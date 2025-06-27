Bitcoin’de İkili Tepe Uyarısı: Büyük Çökmüş mü Bekleniyor?

Kripto varlık bankacılığı kuruluşu Sygnum’un Yatırım Araştırma Başkanı Katalin Tischhauser, Bitcoin $107,254.55’in 100.000 dolar üzerinde ikili tepe oluşturma olasılığının yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini belirtiyor. Ancak, 2022 yılında yaşanan büyük düşüşe benzer bir değer kaybının, beklenmedik bir “siyah kuğu” olayı yaşanmadıkça muhtemel görülmediğini ifade ediyor.

Teknik Göstergelerde Temkinli Seyir

Kripto para piyasalarının büyük ölçüde duygusal hareketlere bağlı olduğu vurgulanırken, temel değerlemelerin belirlenmesinin zor olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle teknik analizde izlenen ikili tepe formasyonunun ciddiye alınması gerektiği yönünde uyarılar bulunuyor. Bitcoin’in son 50 gündür, 110.000 ila 100.000 dolar arasında dalgalandığı ve bu nedenle yükseliş trendinin yavaşladığı dile getiriliyor.

Ünlü teknik analistlerin yorumlarına göre, Bitcoin’de oluşan ikili tepe formasyonu, fiyatların 110.000 dolardan 75.000 doların altına inmesi halinde, 27.000 dolar seviyelerine kadar gerileme riskini doğurabilir. Bu, zirve değerlerden yüzde 75’e varan bir düşüş anlamına geliyor. Ancak, teknik formasyonların tek başına bu çapta bir düşüşe yol açması genellikle mümkün görülmüyor.

Katalin Tischhauser: “Kripto piyasası büyük ölçüde duyarlılıkla hareket ediyor; temel değerleme zor. Ancak büyük çaplı bir çöküş, Terra veya FTX gibi beklenmedik bir katalizör olmadığı sürece olası görünmüyor. Şu anki politik ve düzenleyici destekle birlikte uzun süreli bir yükseliş trendi görebiliriz.”

Kurumsalların Artan Katılımı ve Piyasa Dinamikleri

Mevcut yükseliş ivmesinin, önceki yıllardaki anlatı odaklı hareketlerden ziyade, kurumsal yatırımcıların artan ilgisine dayandığı vurgulanıyor. 2024 yılının Ocak ayından bu yana Nasdaq’ta işlem gören Bitcoin odaklı yatırım fonlarının yaklaşık 48 milyar dolardan fazla net giriş kaydettiği belirtiliyor.

Bitcoin’in, şirketlerin kasalarında değer saklama aracı olarak giderek daha fazla kullanılmaya başlandığı aktarılırken, 141 halka açık şirketin toplamda 841.693 Bitcoin bulundurduğu raporlanıyor. Kurumsal yatırımcıların gerçekleştirdiği bu alımların, piyasa üzerinde kalıcı bir talep oluşturduğu ve fiyatlarda destekleyici bir rol oynadığı düşünülüyor.

Katalin Tischhauser: “Kurumlar titiz değerlendirmeler sonucu Bitcoin’e model portföylerinde yer veriyor ve bu yatırımlar uzun vadeli oluyor. Kurumsal talebin yeni başlaması, fiyatlarda belirli bir süre daha destek sağlayacaktır.”

Halving Döngüsünde Değişim

Geçmişte Bitcoin’in her dört yılda bir gerçekleşen arz azaltma (halving) döngüsüyle fiyatının yükseldiği, sonrasındaysa zirveye ulaşıp düşüşe geçtiği gözlemlendi. Ancak 2024 yılında gerçekleşen son arz azaltmanın, geleneksel döngüler kadar etkili olmayabileceği öne sürülüyor. Artık piyasada kurumsal hareketlerin belirleyici olduğu, madencilerin yaptığı satışların ise toplam işlem hacmi içinde çok küçük bir kısmı oluşturduğu belirtiliyor.

Katalin Tischhauser: “Piyasa liderliğindeki değişim nedeniyle dört yıllık halving döngüsü her zamanki etkisini göstermek zorunda değil. Artık madencilerin satış baskısı, günlük işlem hacminin çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Arz azaltımı piyasada eskiye kıyasla daha az etkili.”

Uzmanlar, geçmişte büyük düşüşlere politik gelişmeler ve ani piyasa şoklarının neden olduğunu, mevcut durumda ise likidite ve kurumsal ilgiden kaynaklı bir dayanıklılığın öne çıktığını ifade ediyor. Bu sebeple teknik göstergelerde temkinli olunması öneriliyor ancak büyük çaplı bir fiyat çöküşünün yalnızca öngörülemeyen büyük olaylarla mümkün olabileceğine dikkat çekiliyor.

Bitcoin’de son dönemde yaşanan fiyat hareketliliğinin kurumlardan gelen talebin etkisiyle şekillendiği görülüyor. Son arz azaltma döngüsünün etkisinin azaldığı, geleneksel piyasa döngülerine kıyasla yeni dinamiklerin etkili olduğu belirtiliyor. Yatırımcıların teknik göstergeleri izlerken, piyasa dışı gelişmelerin potansiyel etkilerini de göz önünde bulundurmasında fayda olabileceği ifade ediliyor.