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Bitcoin’den Para Kazanmak İsteyenler Dikkat! İşte Bilmeniz Gereken Tek Uygulama!

Özet

  • CryptoAppsy, iOS ve Android’de 1.000+ coin’in anlık fiyat verilerini sunar.
  • Favori listeleri ve akıllı alarmlar ile özelleştirilmiş bildirim sağlar.
  • Portföyünüzü manuel olarak oluşturun, yatırımlarınızın toplam değerini ve kâr-zarar durumunuzu anlık olarak görüntüleyin.
COINTURK
COINTURK

Kripto piyasası sürekli hareket halinde olan, yeniliklerle dolu heyecan verici bir alan. Her an yeni fırsatlar ortaya çıkarken, doğru araçları kullanmak başarıya ulaşmak için kritik öneme sahip. CryptoAppsy, bu hızlı ve dinamik ortamda kullanıcıların iOS ve Android cihazları üzerinden rahatlıkla gezinmesini sağlamak için geliştirildi. İster deneyimli bir yatırımcı olun, ister kripto dünyasına yeni giriş yapıyor olun; CryptoAppsy, ihtiyacınız olan tüm özellikleri tek uygulama içerisinde sunuyor.

Alt Başlıklar
Gerçek Zamanlı Fiyatlar, Anlık AvantajKişiye Özel Alarm ve Bildirimlerle Bir Adım Önde OlunPortföyünüzün Kontrolü Her Zaman SizdeUzman Editörlerden Güncel ve Kritik Haberler

CryptoAppsy şu anda İngilizce, Türkçe ve İspanyolca olmak üzere üç dilde hizmet veriyor ve bu diller için özel olarak hazırlanmış haberleri kullanıcılarına kendi dilinde sunuyor.

Gerçek Zamanlı Fiyatlar, Anlık Avantaj

CryptoAppsy, binden fazla kripto paranın fiyatını saniyeler içinde güncelleyerek kullanıcılara sunar. Bitcoin (BTC) $108,045.48 ve Ethereum (ETH) $2,513.06 gibi piyasanın önde gelen coinlerinden, yeni çıkan popüler altcoinlere kadar tüm fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz. Böylece piyasa dalgalanmalarını hızlıca tespit edebilir, yatırım stratejinizi zamanında güncelleyerek fırsatlardan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

Kişiye Özel Alarm ve Bildirimlerle Bir Adım Önde Olun

Favori kripto paralarınızı seçerek size özel takip listeleri oluşturun. Belirlediğiniz fiyat seviyelerine ulaşıldığında özelleştirilmiş alarm ve akıllı bildirimlerle anında haberdar olun. Bu özellik sayesinde ani piyasa hareketlerini kaçırmadan, doğru zamanda doğru hamleyi yapma avantajını yakalayın.

Portföyünüzün Kontrolü Her Zaman Sizde

CryptoAppsy ile kripto yatırımlarınızı tek platformda kolaylıkla yönetin. Portföyünüzü manuel olarak oluşturup yatırımınızın toplam değerini, kâr ve zarar durumunuzu gerçek zamanlı olarak takip edin. Kullanımı kolay arayüzü ile yatırım stratejinizi hızla değerlendirebilir ve bilinçli kararlar alabilirsiniz.

Uzman Editörlerden Güncel ve Kritik Haberler

CryptoAppsy’nin özel “Haberler” bölümünde, uzman editörler tarafından özenle seçilmiş önemli gelişmeler anlaşılır özetlerle kullanıcıya sunulur. Piyasayı etkileyebilecek kritik gelişmeleri kaçırmayın ve kripto dünyasındaki yenilikleri ve trendleri yakından takip edin.

CryptoAppsy’yi App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz indirerek favori coin’lerinizi hemen belirleyin ve kripto piyasasının gücünü parmaklarınızın ucuna getirin!

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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COINTURK
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