki en kritik sorunu çözmeyi hedeflediği de iddialar arasında. Kripto aracılığıyla yapay zeka girişimleri için dünyanın ilk kitlesel fonlama platformu olmayı amaçlıyor. Bu yenilikçi platform aracılığıyla girişimler, özkaynak tabanlı NFT’ler olarak temsil edilecek yatırım fırsatlarını basarak fon sağlayabilecekler. Bunlar, sermayenin artırılacağı yatırımcılara sunulacaktır.

Bu projeye yatırım yapmak, iddialara göre yapay zekanın geleceğine yatırım yapmakla eşdeğerdir. Şu anda ön satışının beşinci aşamasında ve bir token 0,0161 dolara mal oluyor. Analistlere ve iddialara göre, lansmanından sonra değerinde %4.000’lik bir artış olacak.

Bitcoin (BTC): Hash Oranında ve Madencilerin Ödüllerinde Artış

Zincir üzerindeki verilere göre, Bitcoin’in (BTC) oranı yine tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu ayın başlarında kaydedilen bir önceki rekoru kırdı ve gelecek yıl yarılanma olayına bir birikim olarak hizmet etti. Dikkat çekici bir şekilde, madencilerin gelirleri de en son Nisan 2022’de görülen bir seviyeye ulaşarak bir sıçrama gördü.

Şu anda madenciler, işlem ücretlerinin yanı sıra oluşturulan her blok için 6,25 Bitcoin ile ödüllendiriliyor. Ancak, bir sonraki yarılanma etkinliğinde ödüller yarılanacak ve bu da yeni BTC’nin dolaşımdaki arza akış oranını azaltacak. Bu aynı zamanda yatırımcıların merakla beklediği fiyat artışına da yol açacak.

Bitcoin şu anda 37.000 doların üzerinde işlem görüyor ve yatırım yapılacak en iyi kripto para olmaya devam ediyor. Değerli bir varlık ve enflasyona karşı bir koruma olarak değerini defalarca kanıtlamıştır.

Solana (SOL): Fiyat Geri Çekilmesi

Solana (SOL) BTC’ye sağlam bir alternatif yatırım ve ilk on kripto para biriminden biridir. Gerekli DeFi çözümlerini sağlayarak kripto sahnesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Yenilikçi merkezi olmayan uygulamalar (dApps) oluşturmak isteyen geliştiriciler için popüler bir seçenek haline gelmiştir. Solana’nın kripto topluluğuna katkısı, onu cazip bir yatırım haline getiriyor.

Önemli bir fiyat artışının ardından, piyasa katılımcılarının 60 $ seviyesine direndiği görülüyor. Solana bir geri çekilme yaşadı ve şu anda 60 doların altında işlem görüyor. Bununla birlikte, çekiş kazanıyor ve muhtemelen yakında bu direnci kıracak. Ancak bunun ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor.

Sonuç

Bitcoin’in hash oranının yükselmesi, yarılanmanın yakın olduğunu gösteriyor. Buna ek olarak, Solana 60 $ seviyesinde bir fiyat reddi gördü ancak güç kazanıyor. Toparlamak gerekirse, iddialara göre InQubeta’nın da 2023’te dikkat çeken bir ICO olduğu iddia ediliyor.

Presale – Linktree

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.