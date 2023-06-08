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  •   Bitcoin’de Ünlü Analist Uyardı: Aldanmayın! Yatırımcılar İşte Bu Şekilde Hareket Ediyor!

Bitcoin’de Ünlü Analist Uyardı: Aldanmayın! Yatırımcılar İşte Bu Şekilde Hareket Ediyor!

Özet

  • Bitcoin, düzenleyici baskılara rağmen toparlanma gösterdi.
  • Uzun vadeli sahipler, Bitcoin'i koruyarak satış yapmadı.
  • SEC'in Binance ve Binance US'e yönelik hamleleri piyasada etkili oldu.
16:05
8 Haziran 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin’in son fiyat hareketleri, olumlu göstergeler ve zorlukların bir karışımını sunarak yatırımcılar arasında geleceğine ilişkin ihtiyatlı bir iyimserlik duygusu yarattı.

Bitcoin’de Son Durum

Bir önceki hafta boyunca Bitcoin 27.000 doların üzerindeki konumunu rahatlıkla sürdürmüştü. Ancak, Binance ve Coinbase’e yönelik iddialar sektörün bütünlüğüne ilişkin endişeleri yeniden alevlendirdi ve düzenleyicilerin kripto sektörü üzerindeki kontrollerini sıkılaştırma niyetlerine ilişkin soruları gündeme getirdi.

En Büyük kripto para birimi Pazartesi günü ani bir çöküş yaşadı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Binance’e karşı menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla açtığı davaya yanıt olarak yaklaşık 25.500 dolara düştü. Ancak Bitcoin hızlı bir toparlanma göstererek dayanıklılığını ortaya koydu ve Salı günü, trader’ların SEC’in hamlesini göz ardı etmesiyle 27.390 dolarlık bir fiyata yükseldi.

Bugün erken saatlerde, zincir içi analiz firması Glassnode, piyasanın artan düzenleyici baskılara verdiği tepkiye ışık tuttu. Özellikle, ABD’li yetkililerin yoğunlaştırdığı düzenleyici incelemelerin tetiklediği önemli dalgalanmaya rağmen Glassnode, zincir üzerinde kaydedilen gerçekleşmiş kayıpların 112 milyon dolarla nispeten düşük kaldığını ortaya koydu.

Firma şu şekilde bir tweet paylaştı:

Bu, kaydedilen en büyük kapitülasyon olayından -$3.05B (-%96.5) daha küçük kalıyor ve piyasa katılımcıları arasında artan bir esneklik derecesine işaret ediyor.

Ünlü Analist Uzun Vadeye Odaklandı

Cryptoquant’tan bir analist olan Cryptohell, Binance’i çevreleyen olumsuz haberlerin ortasında etkileyici uzun vadeli sahip tepkilerini vurguladı. Analist attığı bir tweet’te, Bitcoin fiyatındaki kısa vadeli düzeltmeden sorumlu yatırımcıları belirlemek için Borsa Girişi Harcanan Çıktı Yaş Bantları ve Borsa Girişi Harcanan Çıktı Değer Bantları olmak üzere iki göstergeyi inceledi.

Analizine göre, bir yıldan fazla elde tutma süresi olan uzun vadeli sahipler önemli satışlar yapmadı. Bunun yerine, 3-6 aylık elde tutma süresine sahip olanlar, günlük alım satım yapanlar ve haftalık dalgalı alım satım yapanlar mevcut satıcılar olarak belirlendi.

Uzman, uzun vadeli sahiplerin Bitcoin arzını korumaya devam ettiği sonucuna vararak, 2024’te beklenen yarılanma olayına hazırlanıyor olabilecekleri spekülasyonuna yol açtı.

Bununla birlikte, Salı günkü yeniden canlanmaya rağmen, SEC’in bir mahkemeden Binance US’in varlıklarını geçici olarak dondurmasını istemesiyle Bitcoin’in sıkıntıları daha da kötüleşmiş görünüyor. Bu durum Bitcoin’in Çarşamba günü bir düşüş daha yaşamasına neden olurken, kripto analisti Material Indicators şu tweet’i attı:

Dün tahmin edildiği gibi geçti. Bugün, FUD piyasada PA’yı canlandırmaya devam ediyor.

Uzman daha sonra analizini paylaşarak Bitcoin’in şu anda 200 Haftalık Hareketli Ortalamayı (MA) yeniden test ettiğini belirtti. Ancak, bu seviyede teklif likiditesinin nispeten düşük olduğu görülüyor. Ona göre, 200 Haftalık MA’nın tutunamaması durumunda, hem likiditenin hem de duyarlılığın daha fazla güç sergilediği 50 Aylık MA’nın yeniden test edileceğini öngördü.

Ancak uzman, 25.000 dolara ani bir fiyat düşüşünün potansiyel olarak düşüş eğilimli bir piyasa duyarlılığına giden yolu açabileceği konusunda uyarıda bulunarak yatırımcıları olasılıkları planlamaya çağırdı. CoinMarketCap verilerine göre, yazım saatine göre Bitcoin son 24 saatte %0,27 düşüşle 26.384 dolardan işlem görüyordu.

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