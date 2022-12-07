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Bitcoin‘in (BTC) bu hafta göstereceği performansına dair büyük umutlar beliyorsanız, şansınıza küsün. Yakın tarihli bir Glassnode uyarısına göre ayılar lehine bahis yapan yatırımcılar bile zor günler geçiriyor. Bunun nedeni, Bitcoin’in Aralık ayının ilk haftasındaki yatay fiyat hareketinin şimdiye kadar short (kısa) işlemlerin tasfiyesiyle sonuçlanmış olması.

Bitcoin’de Dikkat Çeken Veriler

Kripto veri platformu Glassnode‘a göre Bitcoin’in vadeli işlem sözleşmelerindeki short pozisyonlardaki ortalama tasfiye hacmi son 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Glassnode’un uyarısı, bu likidasyonların Binance’de 51 milyon doların biraz üzerinde olduğunu ortaya koyuyor. Bu, türev piyasasında oldukça fazla sayıda yatırımcının BTC’nin düşmesini beklediği anlamına geliyor.

Yüksek likidite miktarına rağmen, son likidasyonlar short pozisyonlardaki likidasyon metriğinde hafif bir artış olarak kendini gösterdi. Bu, piyasadaki belirsizlik ve düşük volatilite nedeniyle short pozisyon alan yatırımcı sayısının da düştüğü anlamına geliyor.

Bir başka Glassnode uyarısı da Bitcoin vadeli işlemlerde açık pozisyon hacminin son 23 ayın en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koyuyor. Bu durum, yatırımcı güvenindeki düşüş nedeniyle türev piyasasında BTC‘ye olan talebin yıl içerisinde önemli ölçüde düştüğünü doğruluyor.

Bitcoin sürekli vadeli işlem sözleşmelerinin açık pozisyon hacmindeki düşüş, kripto para borsalarında Bitcoin’e olan ilgide gözlemlenen düşüşü de yansıtıyor. Ancak bu ölçüm, talebin Kasım ayındaki en düşük noktasına kıyasla şu anda biraz daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Tüm Bunlar Bitcoin İçin Ne Anlama Geliyor?

Yukarıda belirtilen tüm veriler tek bir sonuca işaret etmektedir; Bitcoin’e olan talebin önemli ölçüde düştüğü. Bu durum özellikle türev piyasası için geçerli ve yatırımcıların BTC’nin yönü hakkında kafa karışıklığı yaşadığının bir işareti olarak okunabilir. Bu tür koşullar, kaldıraç için daha düşük taleple sonuçlanır.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para aslında son birkaç hafta içinde daha düşük kaldıraç oranı gördü. Bitcoin’in tahmini kaldıraç oranı Kasım ayının ikinci haftasından bu yana düşüyor. Aynı metrikteki mevcut seviyeler en son Haziran ayında görülmüştü.

Bitcoin türevlerine ve kaldıraç oranına yönelik talepteki aşırı düşüş, volatilitedeki düşüklüğü açıklıyor. Kısa vadeli bir işlem yapmayı planlayan yatırımcılar belki de daha fazla netlik olana kadar bekleyebilirler. Volatilite piyasalara eninde sonunda geri döner ve Bitcoin için de yakında volatilitenin artması beklenebilir. Bu olduğunda BTC fiyatında önemli bir düşüş ya da yükseliş beklenebilir.