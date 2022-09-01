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Bitcoin’de Yeni Kriz Kapıda: ‘Devlet Parmağı’ Var mı?

Bitcoin (BTC) Fed, savaşlar, enflasyon ve SEC gibi sorunlar ile mücadele ederken, ortaya çıkan yeni kriz yatırımcıda endişeye neden oldu.
16:45
1 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) Fed, savaşlar, enflasyon ve SEC gibi sorunlar ile mücadele ederken, ortaya çıkan yeni kriz yatırımcıda endişeye neden oldu.

 Uzman Grüşü: Saylor Davası, Bitcoin İçin Büyük Risk!

Bitcoin’in en önemli destekçilerinden biri olan Michael Saylor, vergi dolandırıcılığı iddiaları nedeniyle dava edildi. Columbia Bölgesi (DC) başsavcısı Karl Racine, Michael Saylor’u Washington DC’de yaşarken vergi yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlayarak vergi kaçırdığını iddia etti. Karl Racine ayrıca MicroStrategy’nin, Michael Saylor’ın vergi kaçırmasına yardım ettiğini belirtti. Karl Racine’e göre Saylor, on yıldan fazla bir süredir gelir vergisi ödemeden Columbia Bölgesi’nde ikamet ediyor. Michael Saylor, Bitcoin’in en büyük savunucularından biridir. Uzmanlar, özellikle Saylor aleyhine açılan davanın Bitcoin için yeni bir kriz yaratabileceğinden endişe ediyor.

Saylor,  Ethereum (ETH) da dahil olmak üzere diğer tüm altcoin’leri bir menkul kıymet olarak adlandırırken Bitcoin’i tek emtia olarak gördüğünü belirtti. Şirketi MicroStrategy, Bitcoin’in en büyük sahiplerinden biri konumunda. River Financial’e göre MicroStrategy, diğer tüm halka açık şirketlerden daha fazla Bitcoin’e sahip. Şirket, 131.000’den fazla BTC satın aldı. İkinci mali çeyrekte Tesla, BTC’lerini satarken, MicroStrategy ise diptan alımlara devam etti. Saylor liderliğindeki MicroStrategy, Bitcoin’i satın almak için 4 milyar dolardan fazla harcadı.

Hedefte Bitcoin mi Var?

Ancak DC başsavcısına göre Saylor’un vergi kaçakçılığı 25 milyon dolardan fazla. Ayrıca MicroStrategy de davada sanık konumunda. Davaya göre MicroStrategy, Saylor’un DC’de yaşadığına dair bilgiye sahipti ancak bunu kamuoyuna açıklamadı. Önemli bir kripto para fenomeni olan CryptoGodJohn’a göre, MicroStrategy ve Saylor’a karşı açılan dava piyasa ve Bitcoin için kötü haber. Uzman, Bitcoin’in yeni  bir kriz ile karşı karşıya kalacağına inanıyor.

Kripto para sektöründeki birçok kişi, Saylor’a karşı açılan davadan endişeli. Birçok kişi, bu davanın devletin kripto paralara karşı savaşının bir parçası olduğuna inanıyor. Bazı isimler, Saylor’un davasını ABD Hazinesi’nin Tornado Cash yaptırımları ileilişlilendirdiler. Analistler ayrıca, Bitcoin‘in Merkez Bankası Dijital Para Biriminin (CBDC) risk teşkil edebileceğine inanıyor. SEC, son dönemlerde kripto para şirketlerine ve projelere yönelik sert tavrı nedeniyle eleştirilerin odak noktası oldu.

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