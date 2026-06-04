🚨 Bitcoin’de zarardaki arz, fiyatın 61.300 dolara gerilemesiyle 10,5 milyon BTC’ye çıktı.

Bitcoin piyasasında dikkat çeken bir eşik daha aşıldı. Glassnode verilerine göre zararda bulunan bitcoin arzı 10 milyon BTC’nin üzerine çıkarak yaklaşık 10,5 milyon BTC’ye ulaştı. Perşembe günü fiyatın 61.300 dolara kadar gerilemesiyle birlikte, dolaşımdaki toplam arzın yarısından fazlasının gerçekleşmemiş zarar bölgesine geçtiği görüldü.

Zarardaki arz öne geçti

Dolaşımdaki toplam bitcoin miktarı yaklaşık 20 milyon BTC seviyesinde bulunurken, mevcut tabloda karda tutulan arz yaklaşık 9,8 milyon BTC’ye geriledi. Böylece mevcut piyasa döngüsünde ilk kez zarardaki bitcoin miktarı, karda tutulan miktarın üzerine çıktı. Veriler, piyasanın geniş bir bölümünün maliyetinin mevcut fiyatın üstünde kaldığına işaret ediyor.

Glassnode verileri, bu piyasa döngüsünde ilk kez zarardaki bitcoin arzının karda bulunan arzı geçtiğini gösterdi.

Geçmiş döngüler incelendiğinde, bu tür geçişlerin çoğunlukla sert ayı piyasası dönemlerinde ortaya çıktığı ve bazı örneklerde önemli dip seviyelerle çakıştığı görüldü. Ancak bu sinyalin tek başına zamanlama aracı olarak değerlendirilmesi güç görünüyor; çünkü benzer dönemlerin süresi önceki yıllarda belirgin biçimde farklılaştı.

Geçmiş döngülerde süre değişti

2015 ayı piyasasında zarardaki ve karda bulunan arz uzun süre birbirine yakın seyretti ve bu denge yaklaşık bir yıl boyunca korundu. 2019’da benzer görünüm yaklaşık altı ay sürdü. Mart 2020’de Covid kaynaklı sert satış dalgasında bu dönem yaklaşık bir ayla sınırlı kaldı. 2022 ayı piyasasında ise aynı koşul yeniden yaklaşık altı ay boyunca devam etti.

Bu tablo, mevcut sinyalin tarihsel olarak dip bölgelerle ilişkilendirildiğini ortaya koysa da, Bitcoin’in düşük seviyelerde ne kadar kalabileceğine dair net bir süre vermiyor. Piyasadaki baskının yönü kadar, bu baskının ne kadar süreceği de belirsizliğini koruyor.

61.300 dolar ve 54.000 dolar seviyeleri izleniyor

Son geri çekilmenin önemini artıran bir başka unsur da Bitcoin’in yaklaşık 61.300 dolar seviyesindeki 200 haftalık hareketli ortalamaya temas etmesi oldu. Bu gösterge, son 200 haftanın ortalama fiyatını esas alan uzun vadeli bir trend ölçütü olarak biliniyor ve önceki ayı piyasalarında güçlü bir destek noktası olarak öne çıktı.

Mini sözlük: Gerçekleşen fiyat, dolaşımdaki tüm BTC’lerin zincir üzerinde en son hareket ettikleri fiyata göre hesaplanan ortalama edinim maliyetini ifade eder. 200 haftalık hareketli ortalama ise Bitcoin’in uzun vadeli trendini izlemek için kullanılan, piyasada yakından takip edilen teknik göstergelerden biridir.

Bitcoin’in psikolojik açıdan önemli görülen 60.000 dolar seviyesinin altına inmesi halinde, bir sonraki ana destek bölgesi yaklaşık 54.000 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviye aynı zamanda gerçekleşen fiyata karşılık geliyor. Tarihsel olarak Bitcoin, büyük ayı piyasalarının her birinde bir dönem gerçekleşen fiyatın altında işlem gördü.

Bitcoin 60.000 doların altına sarkarsa, bir sonraki önemli destek bölgesi yaklaşık 54.000 dolardaki gerçekleşen fiyat seviyesi olabilir.