Bitcoin’in Ardından Bitmine Ethereum Birikimini Artırıyor, Staking Gelirleri Zirvede

Kripto varlık yönetimi şirketlerinden Bitmine, Ethereum portföyünü dikkate değer biçimde büyüttü. Şirketin elindeki Ethereum miktarı 4,47 milyon adeti aşarken, bu tutar yaklaşık 8,8 milyar dolar değere karşılık geliyor. Toplam kripto ve nakit varlıklar ise 10 milyar dolar sınırına dayandı. Şirket, devam eden piyasa dalgalanmalarına ve jeopolitik risklere rağmen alımlarını sürdürüyor. Bitmine’in ana iş kolu Ethereum ağırlıklı olarak dikkat çekiyor.

Portföy Dağılımı ve Hedefler

Bitmine, toplam dolaşımdaki Ethereum arzının yüzde 3,71’ine ulaşmış durumda. Yönetim, uzun vadede piyasadaki arzın yüzde 5’ine sahip olmayı hedefliyor ve bu hedefin yüzde 74’ü şimdiden gerçekleşmiş durumda. Piyasa fiyatları baz alındığında Bitmine’in 4.473.587 Ethereum’u toplam 8,8 milyar dolar ediyor. Firmanın portföyünde ayrıca 195 Bitcoin, 868 milyon dolar nakit ve çeşitli stratejik yatırımlar yer alıyor. Bunlar arasında Beast Industries’de 200 milyon dolar, Eightco Holdings’de ise 14 milyon dolarlık pay bulunuyor.

Staking Gelirleri ve Operasyonel Yenilikler

Şirketin bir diğer önemli geliri ise Ethereum staking faaliyetlerinden geliyor. 3 milyonun üzerinde Ethereum, Bitmine tarafından staking’e ayrılmış durumda ve bu tutarın piyasa değeri 6 milyar dolar düzeyinde. Yıllık staking geliri ise 172 milyon dolara ulaşırken, yedi günlük ortalama getiri yüzde 2,86 seviyesinde seyrediyor. Bitmine’in staking getirisi, piyasa göstergelerinin az da olsa üzerinde bulunuyor.

Ayrıca şirket, yeni bir doğrulayıcı altyapısı olan Made in America Validator Network’ün (MAVAN) hazırlıklarını sürdürüyor. MAVAN’ın 2026’nın ilk çeyreğinde devreye alınması planlanıyor. Hazırlık aşamasında üç farklı staking hizmet sağlayıcısından destek alınıyor. Amaç, daha fazla Ethereum’u şirketin kendi doğrulama sistemine entegre etmek.

Bitmine, portföyündeki varlıkların dağılımı ile küresel alanda öne çıkıyor. Ethereum birikimi açısından dünya genelinde ilk sırada yer alırken, toplam kripto varlıklar bakımından ise Strategy şirketinin ardından ikinci büyük hazine sahibi konumunda. Strategy, portföyüne odaklı olarak yaklaşık 717 bin Bitcoin bulunduruyor ve buna karşılık 47 milyar dolarlık bir değere sahip.

Şirketin farklılaşan sermaye tahsis stratejisi, Ethereum ağırlığı üzerinden şekilleniyor. Bunun dışında günlük ortalama 800 milyon dolarlık BMNR işlem hacmiyle Bitmine, ABD borsalarında önde gelen 150 hisse arasında yer alıyor. Günlük hacim açısından Datadog’un hemen ardında, Expedia Group’un ise üzerinde konumlanıyor.

Bitmine’in kurumsal yatırım tarafında da güçlü destekçileri bulunuyor. ARK yöneticisi Cathie Wood, Founders Fund, Pantera, Kraken, Digital Currency Group, Galaxy Digital, Bill Miller III ve Thomas Lee gibi önemli isimler yatırımcılar arasında yer alıyor. Yönetim, bu destekle birlikte Ethereum arzının yüzde 5’ine ulaşma hedefine bağlılığını sürdürüyor.

Yönetim kurulu başkanı Thomas Lee, şirketin Ethereum fiyatındaki mevcut geri çekilmeyi değerli bir fırsat olarak gördüğünü ifade ediyor. Lee, Ethereum’un piyasa fiyatının potansiyelini yansıtmadığını ve finansal altyapıdaki rolünün giderek arttığını dile getiriyor.

Son dönemde ABD’nin İran’ı da içeren askeri operasyonları sonrası jeopolitik riskte artış yaşandı. Thomas Lee, önümüzdeki haftalarda piyasalarda dalgalanmanın sürebileceğini belirtiyor. Buna rağmen şirket, mini bir kripto kışı olarak tanımladığı bu süreçte Ethereum biriktirmeye devam ediyor.