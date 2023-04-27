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Bitcoin’de (BTC) Yükseliş Gelecek Mi? BTC Analist Yorumlar!

Lider kripto para biriminde dün geçtiğimiz gün yaşanan düşüş hareketi devam edecek mi? Kripto parada beklentiler ne yönde?
12:21
27 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) son zamanlarda volatiliteli bir seyir izledi ve %8’lik bir fiyat düşüşü yatırımcıların endişesine neden oldu. Düşüş ivmesi etkisini kaybederken Bitcoin’de beklenen fiyat hareketi ne?

Bitcoin’de Beklentiler!

Bitcoin fiyat tahmininde, kripto para biriminin son düşüşüne neden olan faktörleri inceleyen ve bu hedef seviyeye doğru yükselmeye devam edip etmeyeceğini belirlemek için mevcut teknik görünümünü ele alan uzmanların kripto para birimine yönelik beklentileri neler? CoinGlass istatistiklerine göre yatırımcılar, hem uzun hem de kısa pozisyonların tasfiyesini zorunlu kılan kripto para değerlerindeki dalgalanmanın neden olduğu tasfiyeler nedeniyle son 24 saatte yaklaşık 310 milyon dolar kaybetti.

Blockchain araştırma şirketi Arkham Intelligence, fiyat düşüşünden önce kripto ticareti devi Jump Trading’in borsalara 26,6 milyon dolar BTC yatırdığını fark etti. Tipik olarak borsalara token göndermek, satış yapma isteği anlamına gelebilir. Medya kuruluşları BTC fiyatındaki düşüşün, Arkham Intelligence’ın kullanıcıları yanlışlıkla Mt. Gox’a bağlı cüzdanların ve ABD hükümetinin önemli miktarda Bitcoin taşımaya başladığı konusunda uyarmasının neden olduğunu bildirdi.

Bitcoin Fiyat Tahmini!

BTC/USD, çalkantılı bir kripto para piyasası dalgalanmasının ardından düştü ve tasfiyelerden kaynaklanan 310 milyon dolarlık kayıpla sonuçlandı. Hisseleri bir günde %50 ve ertesi gün %20 daha düşen, zor durumdaki First Republic Bank (FRB) ile ilgili endişeler arasında, piyasa hissiyatı düştü. Bu, FRB’nin Fed borçlanma limitlerini aşarak potansiyel olarak tüm piyasayı etkileme olasılığını arttırabilir.

Bununla birlikte yatırımcılar geleneksel bankacılık sisteminin oynaklığına karşı bir önlem olarak Bitcoin’e daha fazla güven kazandıkça BTC/USD yükseldi. Geleneksel bankalar mali felaketler yaşamaya devam ederken, yatırımcılar giderek daha fazla Bitcoin’e yöneliyor ve bu da değerinde bir artışa yol açıyor. Sonuç olarak yatırımcıların ABD bankacılık sektörüyle ilgili endişeleri devam ettikçe bu eğilimin devam etmesi muhtemel olabilir.

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